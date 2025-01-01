Blogintegrations

Parcourir les articles qui contiennent la balise integrations

Principes DevOps : les fondamentaux pour un développement réussi

Découvrez 4 principes DevOps clés pour développer des logiciels plus rapidement et de meilleure qualité.
Author: GitLabLire l'article

Articles récents

Ingénierie

Utiliser l'API python-gitlab pour améliorer vos workflows DevSecOps

Vous souhaitez améliorer vos workflows DevSecOps ? Découvrez dans ce tutoriel des exemples et bonnes pratiques d’utilisation de l’API python-gitlab.

Sécurité

GitLab + HackerOne : pour une sécurité applicative renforcée

Découvrez le partenariat entre GitLab et HackerOne et comment cette intégration peut vous aider à renforcer la sécurité de vos applications.

IA/ML

GitLab Duo combiné à Amazon Q : créez de nouvelles fonctionnalités en quelques minutes

GitLab Duo combiné à Amazon Q analyse les descriptions de vos tickets et génère des solutions de code complètes et opérationnelles.

IA/ML

GitLab Duo combiné à Amazon Q : quand le DevSecOps rencontre l’IA agentique

L'intégration d'agents d'IA autonomes dans la plateforme DevSecOps alimentée par l'IA de GitLab accélère la productivité des équipes de développement, la modernisation des applications et l'innovation.

Produit

Migrer d'AWS CodeCommit vers GitLab : le guide complet

Ce tutoriel vous explique comment migrer depuis les services Amazon Web Services (AWS) vers la plateforme DevSecOps de GitLab.

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert