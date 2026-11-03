Trois tâches de développement à confier à un agent

Vous disposez déjà d'un assistant d'IA. Il complète votre code, explique le code que vous n'avez pas écrit et peut même créer une ébauche d'une fonctionnalité entière pendant votre pause café. Un agent dans GitLab prend le relais là où votre éditeur s'arrête.

L'IA intégrée à votre éditeur ne connaît que ce qui est ouvert dans celui-ci. Elle ignore que votre merge request est en attente depuis deux jours, ou que votre pipeline a échoué pour la troisième fois cette semaine. Sans les logs de votre pipeline, elle ne peut pas proposer de correctif.

GitLab Duo Agent Platform opère au sein du projet et à travers l'ensemble de votre workflow de livraison logicielle, en tenant compte des merge requests, des tickets, des pipelines et des dépôts partagés par toute votre équipe. Ce contexte fait toute la différence.

Voici trois façons d'essayer les fonctionnalités agentiques de GitLab dès aujourd'hui, sans abonnement GitLab payant.

Configurer votre groupe

Sur GitLab.com, un propriétaire de groupe configure votre groupe principal :

Achetez des GitLab Credits. Accédez à Paramètres > Facturation et sélectionnez Acheter des crédits .

Activez GitLab Duo Agent Platform.

Activez les flows par défaut. Accédez à Paramètres > GitLab Duo . Sélectionnez Modifier la configuration . Sous Exécution des flows , sélectionnez Autoriser l'exécution du flow et Autoriser les flows par défaut . Sélectionnez Code Review et Fix CI/CD Pipeline . Sélectionnez Enregistrer les modifications .



1. Déléguer la première étape des revues

Le flow Code Review analyse le diff d'une merge request, sa description et les fichiers associés (comme les tests et les dépendances), puis publie des commentaires de revue détaillés directement dans la merge request. Ce flow détecte les problèmes mineurs, les cas limites non traités et les incohérences dans vos merge requests, afin que vous puissiez concentrer votre jugement sur les points critiques.

Essayez-le dans votre projet :

Dans une merge request, assignez @GitLabDuo comme relecteur, ou commentez /assign_reviewer @GitLabDuo . Observez les commentaires de revue apparaître directement dans la merge request, à l'endroit même où vos coéquipiers les verront. Le flow Code Review examine le diff, la description et les fichiers associés tels que les tests et les dépendances avant de commenter.

Pour déléguer la première revue de chaque nouvelle merge request, activez les revues automatiques.

Découvrez comment les merge requests peuvent être accélérées avec le flow Code Review :

2. Confier l'analyse d'un pipeline en échec à un agent

Laissez le flow Fix CI/CD Pipeline diagnostiquer votre pipeline en échec et proposer un correctif, afin que vous consacriez votre temps à l'appliquer plutôt qu'à en chercher la cause.

Ce flow analyse les logs, les messages d'erreur, les modifications de la merge request qui en sont probablement à l'origine, ainsi que le contenu du dépôt. Selon la nature de l'échec, soit il suggère une modification de code inline dans votre merge request, soit il ouvre une nouvelle merge request avec un correctif.

Essayez-le dans votre projet :

Dans une merge request avec un pipeline en échec, sélectionnez Réparer le pipeline avec GitLab Duo depuis l'onglet Vue d'ensemble ou Pipelines. Le flow lit les logs du pipeline et les modifications de votre merge request pour identifier la cause. Sélectionnez IA > Sessions pour suivre la progression, puis examinez le résultat dans votre merge request. Selon l'échec, vous obtenez des suggestions de code inline que vous pouvez appliquer, une nouvelle merge request si le correctif touche des fichiers hors de votre diff, ou un commentaire avec les prochaines étapes lorsqu'une intervention humaine est nécessaire.

Pour les pipelines qui ne sont pas liés à une merge request, vous pouvez déclencher le même flow : accédez à Compilation > Pipelines, sélectionnez le pipeline en échec, puis sélectionnez Réparer le pipeline avec GitLab Duo. Vous obtenez une nouvelle merge request avec le correctif.

Suivez cette démonstration :

3. Obtenir des réponses de l'ensemble de votre projet

Demandez à Agentic Chat ce qui a changé dans une merge request ou pourquoi le pipeline a échoué, et obtenez une seule réponse qui s'appuie sur les merge requests, les tickets et les pipelines de votre projet. C'est là que la plupart des assistants d'IA basés sur un éditeur montrent leurs limites. L'assistant de votre IDE peut vous expliquer ce que fait une fonction, mais il ne peut pas vous dire quel ticket l'a introduite ni pourquoi le pipeline a échoué.

Essayez-le dans votre projet :

Dans l'interface utilisateur de GitLab, ouvrez votre projet. Dans la barre latérale de GitLab Duo, sélectionnez Ajouter une discussion, puis sélectionnez un agent. Vous pouvez également utiliser Agentic Chat dans VS Code, les IDE JetBrains et Visual Studio. Assurez-vous que le bouton Agentique est activé. Posez les questions dont vous iriez habituellement chercher la réponse vous-même. Agentic Chat recherche les tickets et les merge requests de votre projet par mot-clé et récupère les pipelines pour construire sa réponse. Pour des prompts prêts à l'emploi, parcourez la bibliothèque de ressources d'IA, par exemple Summarize Recent Changes to MR/Issue ou Debug Failing Pipeline.

Vous pouvez également demander à Agentic Chat d'exécuter l'un ou l'autre des flows ci-dessus dans une merge request. Chaque message envoyé dans le chat utilise des GitLab Credits.

Regardez la démonstration :

Ce que coûtent ces fonctionnalités agentiques

Sur la version gratuite de GitLab, vous pouvez utiliser un ensemble d'agents et de flows GitLab Duo Agent Platform, dont les trois présentés ci-dessus, sans passer à GitLab Premium ou GitLab Ultimate. Votre groupe achète un pool d'engagement mensuel de GitLab Credits auquel chaque membre du groupe a accès. Vous payez ainsi le travail réalisé par les agents et les flows, et non un nombre de sièges. Le pool se renouvelle chaque mois, dans le cadre d'un abonnement annuel. Vous pouvez l'augmenter à tout moment et le réduire lors du renouvellement.

Chaque fonctionnalité consomme des crédits selon un taux qui lui est propre. Pour Agentic Chat et le flow Fix CI/CD Pipeline, la consommation dépend du modèle et du nombre d'échanges nécessaires pour traiter une requête. Les tableaux de multiplicateurs de crédits indiquent les tarifs en vigueur. L'achat de ce pool active également la facturation à la demande pour toute utilisation dépassant ce plafond ; définissez donc des limites d'utilisation pour contrôler vos dépenses.

Premiers pas

Si vous ne souhaitez tester qu'une seule de ces fonctionnalités en priorité, choisissez le flow Code Review. Assignez @GitLabDuo comme relecteur dans votre prochaine merge request et voyez ce qu'il en ressort. À partir de là, Agentic Chat et le flow Fix CI/CD Pipeline sont prêts à être déployés quand vous le souhaitez.