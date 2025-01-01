Blogsecurity

Parcourir les articles qui contiennent la balise security

3 bonnes pratiques pour créer des logiciels à l'ère des LLM

La rapidité de codage avec l'IA appelle de nouvelles habitudes de sécurité. Découvrez comment les déployer tout au long du workflow DevSecOps.
Author: Salman LadhaLire l'article

Articles récents

Informations clés

Rapport Global DevSecOps 2024 : ce qu’il faut retenir

Cette année, notre enquête montre comment les entreprises adaptent leurs priorités d'investissement face à la montée en puissance de l'IA.

Sécurité

Réconcilier visibilité et sécurité dans la chaîne logicielle

Découvrez comment tirer parti de GitLab 18.2.0 pour une couverture d'analyse de sécurité complète alliée à une visualisation claire des dépendances transitives.

IA/ML

Développement de GitLab Duo : corriger les failles de sécurité avec l'IA

Ce tutoriel montre comment l'explication et la résolution des vulnérabilités de GitLab Duo, vous aident à résoudre rapidement les vulnérabilités.

Sécurité

GitLab + HackerOne : pour une sécurité applicative renforcée

Découvrez le partenariat entre GitLab et HackerOne et comment cette intégration peut vous aider à renforcer la sécurité de vos applications.

Sécurité

Les fonctionnalités de séparation des tâches de GitLab pour le secteur financier

Découvrez comment GitLab garantit un développement logiciel sécurisé et conforme aux exigences de séparation des tâches dans le secteur financier.

IA/ML

GitLab 18.3 : expansion de l'orchestration IA dans l'ingénierie logicielle

Découvrez comment nous développons la collaboration humain-IA avec des flows améliorés, une gouvernance d'entreprise et une intégration fluide des outils.

Actualités

Impact économique total de GitLab Ultimate : 483 % de ROI sur 3 ans

Découvrez les principales conclusions de l'étude Forrester Consulting consacrée à l'édition GitLab Ultimate, disponible sur la plateforme DevSecOps de GitLab.

Sécurité

GitLab révèle une série d'attaques sur Bittensor via PyPI

L'équipe de recherche dédiée aux vulnérabilités de GitLab a identifié une série d'attaques de typosquatting avec des paquets PyPI qui avaient pour objectif de voler de la cryptomonnaie dans des portefeuilles Bittensor en détournant des opérations de staking.

Sécurité

Mise en conformité SOC 2 : GitLab vous simplifie la tâche

Découvrez les fonctionnalités de sécurité applicative de la plateforme DevSecOps de GitLab pour vous conformer aux exigences de la norme SOC 2.

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert