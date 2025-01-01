Blogworkflow

Pair programming : coder en binôme pour progresser et améliorer sa productivité

Dans cet article, découvrez le pair programming, pourquoi vous devez coder en binôme et comment éviter les erreurs principales lorsqu'on se lance.
Author: Suri Patel

Articles récents

IA/ML

GitLab Duo : comment nous utilisons nos propres fonctionnalités d’IA

Dans le cadre de notre série d’articles de blog, nous partageons des exemples concrets de la façon dont nous intégrons l'IA dans notre cycle de développement logiciel et comment nous utilisons des métriques pour évaluer leur réussite.

IA/ML

GitLab Duo Workflow : une IA agentique offrant visibilité et contrôle à l'échelle de l'entreprise

Nos agents d'IA sécurisés et autonomes comprennent le contexte du projet, déchargent vos équipes des tâches complexes et accélèrent la livraison de logiciels. Découvrez la version bêta privée de GitLab Duo Workflow.

Agile Planning

Comment utiliser GitLab pour le développement logiciel agile

Découvrez comment les artefacts Agile s’alignent avec les fonctionnalités de GitLab et comment se déroule une itération agile au sein de la plateforme.

Agile Planning

Comment harmoniser les sprints Agile avec les roadmaps produit

Découvrez comment tirer parti de la méthodologie Agile et des fonctionnalités de GitLab à chaque étape du cycle de développement logiciel.

Ingénierie

Commits Git : comment et pourquoi maintenir un historique propre

L’historique des commits Git peut rapidement devenir désorganisé. Dans cet article, vous découvrirez tous nos conseils pour y remédier.

IA/ML

Programmation en Rust à l’aide de l'IA : tutoriel

Poursuivez votre apprentissage de la programmation en Rust à l'aide de ce tutoriel et des suggestions de code alimentées par l'IA de GitLab Duo.

IA/ML

GitLab Duo Workflow et l’avenir du développement logiciel piloté par l’IA

GitLab Duo Workflow, notre agent d'IA autonome, est en passe de révolutionner la manière dont les équipes créent et déploient des logiciels.

Ingénierie

Améliorez votre workflow avec Git rebase

Exploitez les fonctionnalités de Git rebase pour améliorer votre workflow.

DevSecOps

Workflows GitLab : top 10 des hacks à connaître

Amanda Rueda, notre Sr. Product Manager partage ses astuces pour naviguer rapidement et efficacement sur la plateforme DevSecOps de GitLab et améliorer la collaboration en équipe.

