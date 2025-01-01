Cette année, notre enquête montre comment les entreprises adaptent leurs priorités d'investissement face à la montée en puissance de l'IA.
Découvrez comment tirer parti de GitLab 18.2.0 pour une couverture d'analyse de sécurité complète alliée à une visualisation claire des dépendances transitives.
Ce tutoriel montre comment l'explication et la résolution des vulnérabilités de GitLab Duo, vous aident à résoudre rapidement les vulnérabilités.
Découvrez le partenariat entre GitLab et HackerOne et comment cette intégration peut vous aider à renforcer la sécurité de vos applications.
Découvrez comment GitLab garantit un développement logiciel sécurisé et conforme aux exigences de séparation des tâches dans le secteur financier.
Découvrez comment nous développons la collaboration humain-IA avec des flows améliorés, une gouvernance d'entreprise et une intégration fluide des outils.
Découvrez les principales conclusions de l'étude Forrester Consulting consacrée à l'édition GitLab Ultimate, disponible sur la plateforme DevSecOps de GitLab.
L'équipe de recherche dédiée aux vulnérabilités de GitLab a identifié une série d'attaques de typosquatting avec des paquets PyPI qui avaient pour objectif de voler de la cryptomonnaie dans des portefeuilles Bittensor en détournant des opérations de staking.
