Sécurité et IA : tout savoir sur le framework de GitLab

Alors que les entreprises adoptent rapidement les technologies d'IA, les responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) font face à de nouveaux défis en matière de sécurité. De nombreux RSSI sont en effet confrontés à des questions inédites : comment évaluer les fournisseurs d'IA par rapport aux fournisseurs de logiciels traditionnels ? Quels sont les contrôles de sécurité les plus importants ? Où s'arrête la responsabilité du fournisseur et où commence celle du client ? Comment évaluer les risques de sécurité liés à l'IA dans le contexte du service fourni ?

Pour répondre à ces questions, nous avons créé le framework de sécurité relatif à l'IA de GitLab afin de montrer aux responsables de la sécurité comment GitLab et ses clients peuvent garantir un développement sécurisé alimenté par l'IA avec GitLab Duo.

La genèse des défis de sécurité liés à l'IA

Les responsables sécurité de divers secteurs mentionnent tous le même schéma : leurs organisations adoptent rapidement les technologies d'IA pour améliorer la livraison logicielle, alors que leurs équipes sécurité peinent à établir des contrôles adéquats.

Cette problématique n'est pas simplement une question de ressources ou d'expertise, elle représente un changement fondamental dans la façon dont les organisations doivent aborder la sécurité à l'ère de l'IA. Les responsables sécurité assistent à une adoption rapide et sans précédent de l'IA dans leurs organisations, des équipes de développement aux départements marketing.

Les organisations intègrent l'IA dans leurs propres logiciels, et nombre de leurs applications SaaS actuelles ont également des fonctionnalités d'IA. Bien que cette adoption favorise l'innovation et l'efficacité, elle crée également un ensemble complexe de problématiques de sécurité que les frameworks traditionnels n'étaient pas conçus pour traiter.

Voici quelques-uns des défis spécifiques que nous avons identifiés.

Les défis de sécurité à l'ère de l'IA

1. Incertitudes concernant la responsabilité et le contrôle

En raison du rythme rapide d'adoption de l'IA, de nombreuses organisations se retrouvent sans stratégie cohérente de gouvernance de sécurité. Les équipes de sécurité doivent alors essayer d'adapter les frameworks de sécurité existants pour répondre aux préoccupations spécifiques à l'IA. Quant aux responsables sécurité, ils tentent de comprendre où commencent et s’arrêtent leurs responsabilités en matière de sécurité liée à l'IA. La traditionnelle relation fournisseur-client se complexifie avec les systèmes d'IA, car les flux de données, l'entraînement des modèles et les processus d'inférence créent de nouveaux types d'interactions et de dépendances.

2. Évolution de l'évaluation des risques

Les modèles de risques de sécurité traditionnels peinent à capturer les caractéristiques uniques des systèmes d'IA. Les responsables sécurité constatent que les frameworks standards d'évaluation des risques ne traitent pas correctement les risques de sécurité spécifiques à l'IA, qui diffèrent selon l'implémentation et le contexte d'utilisation. Plus difficile encore, les organisations doivent évaluer les fournisseurs d'IA alors que leurs équipes de sécurité ne disposent pas forcément d'une expertise technique approfondie sur ce sujet.

3. Complexification de la protection des données

Les systèmes d'IA présentent des défis uniques en matière de protection des données. La façon dont ces systèmes traitent, apprennent et génèrent des données crée de nouveaux problèmes de confidentialité et de sécurité que les organisations doivent évaluer soigneusement. Les RSSI sont tenus de s'assurer que leurs frameworks de gouvernance des données évoluent afin de pouvoir s'adapter à la façon dont les systèmes d'IA utilisent et protègent les informations sensibles. Implémenter l'IA sans mesures de protection adéquates pourrait révéler par inadvertance des informations confidentielles dans les résultats générés par l'IA.

4. Conformité et normes

Le paysage réglementaire relatif à la sécurité de l'IA évolue rapidement : de nouvelles normes, notamment la norme ISO 42001, sont mises en place en parallèle des frameworks existants. Les responsables sécurité doivent apprendre à gérer cet environnement complexe et s'assurer que leurs implémentations d'IA restent conformes aux réglementations actuelles et futures. Ils doivent trouver un équilibre entre adoption de l'IA et contrôles de sécurité robustes qui répondent aux exigences réglementaires.

Pour répondre aux préoccupations des RSSI, nous avons développé un framework complet pour aider les organisations à gérer la sécurité de l'IA dans le contexte de notre plateforme DevSecOps alimentée par l'IA. Notre framework de sécurité relatif à l'IA détaille notre implémentation axée sur la confidentialité de l'IA dans GitLab Duo et les procédures de validation de sécurité de nos fournisseurs d'IA. Il comprend également une matrice de responsabilités pour aider les responsables sécurité à gérer leurs tâches liées à la sécurité de l'IA et à innover dans un environnement sécurisé. Nous avons également compilé une sélection de risques de sécurité spécifiques à l'IA à garder à l'esprit et mis en évidence la façon dont les fonctionnalités de GitLab comme les garde-fous relatifs aux prompts peuvent aider à les atténuer.

