Date de publication : 6 octobre 2026
Temps de lecture : 9 min
Découvrez toutes les innovations présentées lors de GitLab Transcend : nouveautés livrées, projets à venir et conseils pour démarrer.
Lors de notre événement GitLab Transcend, nous avons dévoilé plus d'une dizaine d'innovations couvrant les quatre couches de notre architecture pour l'ingénierie logicielle agentique : l'orchestration des agents, les données et le contexte, les workflows DevOps ainsi que la gouvernance et la sécurité. Visionnez le replay ou poursuivez votre lecture pour découvrir les nouvelles fonctionnalités et comment les activer.
|Nouveautés
|Disponibilité
|Fonction
|Flows orientés sur les objectifs (
/goal)
|Disponibilité générale ce mois-ci
|Faites passer une modification par la revue, les tests, les scans et les validations, sans attendre entre les étapes du cycle de vie logiciel.
|Flows personnalisés
|Disponibilité générale
|Enchaînez les agents pour reproduire le processus de livraison logicielle déjà adopté par vos équipes.
|GitLab for Slack
|Disponibilité générale ce mois-ci
|Démarrez un flow agentique depuis les canaux où vos équipes travaillent déjà.
|Serveur MCP
|Disponibilité générale ce mois-ci
|Connectez de façon sécurisée les outils et applications d'IA aux workflows GitLab en appliquant la même politique.
|Modèles open weight
|Disponibilité générale
|Obtenez des performances comparables à moindre coût sur vos charges de travail grâce aux modèles GLM 5.3, Kimi K3 et MiniMax 3 hébergés par GitLab.
|GitLab Orbit
|Disponibilité générale le mois prochain
|Fournissez à vos agents les connaissances adaptées avec jusqu'à 45 fois moins de tentatives, grâce à un graphe de contexte de votre cycle de vie logiciel.
|GitLab Duo Agent Platform Impact Analytics
|Accès anticipé
|Mesurez le coût et l'impact de votre investissement dans l'IA par équipe, par tâche et par modèle.
|Contrôles des crédits et de l'utilisation
|Disponibilité générale
|Définissez des plafonds au niveau de l'abonnement, du groupe et de l'utilisateur, et recevez des alertes sur les dépenses d'IA.
|GitLab Artifact Central
|Version bêta
|Offrez à chaque paquet et à chaque conteneur un emplacement unique et gouverné, au plus près du code source et de l'intégration continue.
|GitLab Dependency Firewall
|Accès anticipé
|Définissez des règles qui bloquent, mettent en quarantaine ou signalent les paquets à risque avant qu'ils n'atteignent votre build.
|GitLab Secrets Manager
|Disponibilité générale ce mois-ci
|Limitez la portée des secrets utilisés au moment du build au job concerné et révoquez-les en un seul clic.
|GitLab Security Standard
|Disponible aujourd'hui
|Renforcez votre usine logicielle en cinq étapes et permettez à vos agents de gagner progressivement en autonomie.
|Nouveaux flows avec Claude Mythos 5 et 5.1
|Disponibilité générale le mois prochain
|Détectez et corrigez les vulnérabilités sur GitLab Duo Agent Platform grâce à de nouveaux flows de sécurité.
Aujourd'hui, chaque étape de votre workflow agentique doit encore attendre la validation d'une personne avant que l'étape suivante puisse démarrer.
Les flows orientés sur les objectifs prennent en charge un objectif défini et le mènent à bien de bout en bout (revue, tests, scans de sécurité et validations), directement depuis GitLab Duo CLI, en mode headless ou via GitLab Duo Agentic Chat. Les flows personnalisés vous permettent d'enchaîner les agents pour reproduire le processus déjà adopté par votre équipe. GitLab for Slack démarre un flow depuis le canal où la conversation est déjà en cours. Le serveur MCP permet aux applications d'IA externes et aux agents de codage d'accéder de manière sécurisée à votre instance GitLab, en respectant la même politique que celle appliquée à vos propres agents.
Les modèles open weight hébergés par GitLab, notamment GLM 5.3, Kimi K3 et MiniMax 3, constituent une option plus économique lorsque la charge de travail ne nécessite pas de modèle de pointe. À taux de réussite comparable, certaines combinaisons de modèles open weight fournissent jusqu'à huit fois plus d'appels de modèle par GitLab Credit que leurs équivalents de pointe.
À chaque tâche qui lui est confiée, l'agent commence par reconstituer le même contexte, ce qui multiplie les tentatives et la consommation de jetons. Et sans visibilité cohérente sur les coûts et le retour sur investissement de l'IA, impossible de savoir si votre investissement porte ses fruits.
GitLab Orbit, le graphe de contexte couvrant l'ensemble de votre cycle de vie logiciel, améliore la précision des agents avec jusqu'à 45 fois moins de tentatives, ce qui réduit de fait le coût des workflows agentiques grâce à une consommation de jetons jusqu'à 4,5 fois plus faible. Depuis le lancement de sa version bêta, GitLab Orbit a été utilisé par plus de 3 500 organisations, qui ont exécuté plus de 280 000 requêtes.
GitLab Duo Agent Platform Impact Analytics révèle le coût et l'impact de votre investissement dans l'IA par équipe, par tâche et par modèle. Les contrôles des crédits et de l'utilisation vous permettent de définir des plafonds au niveau de l'abonnement, du groupe ou de l'utilisateur, avec des alertes lorsque les dépenses atteignent 50 %, 80 % et 100 % du plafond, ainsi qu'une mise en pause automatique dès que le plafond défini est atteint.
La majeure partie des éléments livrés n'est pas du code écrit par votre équipe : il s'agit d'un assemblage de paquets open source, d'images de base et de bibliothèques provenant de sources diverses. Lorsque chaque équipe gère son propre registre, il devient impossible de vérifier en un seul endroit les éléments réellement publiés ou livrés.
En juin dernier, lors de notre événement Transcend à Londres, nous avons présenté notre solution de gestion du code source de nouvelle génération, qui vous aide à atteindre l'échelle des machines avec vos agents de codage. Le prochain défi à l'échelle des machines se situe à l'étape juste après le code, à savoir la création du build.
GitLab Artifact Central remplace les registres distincts de chaque équipe par un emplacement unique pour publier et récupérer les paquets, intégré au plus près de votre code source et de vos pipelines CI. Il publie et récupère les paquets Maven, npm, Docker et OCI directement depuis les pipelines CI, avec la prise en charge de PyPI et de NuGet prévue pour la disponibilité générale. GitLab Artifact Central utilise la même identité et les mêmes autorisations que votre code source, avec des dépôts virtuels, une authentification CI/CD native et une traçabilité complète des builds. Les premiers résultats font état d'un coût total de possession environ 50 % inférieur à celui des outils alternatifs.
Les agents intègrent des composants de paquets dans votre build à la vitesse des machines, si bien qu'il devient impossible de sécuriser manuellement ce que vous livrez. Face à un tel décalage, vous risquez de livrer en production des vulnérabilités de sécurité au lieu de les détecter avant qu'elles n'affectent vos clients.
GitLab Dependency Firewall, désormais en accès anticipé, applique des règles sur l'ancienneté des paquets, la gravité des vulnérabilités, la détection des paquets malveillants et la conformité des licences, avec des actions de blocage, de mise en quarantaine ou de signalement, directement sur les registres que vous utilisez déjà. Il fonctionne nativement avec GitLab Artifact Central et est compatible avec JFrog Artifactory et Sonatype Nexus Repository.
Avec la multiplication des builds, un autre risque émerge : des agents héritent de secrets utilisés au moment du build issus d'environnements de développement locaux non sécurisés, puis les réutilisent dans les pipelines CI. GitLab Secrets Manager centralise les secrets et limite leur portée au job qui en a besoin, avec révocation en un clic en cas de fuite d'identifiants et jusqu'à 50 % d'économies par rapport à l'hébergement d'un coffre-fort distinct.
Les mêmes modèles d'IA qui permettent aux agents d'écrire et de livrer du code à la vitesse des machines aident aussi à découvrir, à enchaîner et à exploiter les failles existantes plus vite et à moindre coût. GitLab Security Standard définit cinq contrôles pour évaluer et renforcer votre développement logiciel agentique : autoriser l'accès de chaque acteur, isoler les workspaces et leurs entrées, vérifier les contrôles qui évaluent le travail, livrer exactement ce qui a été vérifié et réagir rapidement en cas d'anomalie, le tout reposant sur une base de politique, d'audit et de gouvernance claire. Consultez la page dédiée pour obtenir plus d'informations.
Prochainement, Claude Mythos 5 et 5.1 d'Anthropic viendront alimenter de nouveaux flows de sécurité de GitLab Duo Agent Platform, afin d'aider les organisations disposant d'environnements approuvés à détecter et à corriger les vulnérabilités plus rapidement que les attaquants ne peuvent les découvrir et les exploiter.
Dans l'ingénierie logicielle agentique, il est difficile de prévoir six mois à l'avance les effectifs, la consommation de crédits et les nouvelles fonctionnalités. GitLab Flex propose un engagement annuel unique qui couvre les nouvelles capacités de GitLab au fur et à mesure de leur lancement, sans nouvelle procédure d'achat. GitLab Flex permet aux équipes de réajuster chaque mois leurs dépenses en sièges et en IA via les GitLab Credits, selon l'évolution de leurs besoins.
Vous êtes prêt à vous lancer ? Rejoignez « Life after code: the path to production at the speed of imagination », notre hackathon de trois semaines organisé en partenariat avec Anthropic et Google Cloud.
Quel que soit votre point de départ, l'objectif reste le même : poser les fondements d'une usine logicielle gouvernée où les agents accélèrent le travail et où chaque modification reste digne de confiance.
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