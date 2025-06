Workflows GitLab : top 10 des hacks à connaître

Dans le monde du développement logiciel, être efficace n'est pas seulement une question de rapidité, c'est aussi une question de navigation intelligente. En tant que Sr. Product Manager, je comprends parfaitement la valeur de l'efficacité lorsque l'on travaille au sein d’une plateforme DevSecOps.

Voici mes 10 fonctionnalités GitLab préférées et il se peut que ce soit celles dont vous ayez vraiment besoin pour améliorer votre workflow.

La résolution des commentaires est utile pour les merge requests, mais elle l’est également pour les tickets, car elle permet de réduire considérablement le bruit et de rationaliser la gestion des tâches.

Pourquoi est-ce que j'aime cette fonctionnalité ? Non seulement la résolution des commentaires permet de réduire le bruit autour d'un ticket, mais c'est aussi un excellent moyen de gérer les tâches. Cas d'utilisation. La résolution des commentaires est un excellent outil pour les tickets sur lesquels vous recueillez des retours. Répondez aux commentaires et fournissez un lien, résolvez le commentaire et passez au suivant. Documentation pratique

Adressez-vous directement à votre équipe. Gardez les discussions privées au sein d'un ticket ou d'une merge request, les commentaires n'étant visibles que par les membres de votre équipe. C'est l'équilibre parfait entre transparence et confidentialité.

Pourquoi est-ce que j'aime cette fonctionnalité ? Elle permet d'équilibrer la confidentialité et la transparence, tout en permettant à la communauté d'avoir accès à une discussion plus large. Cas d'utilisation. Lorsqu'elle coordonne le lancement d'un produit, votre équipe marketing peut utiliser les commentaires internes pour discuter et affiner le message et la stratégie. Cela permet de centraliser vos discussions et de les rendre facilement accessibles à l'équipe lors de la phase de réflexion. Documentation pratique

3. Les filtres

Lorsque vous recherchez des informations, l'utilisation de filtres et/ou vous aide à trouver exactement ce que vous recherchez, rapidement et efficacement.

Pourquoi est-ce que j'aime cette fonctionnalité ? Cette fonctionnalité est idéale pour trouver exactement ce dont vous avez besoin et avoir des workflows efficaces et rationalisés. Cas d'utilisation. Recherchez des tickets relatifs à une initiative en particulier qui sont assignés à des groupes spécifiques. Documentation pratique

4. Les URL

L'ajout de « + » ou de « +s » à la fin d'une URL GitLab la transforme en un extrait informatif, ce qui vous permet de partager vos progrès sans obliger vos collaborateurs à quitter la page.

Pourquoi est-ce que j'aime cette fonctionnalité ? C'est comme avoir une vision à rayons X pour les URL : vous voyez ce qui est important sans même avoir à cliquer ! Cas d'utilisation. Vous souhaitez partager vos progrès dans les commentaires ? Ajoutez simplement « +s » au lien et tout le monde est instantanément sur la même longueur d'onde. Documentation pratique

5. Les actions rapides

Grâce à de simples commandes textuelles, les actions rapides vous permettent d'effectuer des tâches telles que l'assignation d'utilisateurs, l'ajout de labels, etc., directement à partir de la description ou de la zone de commentaire.

Pourquoi est-ce que j'aime cette fonctionnalité ? Elle permet d’économiser des clics et du temps. Cas d'utilisation. Lorsque je crée un nouveau ticket, j'utilise des actions rapides pour ajouter automatiquement des labels et me connecter à l'epic lors de l'enregistrement. Documentation pratique

6. La modification en masse

Appliquez des labels ou changez les assignés sur plusieurs tickets à la fois. Cette fonctionnalité transforme des mises à jour potentiellement fastidieuses en un jeu d'enfant, permettant d'ajuster rapidement de nombreux tickets.

Pourquoi est-ce que j'aime cette fonctionnalité ? Parce qu'elle transforme les mises à jour fastidieuses en un véritable gain de temps. Cas d'utilisation. Vous souhaitez taguer l’ensemble des tickets d’un sprint, car ils nécessitent une révision ? Pour cela, il vous suffit de filtrer, de tout sélectionner et d'ajouter votre label en masse, en toute simplicité. Documentation pratique

7. Les epics

Regroupez les tickets sous forme d'epics sur votre tableau afin de suivre visuellement les progrès et d'en discuter. C'est un moyen efficace de contextualiser le travail lors des révisions ou des réunions.

Pourquoi est-ce que j'aime cette fonctionnalité ? Vous comprenez facilement le contexte du travail lorsque vous consultez le tableau. Cas d'utilisation. Lors des réunions, regroupez votre travail par epics afin de pouvoir plus facilement visualiser le travail effectué. Documentation pratique

8. Les diagrammes Wiki

Illustrez des idées et des workflows directement dans vos pages wiki grâce à des diagrammes faciles à créer. Cette fonctionnalité prend en charge l'apprentissage visuel et simplifie les concepts complexes.

Pourquoi est-ce que j'aime cette fonctionnalité ? Elle est intuitive et flexible. Cas d'utilisation. Lorsque vous définissez le workflow d'une nouvelle fonctionnalité, dessinez-le directement sur la page wiki, afin que tout le monde au sein de l'équipe puisse le visualiser. Documentation pratique

9. La création de tableaux

Oubliez les difficultés liées au markdown pour la création de tableaux. L'éditeur de texte enrichi vous permet d'insérer et de mettre en forme des tableaux sans effort, ce qui rend la documentation plus claire et plus structurée.

Pourquoi est-ce que j'aime cette fonctionnalité ? Elle facilite la création de tableaux en permettant de rendre les mises à jour propres et structurées en quelques clics. Cas d'utilisation. Vous compilez la rétro d'un sprint ? Ajoutez rapidement un tableau pour organiser les commentaires, les mesures à prendre et les responsables, afin de faciliter le processus de révision pour tout le monde. Documentation pratique

10. L'intégration de vidéos et de GIF

Améliorez les descriptions ou les commentaires de vos tickets et de vos epics en y intégrant des GIF et des vidéos YouTube, afin d'ajouter une couche dynamique à votre communication.

Pourquoi est-ce que j'aime cette fonctionnalité ? Parfois, un GIF ou une vidéo sont plus parlants que des mots. Cas d'utilisation. Vous essayez d'expliquer un bug UI ? Intégrez une vidéo YouTube pour une présentation rapide de l'amélioration des fonctionnalités proposées.

Explorez ces fonctionnalités

Ces fonctionnalités ne représentent qu'un aperçu de la plateforme DevSecOps de GitLab, conçue pour accroître l'efficacité et favoriser une meilleure collaboration. Bien qu'elles soient peut-être sous-utilisées, leur impact sur votre workflow pourrait être considérable. Nous vous encourageons à explorer davantage ces fonctionnalités et à les intégrer dans vos habitudes quotidiennes.