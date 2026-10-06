Lors de notre événement GitLab Transcend, nous avons dévoilé plus d'une dizaine d'innovations couvrant les quatre couches de notre architecture pour l'ingénierie logicielle agentique : l'orchestration des agents, les données et le contexte, les workflows DevOps ainsi que la gouvernance et la sécurité. Visionnez le replay ou poursuivez votre lecture pour découvrir les nouvelles fonctionnalités et comment les activer.

Ce qu'il faut retenir

Orchestration des agents sur l'ensemble du cycle de développement logiciel

Aujourd'hui, chaque étape de votre workflow agentique doit encore attendre la validation d'une personne avant que l'étape suivante puisse démarrer.

Les flows orientés sur les objectifs prennent en charge un objectif défini et le mènent à bien de bout en bout (revue, tests, scans de sécurité et validations), directement depuis GitLab Duo CLI, en mode headless ou via GitLab Duo Agentic Chat. Les flows personnalisés vous permettent d'enchaîner les agents pour reproduire le processus déjà adopté par votre équipe. GitLab for Slack démarre un flow depuis le canal où la conversation est déjà en cours. Le serveur MCP permet aux applications d'IA externes et aux agents de codage d'accéder de manière sécurisée à votre instance GitLab, en respectant la même politique que celle appliquée à vos propres agents.

Les modèles open weight hébergés par GitLab, notamment GLM 5.3, Kimi K3 et MiniMax 3, constituent une option plus économique lorsque la charge de travail ne nécessite pas de modèle de pointe. À taux de réussite comparable, certaines combinaisons de modèles open weight fournissent jusqu'à huit fois plus d'appels de modèle par GitLab Credit que leurs équivalents de pointe.

Données et contexte pour alimenter le raisonnement des équipes et des agents

À chaque tâche qui lui est confiée, l'agent commence par reconstituer le même contexte, ce qui multiplie les tentatives et la consommation de jetons. Et sans visibilité cohérente sur les coûts et le retour sur investissement de l'IA, impossible de savoir si votre investissement porte ses fruits.

GitLab Orbit, le graphe de contexte couvrant l'ensemble de votre cycle de vie logiciel, améliore la précision des agents avec jusqu'à 45 fois moins de tentatives, ce qui réduit de fait le coût des workflows agentiques grâce à une consommation de jetons jusqu'à 4,5 fois plus faible. Depuis le lancement de sa version bêta, GitLab Orbit a été utilisé par plus de 3 500 organisations, qui ont exécuté plus de 280 000 requêtes.

GitLab Duo Agent Platform Impact Analytics révèle le coût et l'impact de votre investissement dans l'IA par équipe, par tâche et par modèle. Les contrôles des crédits et de l'utilisation vous permettent de définir des plafonds au niveau de l'abonnement, du groupe ou de l'utilisateur, avec des alertes lorsque les dépenses atteignent 50 %, 80 % et 100 % du plafond, ainsi qu'une mise en pause automatique dès que le plafond défini est atteint.

Une infrastructure DevOps à l'échelle des agents

La majeure partie des éléments livrés n'est pas du code écrit par votre équipe : il s'agit d'un assemblage de paquets open source, d'images de base et de bibliothèques provenant de sources diverses. Lorsque chaque équipe gère son propre registre, il devient impossible de vérifier en un seul endroit les éléments réellement publiés ou livrés.

En juin dernier, lors de notre événement Transcend à Londres, nous avons présenté notre solution de gestion du code source de nouvelle génération, qui vous aide à atteindre l'échelle des machines avec vos agents de codage. Le prochain défi à l'échelle des machines se situe à l'étape juste après le code, à savoir la création du build.

GitLab Artifact Central remplace les registres distincts de chaque équipe par un emplacement unique pour publier et récupérer les paquets, intégré au plus près de votre code source et de vos pipelines CI. Il publie et récupère les paquets Maven, npm, Docker et OCI directement depuis les pipelines CI, avec la prise en charge de PyPI et de NuGet prévue pour la disponibilité générale. GitLab Artifact Central utilise la même identité et les mêmes autorisations que votre code source, avec des dépôts virtuels, une authentification CI/CD native et une traçabilité complète des builds. Les premiers résultats font état d'un coût total de possession environ 50 % inférieur à celui des outils alternatifs.

Gouvernance et sécurité avec une application centralisée

Les agents intègrent des composants de paquets dans votre build à la vitesse des machines, si bien qu'il devient impossible de sécuriser manuellement ce que vous livrez. Face à un tel décalage, vous risquez de livrer en production des vulnérabilités de sécurité au lieu de les détecter avant qu'elles n'affectent vos clients.

GitLab Dependency Firewall, désormais en accès anticipé, applique des règles sur l'ancienneté des paquets, la gravité des vulnérabilités, la détection des paquets malveillants et la conformité des licences, avec des actions de blocage, de mise en quarantaine ou de signalement, directement sur les registres que vous utilisez déjà. Il fonctionne nativement avec GitLab Artifact Central et est compatible avec JFrog Artifactory et Sonatype Nexus Repository.

Avec la multiplication des builds, un autre risque émerge : des agents héritent de secrets utilisés au moment du build issus d'environnements de développement locaux non sécurisés, puis les réutilisent dans les pipelines CI. GitLab Secrets Manager centralise les secrets et limite leur portée au job qui en a besoin, avec révocation en un clic en cas de fuite d'identifiants et jusqu'à 50 % d'économies par rapport à l'hébergement d'un coffre-fort distinct.

Les mêmes modèles d'IA qui permettent aux agents d'écrire et de livrer du code à la vitesse des machines aident aussi à découvrir, à enchaîner et à exploiter les failles existantes plus vite et à moindre coût. GitLab Security Standard définit cinq contrôles pour évaluer et renforcer votre développement logiciel agentique : autoriser l'accès de chaque acteur, isoler les workspaces et leurs entrées, vérifier les contrôles qui évaluent le travail, livrer exactement ce qui a été vérifié et réagir rapidement en cas d'anomalie, le tout reposant sur une base de politique, d'audit et de gouvernance claire. Consultez la page dédiée pour obtenir plus d'informations.

Prochainement, Claude Mythos 5 et 5.1 d'Anthropic viendront alimenter de nouveaux flows de sécurité de GitLab Duo Agent Platform, afin d'aider les organisations disposant d'environnements approuvés à détecter et à corriger les vulnérabilités plus rapidement que les attaquants ne peuvent les découvrir et les exploiter.

Découvrez GitLab Flex

Dans l'ingénierie logicielle agentique, il est difficile de prévoir six mois à l'avance les effectifs, la consommation de crédits et les nouvelles fonctionnalités. GitLab Flex propose un engagement annuel unique qui couvre les nouvelles capacités de GitLab au fur et à mesure de leur lancement, sans nouvelle procédure d'achat. GitLab Flex permet aux équipes de réajuster chaque mois leurs dépenses en sièges et en IA via les GitLab Credits, selon l'évolution de leurs besoins.

Premiers pas

Activez GitLab Duo Agent Platform : les clients existants peuvent l'utiliser dès aujourd'hui avec les crédits déjà inclus dans leur abonnement, et chaque nouvel essai GitLab offre 30 jours d'accès. Pour renforcer l'efficacité de vos agents, activez la version bêta de GitLab Orbit pour GitLab.com.

Adoptez GitLab Security Standard : GitLab Ultimate est disponible sous forme d'essai gratuit. Un essai de GitLab Secrets Manager est disponible pour les clients GitLab Ultimate et GitLab Premium. GitLab Artifact Central est disponible en version bêta, et vous pouvez demander un accès anticipé à GitLab Dependency Firewall.

Tirez le meilleur parti de chaque euro investi avec GitLab Flex : un engagement annuel unique pour accéder aux nouvelles innovations GitLab sans nouvelle procédure d'achat, avec la possibilité de réajuster vos dépenses en sièges et en GitLab Credits d'un mois à l'autre.

Pour migrer depuis GitHub selon vos conditions, profitez d'outils de migration dédiés, de services de migration sur mesure et d'une offre exclusive qui vous permet de bénéficier d'un an d'accès gratuit à GitLab en souscrivant à un contrat de trois ans.

Vous êtes prêt à vous lancer ? Rejoignez « Life after code: the path to production at the speed of imagination », notre hackathon de trois semaines organisé en partenariat avec Anthropic et Google Cloud.

Quel que soit votre point de départ, l'objectif reste le même : poser les fondements d'une usine logicielle gouvernée où les agents accélèrent le travail et où chaque modification reste digne de confiance.

Nous avons hâte de découvrir ce que vous allez créer.