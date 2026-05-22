Transformer les MR : de tâches manuelles à un workflow automatisé

L'IA a considérablement accéléré l'écriture du code, mais le travail entre l'ouverture d'une merge request et son merge est resté presque entièrement manuel. Assigner des relecteurs, traiter les retours, démêler les conflits, effectuer un rebasage avant le merge, chaque étape requiert encore l'attention d'un développeur. Le goulot d'étranglement s'est déplacé, mais les outils ne se sont pas adaptés.

GitLab 19.0 change la donne. Le flow Developer s'étend désormais à l'ensemble du cycle de vie de la merge request : un seul agent d'IA qui traite les retours des relecteurs, résout les conflits sur les branches de longue durée, explore des codes sources inconnus et divise les merge requests devenues trop volumineuses. Associé à la résolution autonome des conflits de merge et au rebasage et au merge en un clic, il réduit le travail manuel entre l'ouverture d'une merge request et son merge.

Le flow Developer s'inscrit dans une nouvelle catégorie d'outils de codage basés sur l'IA. La première vague a permis d'accélérer l'écriture du code. La deuxième vague a offert aux équipes de développement une fenêtre de chat. Ce qui émerge aujourd'hui est différent : des agents qui participent à l'ensemble du processus, et non plus à un moment précis. Les équipes peuvent désormais rester au-dessus de la boucle, en déléguant et en supervisant les tâches pendant que l'agent se charge de l'exécution.

Le flow Developer, sur l'ensemble de la merge request

Nous avons lancé le flow Developer l'année dernière pour transformer un ticket en merge request. Automatiser le travail répétitif de mise en place entre « voici ce qui doit être compilé » et « voici une merge request à réviser » n'était qu'un point de départ. Mais il ne s'agissait que d'une seule tâche, et une fois la merge request créée, le travail d'itération restait entièrement manuel.

Cette nouvelle itération du flow Developer prend en charge le reste des tâches manuelles. Un agent qui effectue le travail qu'un développeur ferait autrement s'étend désormais à l'ensemble du cycle de vie d'une merge request.

Voici à quoi ressemble le flow Developer en pratique :

Il se déclenche à n'importe quelle étape. Démarrez le flow Developer depuis un ticket avec le bouton Générer une merge request, assignez directement le compte de service GitLab Duo Developer à un ticket ou à une merge request, ou invoquez-le depuis n'importe quel fil de discussion sur un ticket ou une merge request grâce au nouveau déclencheur @mention. L'agent reprend la conversation et itère sur la même merge request, au lieu d'en produire une nouvelle que vous devez ensuite synchroniser.

Il gère le travail qui entoure le code. Le flow Developer peut désormais traiter les retours des relecteurs sur plusieurs itérations dans la même merge request, résoudre les conflits de merge sur les branches de longue durée, explorer un code source inconnu ou évaluer une approche et en rendre compte, diviser une merge request devenue trop volumineuse, et implémenter des fonctionnalités à partir de zéro.

Il est repensé pour agir sur l'ensemble du cycle de vie. Le flow Developer est désormais une boucle agentique unique dotée d'un ensemble complet d'outils de développement (lecture, grep, modification, exécution de commandes) qui décide lui-même lesquels utiliser et à quel moment. Plus important encore, c'est le socle architectural qui permet à un seul agent de participer à l'ensemble du cycle de vie de la merge request.

Il comprend la configuration adéquate du projet pour aller plus loin que les outils de codage IA. Le flow Developer lit le fichier AGENTS.md pour trouver ce qui n'est pas dans le code : commandes bash non évidentes, conventions du projet, particularités de l'environnement et décisions architecturales dont l'agent a besoin pour bien s'exécuter. Le fichier agent-config.yml prépare l'environnement de codage avec les bonnes dépendances, les bons outils et la bonne configuration, afin que l'agent puisse effectuer des tests, exécuter des hooks de pre-commit et boucler la boucle avant d'effectuer un commit. C'est ainsi que vous fournissez à l'agent une machine prête à l'emploi, pour que le résultat corresponde à vos normes plutôt que de générer du travail supplémentaire.

Vous restez au-dessus de la boucle : vous dirigez, vous révisez, vous décidez. L'agent se charge de l'exécution.

Les nouvelles fonctionnalités du flow Developer sont disponibles avec GitLab Duo Agent Platform sur les offres GitLab Premium et GitLab Ultimate.

Résolution des conflits de merge, désormais intégrée au flow

La résolution des conflits de merge est l'une des tâches récurrentes les plus pénibles dans un workflow de merge request, et plus le code est complexe, plus les bogues risquent d'apparaître. Résoudre un conflit signifie reconstruire mentalement l'intention de deux branches simultanément, dans un éditeur de texte, sans aucun test en cours d'exécution. Pour les équipes qui gèrent des rétroportages et des merge requests en cascade sur plusieurs branches de release, ce n'est pas un désagrément occasionnel. C’est un frein récurrent à la vitesse de livraison.

Dans GitLab 19.0, vous pouvez confier ce travail à un agent sans quitter la merge request. Le bouton Résoudre avec GitLab Duo (désormais en version bêta) apparaît directement sur la page de conflit de la merge request et dans le widget de vérification de merge.

L'agent lit l'intention de la merge request, examine les deux branches, choisit une stratégie de résolution, modifie les fichiers en conflit, effectue un commit et un push correctif. Une fois terminé, il laisse un commentaire résumant le conflit trouvé et la démarche adoptée pour le résoudre, afin que le prochain relecteur n'ait pas à reconstituer la décision, et que la piste d'audit reste intacte. Si l'agent ne peut pas résoudre le conflit en toute sécurité, il vous le signale.

Rebasage et merge en un clic

Les fonctionnalités ci-dessus gèrent le travail à l'intérieur d'une merge request. Une autre fonctionnalité de la version 19.0 supprime les frictions en fin de workflow au moment de fusionner la merge request : le rebasage et le merge en un clic (désormais en version bêta).

Pour les équipes qui utilisent l'historique semi-linéaire ou les méthodes de merge en avance rapide, le rebasage avant le merge nécessitait auparavant deux clics avec une attente entre les deux : rebasage, attente, retour en arrière, merge. Désormais, un seul clic suffit. Cette fonctionnalité est disponible pour l'offre gratuite, Gitlab Premium et GitLab Ultimate.

Réduire la charge liée aux merge requests

Grâce à l'ensemble de ces fonctionnalités, l'IA se charge des tâches nécessitant un jugement : écrire du code, traiter les retours et résoudre les conflits. L'automatisation gère les aspects techniques, comme le rebasage avant le merge. Ce sont des fonctionnalités différentes visant le même résultat : moins de travail manuel entre l'ouverture d'une merge request et son merge, et moins de temps passé par le développeur sur les parties de la merge request qui ne devraient pas nécessiter son attention.

Essayez le flow Developer dès aujourd'hui

Les clients GitLab actuels peuvent bénéficier des avantages du flow Developer en démarrant un essai gratuit de GitLab Duo Agent Platform. Si vous utilisez déjà GitLab Premium ou GitLab Ultimate avec GitLab Duo Agent Platform, vous pouvez utiliser le flow Developer sur votre prochaine merge request dès aujourd'hui, quelle que soit la version que vous utilisez. Si vous êtes sur une version antérieure à GitLab 19.0, vous devrez peut-être configurer manuellement le déclencheur de mention pour utiliser le workflow @mention.

Si vous utilisez déjà l'offre gratuite de GitLab, vous pouvez vous inscrire à GitLab Duo Agent Platform en suivant ces étapes.

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