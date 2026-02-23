Date de la publication : 23 février 2026
Lecture : 4 min
Priorisez rapidement la correction de vos projets à risque et mesurez vos progrès à l'aide des informations relatives aux vulnérabilités.
Les équipes de sécurité et de développement font face à la même frustration : des milliers de vulnérabilités demandent leur attention, mais elles manquent d'informations pour les aider à hiérarchiser les mesures correctives. Où se concentrent les risques et à quelle vitesse sont-ils corrigés ? Où les mesures correctives auront-elles le plus d'impact ? La mise à jour apportée au tableau de bord de sécurité de GitLab aide à répondre à ces questions avec le suivi des tendances, la répartition des vulnérabilités en fonction de leur ancienneté et la notation des risques par projet.
Les équipes chargées de la sécurité des applications ne peinent pas à trouver des vulnérabilités. En revanche, elles peinent à les comprendre. La plupart des tableaux de bord affichent des décomptes bruts sans contexte, ce qui les force à passer des heures à mettre en œuvre des mesures correctives sans comprendre quelles vulnérabilités les exposent aux risques les plus importants.
Le tableau de bord de sécurité de GitLab regroupe toutes les données relatives aux vulnérabilités en une vue unique qui couvre l'ensemble des projets, groupes et unités commerciales.
Dans la version 18.6, nous avons introduit la première mise à jour du tableau de bord de sécurité, où les équipes pouvaient visualiser les vulnérabilités au fil du temps et les filtrer en fonction du type de projet ou de rapport. Dans le cadre de la version 18.9, les clients pourront profiter de nouveaux filtres et graphiques qui facilitent le découpage des données par gravité, statut, scanner ou projet et visualiser les tendances (vulnérabilités ouvertes, vitesse de correction, répartition des vulnérabilités en fonction de leur ancienneté et score de risque au fil du temps).
Les scores de risque aident les équipes à prioriser la correction de leurs vulnérabilités les plus critiques. Le score de risque est calculé au moyen de facteurs tels que l'âge de la vulnérabilité, le système EPSS (Exploit Prediction Scoring System) et les scores KEV (Known Exploited Vulnerabilities) pour les dépôts associés et leurs postures de sécurité. Avec ces données, les équipes de sécurité des applications peuvent identifier les domaines à prioriser.
Le tableau de bord de sécurité de GitLab aide les équipes chargées de la sécurité et du développement des applications à :
Cette mise à jour reflète l'engagement continu de GitLab en faveur de la sécurité mesurable, contextuelle et intégrée dans les workflows de développement quotidiens. Le tableau de bord de sécurité de GitLab transforme les résultats bruts en informations exploitables afin que les équipes de sécurité et de développement puissent fixer des priorités, réduire les risques plus rapidement et étayer leurs progrès.
Imaginez un responsable en charge de la sécurité des applications qui se prépare pour une réunion avec sa direction. Il peut maintenant montrer si les investissements réalisés réduisent les risques à l'aide des points de tendance clairs : vulnérabilités ouvertes en baisse, ancienneté des vulnérabilités en baisse, types de failles CWE autrefois fréquentes en baisse, score de risque satisfaisant. Au lieu de présenter des informations bruts, il peut afficher la diminution du backlog et l'amélioration de la posture de risque d'un trimestre à l'autre.
Parallèlement, les équipes de développement peuvent accéder au même tableau de bord, où les vulnérabilités critiques sont mises en évidence dans leurs projets actifs, afin de concentrer leurs efforts de correction sans avoir à exporter de données ni à jongler entre plusieurs outils.
Pour plus d’informations sur l'utilisation du tableau de bord de sécurité de GitLab, consultez notre documentation.
Cet article de blog vous a plu ou vous avez des questions ou des commentaires ?
