Linus Torvalds nous explique les origines de Git, pourquoi il en a confié la maintenance à Junio Hamano et ce qu'il pense de l'ajout de nouveaux langages de programmation à Git.
Découvrez comment trouver des correspondances exactes, utiliser des motifs regex et afficher des résultats contextuels dans des codes sources de plusieurs téraoctets.
Dans cet article, découvrez Git Bash, son fonctionnement, son installation et les principales commandes à connaître.
Git pull est une commande Git qui exécute simultanément git fetch et git merge. Cet article décrit les caractéristiques et les utilisations de chaque commande.
Découvrez les avantages d'intégrer les images OCI (Open Container Initiative) dans vos workflows GitOps.
L'optimisation d'une fonction Git vieille de 15 ans a permis d'augmenter la productivité, de renforcer les stratégies de sauvegarde et de réduire les risques.
Découvrez comment utiliser la plateforme DevSecOps de GitLab pour résoudre les problèmes d'intégration des nouveaux contributeurs.
Le serveur Linux est couramment utilisé dans les entreprises. Découvrez ses fonctionnalités, ses utilisations et ses avantages.
