ISO 27001: comment GitLab vous assiste dans votre démarche de conformité

Les fonctionnalités de sécurité logicielle de GitLab peuvent vous aider à vous conformer à la norme ISO 27001.
Comment Indeed a transformé sa plateforme CI avec GitLab

Indeed a migré des milliers de projets vers le système d'intégration continue (CI) de GitLab, ce qui lui a permis de booster sa productivité et de réduire ses coûts.

Southwest Airlines transforme son développement avec GitLab

Découvrez comment les équipes DevOps de la compagnie aérienne augmentent leur capacité à détecter et à résoudre les problèmes avec GitLab.

Programme Co-Create : comment nous construisons GitLab avec nos clients

Découvrez comment Thales, Scania et Kitware collaborent avec les ingénieurs de GitLab pour contribuer au développement de fonctionnalités significatives.

