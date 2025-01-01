Découvrez comment optimiser vos revues de code avec des agents d’IA capables d'analyser automatiquement vos merge requests et de vous fournir des commentaires complets sur les bogues, la lisibilité et les normes de codage.
La plateforme DevSecOps facilite les workflows, la protection des données, le support, la collaboration, la sécurité et la productivité au niveau universitaire.
Découvrez comment automatiser les tâches répétitives pour permettre à vos équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
Suivez ce guide étape par étape pour automatiser le processus de migration de vos images de conteneurs d’Amazon ECR vers GitLab.
Découvrez comment tirer parti de GitLab 18.2.0 pour une couverture d'analyse de sécurité complète alliée à une visualisation claire des dépendances transitives.
Tirez parti des tableaux de bord GitLab Insights. Visualisez vos indicateurs clés, suivez la progression de vos projets et augmentez la productivité de vos équipes.
Découvrez les dernières améliorations apportées à GitLab Duo Chat, notamment une nouvelle intégration, l'annulation des prompts et des mises à niveau architecturales.
Ce tutoriel montre comment l'explication et la résolution des vulnérabilités de GitLab Duo, vous aident à résoudre rapidement les vulnérabilités.
