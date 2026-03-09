Classez les vulnérabilités avec l’agent Security Analyst

Date de la publication : 9 mars 2026
Lecture : 13 min
Découvrez comment GitLab Duo Agent Platform utilise l'IA pour prioriser les vulnérabilités, réduire la fatigue liée aux alertes et aider les équipes à se concentrer sur les risques de sécurité critiques.
Les applications modernes présentent constamment des failles de sécurité. Les équipes de développement sont souvent confrontées à des centaines, voire des milliers de résultats provenant des scanners de sécurité, ce qui complique l'identification des vulnérabilités qui représentent les risques les plus importants et doivent être traitées en priorité. C'est là qu'un classement efficace des vulnérabilités devient essentiel.
Découvrez dans cet article comment les fonctionnalités intégrées de scan de sécurité de GitLab combinées avec l'agent GitLab Duo Security Analyst peuvent transformer la gestion des vulnérabilités d'un processus manuel chronophage en un workflow intelligent et efficace.
Le classement des vulnérabilités est le processus d'analyse, de priorisation et de traitement des problèmes de sécurité détectés dans vos applications. Toutes les vulnérabilités ne se valent pas : certaines représentent des risques critiques et nécessitent une attention immédiate, tandis que d'autres peuvent être des faux positifs ou constituent une menace minime dans votre contexte spécifique.
Le classement traditionnel comprend les éléments suivants :
Ce processus devient extrêmement fastidieux lorsqu’il s’agit de codes sources volumineux et de scans fréquents. C'est là que GitLab entre en jeu : la plateforme relève ces défis grâce à des scans de sécurité intégrés et une analyse alimentée par l'IA.
GitLab fournit des scanners de sécurité qui s'intègrent de manière transparente dans vos pipelines CI/CD. Ces scanners s'exécutent automatiquement pendant l'exécution du pipeline et alimentent le rapport de vulnérabilités de GitLab avec les résultats de la branche par défaut.
GitLab propose les scanners suivants :
Pour activer le scan de sécurité, ajoutez les scanners à votre fichier
.gitlab-ci.yml.
Dans cet exemple, nous incluons les templates SAST et analyse des dépendances qui exécutent automatiquement ces scanners lors de la phase de test. Chaque scanner peut être remplacé à l'aide de variables (qui diffèrent pour chaque scanner). Par exemple, la variable
SAST_EXCLUDED_PATHS indique aux SAST d'ignorer les répertoires/fichiers fournis. Les jobs de sécurité peuvent être remplacés à l'aide de la syntaxe des jobs GitLab.
include:
- template: Security/SAST.gitlab-ci.yml
- template: Security/Dependency-Scanning.gitlab-ci.yml
stages:
- test
variables:
SAST_EXCLUDED_PATHS: "spec/, test/, tests/, tmp/"
GitLab fournit un registre de conteneurs intégré dans lequel vous pouvez stocker des images de conteneurs pour chaque projet GitLab. Pour analyser ces conteneurs à la recherche de vulnérabilités, activez l'analyse des conteneurs.
Dans cet exemple, un conteneur est compilé, puis un push est effectué dans le job
build-container à l'étape
build. Le conteneur est ensuite analysé dans le même pipeline à l'étape
test :
include:
- template: Security/Container-Scanning.gitlab-ci.yml
stages:
- build
- test
build-container:
stage: build
variables:
IMAGE: $CI_REGISTRY_IMAGE/$CI_COMMIT_REF_SLUG:$CI_COMMIT_SHA
before_script:
- docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY
script:
- docker build -t $IMAGE .
- docker push $IMAGE
container_scanning:
variables:
CS_IMAGE: $CI_REGISTRY_IMAGE/$CI_COMMIT_REF_SLUG:$CI_COMMIT_SHA
Une fois configurés, ces scanners s'exécutent automatiquement dans votre pipeline et transmettent leurs résultats dans le rapport de vulnérabilités.
Remarque : bien que cela ne soit pas abordé dans cet article, veuillez noter que dans les merge requests, les scanners affichent la diff entre les vulnérabilités d'une branche de fonctionnalité et celles de la branche cible. De plus, des politiques de sécurité granulaires peuvent être créées pour empêcher le merge du code vulnérable (sans approbation) si des vulnérabilités sont détectées, ainsi que pour forcer l'exécution des scanners, indépendamment de la façon dont le fichier
.gitlab-ci.yml est défini.
Une fois les scanners exécutés, GitLab regroupe tous les résultats dans des vues centralisées pour faciliter le classement.
Accédez à Sécurisation > Rapport de vulnérabilités dans votre projet ou groupe. Cette page affiche toutes les vulnérabilités découvertes avec les informations clés suivantes :
Le rapport de vulnérabilités fournit de puissantes options de filtrage :
Le classement traditionnel dans GitLab implique :
Voici un exemple de données de vulnérabilité fournies pour permettre le classement, y compris le flux de code :
Sur la page des données relatives aux vulnérabilités, vous pouvez sélectionner Éditer la vulnérabilité pour modifier son statut et fournir un motif. Vous pouvez ensuite créer un ticket et l'attribuer pour la remédiation.
Bien que ce workflow soit complet, il nécessite une expertise en matière de sécurité et peut prendre beaucoup de temps lorsqu'il s'agit de traiter des centaines de résultats. C'est là que l'agent GitLab Duo Security Analyst, qui fait partie de GitLab Duo Agent Platform, devient indispensable.
L'agent GitLab Duo Security Analyst est un outil alimenté par l'IA qui automatise l'analyse et le classement des vulnérabilités. L'agent comprend le contexte de votre application, évalue intelligemment les risques et fournit des recommandations exploitables.
L'agent analyse les vulnérabilités en :
Pour utiliser l'agent Security Analyst, vous avez besoin des éléments suivants :
L'agent Security Analyst est un agent par défaut. Contrairement à l'agent GitLab Duo, les agents par défaut comprennent les workflows, frameworks et bonnes pratiques propres à leurs domaines spécialisés. Les agents par défaut sont accessibles directement depuis votre projet sans configuration supplémentaire.
Vous pouvez trouver l'agent Security Analyst dans le catalogue d'IA :
Pour approfondir et voir les détails de l'agent, tels que son invite système et ses outils :
L'agent s’intègre directement à votre workflow existant et ne requiert aucune configuration supplémentaire au-delà des prérequis définis.
Voyons maintenant comment tirer parti de l'agent Security Analyst pour identifier et prioriser rapidement les vulnérabilités les plus importantes.
Pour démarrer une analyse, accédez à votre projet GitLab (assurez-vous qu'il répond aux prérequis). Vous pouvez ensuite ouvrir GitLab Duo Chat et sélectionner Security Analyst.
Dans le chat, sélectionnez le modèle à utiliser avec l'agent et assurez-vous d'activer le mode agentique.
Un chat s'ouvrira où vous pourrez interagir avec l'agent GitLab Duo Security Analyst en utilisant l'interface conversationnelle de l'agent. Cet agent peut effectuer les actions suivantes :
De plus, voici les outils dont dispose l'agent Security Analyst :
Par exemple, il est possible de demander « Quelles sont les vulnérabilités les plus critiques et lesquelles dois-je traiter en priorité ? » pour déterminer facilement ce qui est important.
L'agent répondra comme suit :
Voici des requêtes efficaces à utiliser avec l'agent Security Analyst :
Identifier les problèmes critiques :
« Montre-moi les vulnérabilités qui sont activement exploitables dans notre code de production »
Se concentrer sur les vulnérabilités accessibles :
« Quelles sont les vulnérabilités de gravité élevée qui se trouvent dans les chemins de code qui sont réellement exécutés ? »
Comprendre les dépendances :
« Quelles sont les vulnérabilités de dépendances les plus critiques et des correctifs sont-ils disponibles ? »
Obtenir des conseils de remédiation :
« Explique-moi comment corriger la vulnérabilité d'injection SQL dans l'authentification utilisateur »
Vous pouvez également attribuer directement les vulnérabilités aux équipes de développement.
Lorsque l'agent Security Analyst analyse les vulnérabilités, il fournit les éléments suivants :
Évaluation des risques : l'agent explique pourquoi une vulnérabilité est critique au-delà du simple score CVSS et tient compte de l'architecture et des modèles d'utilisation spécifiques de votre application.
Analyse d'exploitabilité : il détermine si le code vulnérable est réellement accessible et exploitable dans votre environnement, ce qui aide à filtrer les risques théoriques.
Mesures correctives : l'agent fournit des conseils spécifiques et concrets sur la façon de corriger les vulnérabilités, y compris des exemples de code le cas échéant.
Classement par ordre de priorité : au lieu de vous submerger avec des centaines de résultats, l'agent vous aide à identifier les principaux problèmes qui doivent être traités en priorité.
Voici à quoi pourrait ressembler une session de classement type :
L'utilisation de l'agent Security Analyst transforme la gestion des vulnérabilités :
Le classement des vulnérabilités ne doit pas forcément être un processus manuel et fastidieux. En combinant les scanners de sécurité intégrés de GitLab avec l'agent GitLab Duo Security Analyst, les équipes de développement peuvent rapidement identifier et prioriser les vulnérabilités qui comptent vraiment.
La capacité de l'agent à comprendre le contexte, à évaluer le risque réel et fournir des conseils pratiques transforme l'analyse de sécurité d'une simple case à cocher en matière de conformité en une tâche pratique et efficace de votre workflow de développement. Au lieu de vous plonger dans des centaines de rapports de vulnérabilités, vous pouvez concentrer votre énergie sur la résolution des problèmes qui menacent réellement la sécurité de votre application.
Commencez par activer les scanners de sécurité dans vos pipelines GitLab, puis tirez parti de l'agent Security Analyst pour prendre des décisions intelligentes et éclairées concernant la correction des vulnérabilités.
Prêt à vous lancer ? Consultez la documentation de GitLab Duo Agent Platform et la documentation sur l'analyse de sécurité pour commencer à transformer votre workflow de gestion des vulnérabilités dès aujourd'hui.
Cet article de blog vous a plu ou vous avez des questions ou des commentaires ? Partagez vos réflexions en créant un sujet dans le forum de la communauté GitLab.Donnez votre avis
