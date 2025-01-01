Blogperformance

Parcourir les articles qui contiennent la balise performance

Format reftable de Git : guide pour les débutants

Dans la version 2.45.0 de Git, GitLab a introduit le backend « reftable », révolutionnant ainsi le stockage des références. Découvrez en détail le fonctionnement de ce nouveau format.
Author: Patrick SteinhardtLire l'article

Articles récents

IA/ML

GitLab Duo : mesurer le ROI de l’IA avec le tableau de bord d'analyse d'impact

Notre série d’articles de blog se poursuit avec la présentation d'une nouvelle fonctionnalité qui fournit des métriques détaillées, telles que le taux d'utilisation des suggestions de code, permettant de comprendre l'efficacité des investissements en IA.

Ingénierie

Dépôts GitLab : diminution du temps de sauvegarde de 48 h à 41 min

L'optimisation d'une fonction Git vieille de 15 ans a permis d'augmenter la productivité, de renforcer les stratégies de sauvegarde et de réduire les risques.

Produit

Surveillez les performances de vos applications avec le traçage distribué

Découvrez comment le traçage distribué résout les problèmes de performance des applications en offrant une visibilité de bout en bout et en favorisant une collaboration fluide.

Ingénierie

DevOps : de la surveillance à l'observabilité

Vous souhaitez bénéficier d'une visibilité totale sur l'ensemble du cycle de développement de vos logiciels ? La réponse tient en un mot : l'observabilité.

Sécurité

Qu’est-ce qu’une nomenclature logicielle (SBOM) et quel est son rôle ?

Découvrez ce qu'est une nomenclature logicielle et pourquoi elle fait désormais partie intégrante du développement logiciel. Lisez notre guide complet.

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert