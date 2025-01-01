Dans le cadre de notre série d’articles de blog, nous partageons des exemples concrets de la façon dont nous intégrons l'IA dans notre cycle de développement logiciel et comment nous utilisons des métriques pour évaluer leur réussite.
Nos agents d'IA sécurisés et autonomes comprennent le contexte du projet, déchargent vos équipes des tâches complexes et accélèrent la livraison de logiciels. Découvrez la version bêta privée de GitLab Duo Workflow.
Découvrez comment les artefacts Agile s’alignent avec les fonctionnalités de GitLab et comment se déroule une itération agile au sein de la plateforme.
Découvrez comment tirer parti de la méthodologie Agile et des fonctionnalités de GitLab à chaque étape du cycle de développement logiciel.
L’historique des commits Git peut rapidement devenir désorganisé. Dans cet article, vous découvrirez tous nos conseils pour y remédier.
Poursuivez votre apprentissage de la programmation en Rust à l'aide de ce tutoriel et des suggestions de code alimentées par l'IA de GitLab Duo.
GitLab Duo Workflow, notre agent d'IA autonome, est en passe de révolutionner la manière dont les équipes créent et déploient des logiciels.
Exploitez les fonctionnalités de Git rebase pour améliorer votre workflow.
