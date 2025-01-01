Vous souhaitez améliorer vos workflows DevSecOps ? Découvrez dans ce tutoriel des exemples et bonnes pratiques d’utilisation de l’API python-gitlab.
Découvrez le partenariat entre GitLab et HackerOne et comment cette intégration peut vous aider à renforcer la sécurité de vos applications.
GitLab Duo combiné à Amazon Q analyse les descriptions de vos tickets et génère des solutions de code complètes et opérationnelles.
L'intégration d'agents d'IA autonomes dans la plateforme DevSecOps alimentée par l'IA de GitLab accélère la productivité des équipes de développement, la modernisation des applications et l'innovation.
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert