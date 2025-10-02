GitLab Duo Agent Platform (disponible en version bêta) fournit un framework qui permet aux agents d'IA d'interagir avec les ressources de GitLab telles que les tickets et les merge requests et d'exécuter des tâches complexes en plusieurs étapes, du concept à la réalisation. GitLab Duo Agent Platform offre une expérience conversationnelle avec (GitLab Duo Agentic Chat) et automatisée avec les (flows) pour aider à la génération de code, à la modernisation, à la résolution des vulnérabilités de sécurité et à l'analyse de projets avec une sécurité à l’échelle de l'entreprise et des contrôles personnalisables.

Le flow « ticket à merge request » simplifie la transformation d'un ticket détaillé en brouillon de merge request (MR). Le flow analyse la description et les exigences d'un ticket, ouvre une merge request liée au ticket, crée un plan de développement et propose une implémentation, directement depuis l'interface de GitLab.

Le défi des équipes de développement

Les mises à jour telles que la réorganisation d'une interface utilisateur, l'ajustement de la taille d'un composant ou la modification mineure d'un workflow ne devraient pas nécessiter des heures de configuration. Pourtant, les équipes de développement se retrouvent face à un cycle frustrant : elles doivent rechercher dans le code source pour localiser les bons fichiers, créer des branches, rassembler des modifications dispersées à travers de multiples composants et gérer des processus de revue complexes, avant même de pouvoir vérifier si leur solution fonctionne. Ce processus de développement trop complexe transforme ce qui devrait être des itérations rapides en tâches chronophages qui ralentissent les boucles de rétroaction et transforment des améliorations simples en projets majeurs.

Vous devez d'abord remplir les conditions ci-dessous avant d'utiliser ce flow :

Un ticket existant avec des exigences claires et des critères d'acceptation. GitLab Duo Agent Platform arrivera ainsi à mieux comprendre ce que vous essayez d'accomplir et à améliorer la qualité du résultat.

Un niveau d'accès Développeur ou plus au projet, car le flow apportera des modifications au code source de votre projet.

GitLab Duo Agent Platform activée pour votre groupe ou projet, avec les flows autorisés. Pour activer cette option, allez dans Paramètres > Général > GitLab Duo > Autoriser l'exécution des flows. GitLab s'engage à fournir des garde-fous, c'est pourquoi les fonctionnalités d'IA agentique nécessitent l'activation de ces options pour protéger les projets sensibles et garantir que seuls les projets sélectionnés sont accessibles à GitLab Duo Agent Platform.

Une fois que vous avez rempli toutes les conditions ci-dessus, suivez les étapes ci-dessous pour tirer parti de ce flow :

Créez un ticket de projet qui décrit ce que vous souhaitez que GitLab Duo Agent Platform accomplisse pour vous. Fournissez autant de détails que possible dans la description. Si le ticket existe déjà, ouvrez-le en allant dans Programmation > Tickets et cliquez sur le ticket qui décrit la mise à jour que vous souhaitez. Assurez-vous que le ticket soit précis et détaillé. Sous l'en-tête du ticket, cliquez sur Générer une MR avec GitLab Duo pour lancer le flow. Si vous souhaitez suivre la progression des agents qui travaillent sur l'implémentation de votre ticket, accédez à Automatisation > Sessions d'agent pour voir le journal de session en direct pendant que les agents planifient et proposent des modifications. Une fois le pipeline terminé, un lien vers la merge request apparaît dans l'activité du ticket. Ouvrez-le pour examiner le résumé et les modifications apportées au niveau des fichiers. Si vous souhaitez valider localement les mises à jour proposées par GitLab Duo Agent Platform, vous pouvez effectuer un pull de la branche sur votre ordinateur, compiler et exécuter votre application, puis vérifier que la mise à jour fonctionne comme prévu. Si nécessaire, effectuez des modifications dans la merge request et procédez à la revue habituelle. Si vous êtes satisfait de toutes les mises à jour de l'application proposées, fusionnez la merge request dans la branche principale.

Pourquoi utiliser le flow « ticket à merge request » pour modifier une application ?

Ce flow propose des modifications de code et met à jour directement la merge request. Résultat : vous passez moins de temps à localiser des fichiers et n'avez qu'à évaluer et examiner le résultat. De plus, la merge request est automatiquement liée au ticket d'origine, ce qui maintient un contexte précis pour les relecteurs et les parties prenantes. Enfin, vous pouvez surveiller la session de l'agent afin de suivre toutes les étapes.

Quels sont les avantages de GitLab Duo Agent Platform ?

GitLab Duo Agent Platform est une couche d'orchestration agentique qui fournit un contexte complet au projet, notamment la planification, le codage, la compilation, la sécurisation, le déploiement et la surveillance, afin que les agents puissent aider tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC), et pas seulement pour l'édition de code.

Modèle de données unifié : les agents GitLab Duo opèrent sur les données unifiées du SDLC de GitLab afin de fournir des décisions de meilleure qualité et une collaboration entre les tâches, y compris celles qui ne concernent pas le codage.

Sécurité et conformité intégrées : les agents GitLab Duo fonctionnent avec des garde-fous à l’échelle de l'entreprise et peuvent être utilisés même dans des environnements hautement réglementés ou hors ligne/air-gapped.

Interopérabilité et extensibilité : orchestrez des flow entre fournisseurs et outils ; connectez des données externes via les protocoles MCP/Agent2Agent pour un contexte plus riche.

Collaboration à grande échelle : les agents GitLab Duo fonctionnent dans l'interface utilisateur de GitLab et les IDE afin d'offrir une collaboration multiple entre humains et agents.

Découvrabilité et partages : trouvez et partagez des agents et des flows dans un catalogue d'IA centralisé.

Essayez le flow « ticket à merge request » dès maintenant

Pour les mises à jour d'application, comme un ajustement mineur de l'interface utilisateur, le flow « ticket à merge request » vous aide à passer rapidement d'un ticket clair à une merge request à réviser : vous pouvez surveiller la progression et valider les modifications dans votre workflow standard. Le flow maintient le contexte, réduit les transferts et permet à votre équipe de se concentrer sur la qualité plutôt que sur des tâches fastidieuses.

Découvrez le flow en action :