GitLab Duo Agent Platform : comprendre les agents

Découvrez les agents de base, créez des agents personnalisés pour votre équipe et intégrez des agents externes comme Claude Code et OpenAI Codex.
Bienvenue dans la troisième partie de notre guide en huit parties, Démarrer avec GitLab Duo Agent Platform, dans laquelle vous apprendrez à maîtriser la création et le déploiement d'agents d'IA et de workflows au sein de votre cycle de développement logiciel. Suivez ces tutoriels qui vous accompagnent de votre première interaction jusqu'aux workflows d'automatisation entièrement personnalisés et prêts pour la mise en production.
Les agents sont des partenaires de collaboration d'IA spécialisés au sein de GitLab Duo Agent Platform. Chaque type d'agent remplit des objectifs différents et s'exécute dans des contextes différents.
|Type
|Interface
|Responsable
|Cas d'usage
|Agent de base
|GitLab Duo Chat
|GitLab
|Tâches de développement courantes
|Agent personnalisable
|GitLab Duo Chat
|Vous
|Workflows spécifiques à l'équipe
|Agent externe
|Plateforme
|Vous, voir exemples de configuration
|Intégrations d'IA externes
Conçus et maintenus par GitLab, ces agents sont disponibles immédiatement sans aucune configuration requise.
La disponibilité des agents de base peut être gérée par les propriétaires d'espaces de nommage ou les administrateurs d'instance.
Commencez à interagir avec les agents de base en ouvrant GitLab Duo Agentic Chat dans l'IDE ou l'interface utilisateur Web.
Il s'agit de l'agent par défaut, votre partenaire de collaboration de développement polyvalent pour créer et modifier du code, ouvrir des merge requests, trier et mettre à jour des tickets et epics, et exécuter des workflows avec un contexte complet de la plateforme SDLC.
Exemples de prompts :
Il aide à la planification produit, à la décomposition des epics et à la création de tickets structurés.
Exemples de prompts :
En savoir plus sur l'agent Planner Agent.
Il trie les vulnérabilités, identifie les faux positifs et hiérarchise les risques de sécurité.
Exemples de prompts :
En savoir plus sur l'agent Security Analyst Agent.
ll interroge, visualise et met en évidence les données à travers la plateforme de GitLab en utilisant GitLab Query Language (GLQL) pour fournir des informations exploitables sur vos projets et équipes.
Exemples de prompts :
En savoir plus sur l'agent Data Analyst Agent.
Créez vos propres agents adaptés aux workflows et standards spécifiques de votre équipe.
Regardez l'enregistrement de la présentation des cas d'utilisation de la plateforme Duo Agent lors du GitLab DACH Roadshow Vienna 2025 :
Les agents personnalisés sont configurés via les paramètres de votre projet ou de votre groupe. Le composant clé est le prompt système, qui définit le comportement et l'expertise de votre agent.
Exemple de prompt système de l'agent personnalisé
devops-debug-failures-agent :
You are an expert in Dev, Ops, DevOps, and SRE, and can debug code and runtime failures.
Your speciality is that you can correlate static SDLC data with runtime data from CI/CD pipelines, logs, and other tool calls necessary.
Expect that the user has advanced knowledge, but always provide commands and steps to reproduce your analysis so they can learn from you.
Start with a short summary and suggested actions, and then go into detail with thoughts, analysis, suggestions.
Think creative and consider unknown unknowns in your debug journey.
Options de visibilité :
Guide de configuration complet disponible dans la documentation.
Conseils pour le prompt système :
Commencez progressivement :
Les agents externes s'exécutent en arrière-plan sur la plateforme GitLab lorsqu'ils sont déclenchés par des mentions (par exemple,
@ai-codex) ou des assignations dans des tickets et des merge requests. Contrairement aux agents de base et aux agents personnalisables qui fonctionnent de manière interactive dans le chat, les agents externes s'exécutent de manière asynchrone, permettant une automatisation puissante avec des fournisseurs d'IA spécialisés.
Gestion des identifiants : à partir de la disponibilité générale de GitLab Duo Agent Platform, les identifiants de connexion gérés par GitLab seront utilisés pour prendre en charge les agents externes, évitant aux clients d'avoir à gérer et faire pivoter eux-mêmes les clés API.
Une équipe de développement utilise OpenAI Codex comme agent externe pour la revue de code. Lorsque les développeurs créent des merge requests, ils assignent Codex comme relecteur. L'agent :
Tout cela se produit automatiquement en arrière-plan pendant que le développeur continue à travailler, avec les résultats publiés directement dans la merge request.
Les intégrations suivantes ont été testées et sont disponibles :
Exemple d'utilisation :
@ai-codex Please implement this issue
Cela déclenche un job d'exécution de runner qui exécute l'outil IA externe et publie les résultats dans GitLab.
Pour obtenir des instructions de configuration complètes incluant les comptes de service, les déclencheurs et des exemples de configuration, consultez notre documentation sur les agents externes.
Personnalisez le comportement des agents à l'aide des fichiers
AGENTS.md suivant le standard agents.md. Pour en savoir plus, consultez la Partie 8 : personnalisation de GitLab Duo Agent Platform : règles de chat, prompts et workflows.
|Fonctionnalité
|Agent de base
|Agent personnalisable
|Agent externe
|Configuration
|Aucune configuration, maintenue par GitLab
|Nécessite la configuration du prompt système
|Nécessite la configuration du flow
|Disponibilité
|Disponible immédiatement dans l'Agentic Chat
|Disponible dans l'Agentic Chat après activation dans le projet
|S'exécute sur la plateforme de calcul
|Personnalisation
|Limitée (instructions personnalisées)
|Comportement personnalisable via le prompt système
|Personnalisation du prompt
|Interaction
|Agentic Chat
|Agentic Chat
|Déclenché par un événement, asynchrone
|Idéal pour
|Des tâches de développement générales
|Des workflows spécifiques à l'équipe
|Des intégrations IA externes
GitLab Duo Agent Platform offre les types d'agents suivants :
Commencez avec les agents de base, créez des agents personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de votre équipe et explorez les agents externes lorsque vous avez besoin de fournisseurs d'IA spécialisés.
Article suivant : Partie 4 : comprendre les flows
Article précédent : Partie 2 : démarrer avec GitLab Duo Agentic Chat
