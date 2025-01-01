Blogproduct

Parcourir les articles qui contiennent la balise product

Guide des changements cassants et suppressions de GitLab 18.0

Anticipez dès maintenant les suppressions prévues dans notre prochaine version majeure. Évaluez les conséquences pour votre projet, puis consultez les mesures d'atténuation décrites dans la documentation afin de garantir une transition fluide vers GitLab 18.0.
Authors: Martin Brümmer, Fabian Zimmer, Sam WiskowLire l'article

Articles récents

IA/ML

GitLab Duo combiné à Amazon Q : optimisez vos revues de code

Découvrez comment optimiser vos revues de code avec des agents d’IA capables d'analyser automatiquement vos merge requests et de vous fournir des commentaires complets sur les bogues, la lisibilité et les normes de codage.

Produit

GitLab Premium et l’IA : au cœur de l'enseignement supérieur

La plateforme DevSecOps facilite les workflows, la protection des données, le support, la collaboration, la sécurité et la productivité au niveau universitaire.

Produit

La gemme gitlab-triage : votre alliée pour des workflows Agile automatisés

Découvrez comment automatiser les tâches répétitives pour permettre à vos équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Ingénierie

Comment automatiser la migration des images de conteneurs d'Amazon ECR vers GitLab

Suivez ce guide étape par étape pour automatiser le processus de migration de vos images de conteneurs d’Amazon ECR vers GitLab.

Sécurité

Réconcilier visibilité et sécurité dans la chaîne logicielle

Découvrez comment tirer parti de GitLab 18.2.0 pour une couverture d'analyse de sécurité complète alliée à une visualisation claire des dépendances transitives.

Produit

Créez des tableaux de bord personnalisés avec GitLab Insights

Tirez parti des tableaux de bord GitLab Insights. Visualisez vos indicateurs clés, suivez la progression de vos projets et augmentez la productivité de vos équipes.

IA/ML

GitLab Duo : tour d'horizon des dernières améliorations de GitLab Duo Chat

Découvrez les dernières améliorations apportées à GitLab Duo Chat, notamment une nouvelle intégration, l'annulation des prompts et des mises à niveau architecturales.

IA/ML

Développement de GitLab Duo : corriger les failles de sécurité avec l'IA

Ce tutoriel montre comment l'explication et la résolution des vulnérabilités de GitLab Duo, vous aident à résoudre rapidement les vulnérabilités.

Sécurité

Les fonctionnalités de séparation des tâches de GitLab pour le secteur financier

Découvrez comment GitLab garantit un développement logiciel sécurisé et conforme aux exigences de séparation des tâches dans le secteur financier.

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert