Comment GitLab facilite la compréhension du contexte pour les traducteurs

Découvrez notre nouvelle fonctionnalité d'amélioration du contexte de traduction et rejoignez notre communauté de traducteurs.
Author: Oleksandr Pysaryuk

Open source

Comment nous utilisons GitLab pour développer les communautés open source

Découvrez comment utiliser la plateforme DevSecOps de GitLab pour résoudre les problèmes d'intégration des nouveaux contributeurs.

Ingénierie

Amélioration de la gestion des tickets créés par la communauté GitLab

Découvrez comment nous améliorons la gestion des tickets pour prioriser le travail stratégique, optimiser la livraison de logiciels et créer des boucles de rétroaction plus efficaces avec nos utilisateurs.

Ingénierie

Pouvons-nous standardiser la variable d'environnement NO_PROXY ?

Découvrez notre guide complet sur no_proxy, la configuration des paramètres du proxy, ainsi que les spécificités de no_proxy, http_proxy et https_proxy.

Open source

Hackathon : les clés pour une organisation réussie

Découvrez les tenants et aboutissants d'un hackathon et obtenez des astuces pour le mettre en place avec efficacité. Découvrez notre guide détaillé.

Open source

Nouveautés de Git 2.50.0

Découvrez les contributions de l'équipe Git de GitLab et de la communauté Git, dont git-diff-pairs(1) et git-rev-list(1), pour la mise à jour de références par lot.

Open source

Nouveautés de Git 2.45.0

Découvrez les contributions de l'équipe Git de GitLab et de la communauté Git au sens large à la dernière version de Git.

Open source

Nouveautés de Git 2.46.0

Découvrez les contributions de l'équipe Git de GitLab et de la communauté Git au sens large à la dernière version de Git.

Open source

Nouveautés de Git 2.47.0

Découvrez les contributions de l'équipe Git de GitLab et de la communauté Git au sens large à la dernière version de Git.

Open source

Nouveautés de Git 2.48.0

Découvrez la dernière version de Git, y compris un nouveau système de compilation ainsi que des optimisations dans le nouveau backend « reftable ».

