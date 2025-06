GitFlow et GitLab Flow : quelle différence ?

GitFlow permet aux équipes de développement de créer une branche séparée develop (pour le développement) en plus de la branche principale main (pour la production) et la définissent comme branche par défaut.

Avec GitLab Flow, en revanche, le développement s'organise principalement dans la branche principale ( main ). GitLab Flow intègre également des branches de préproduction, utilisée pour tester et corriger les bogues avant de fusionner les modifications apportées au code dans la branche main . Cette étape précède directement le passage en production, garantissant un code plus fiable. Les équipes peuvent créer autant de branches intermédiaires que nécessaire. Par exemple, un workflow plus structuré peut compter plusieurs niveaux de validation : de la branche main vers une branche de test, de la branche test vers une branche de validation, de la branche de validation vers la branche de production.

Dans cet article, découvrez ce qu'est GitFlow, son fonctionnement, ses avantages, ainsi que les différences entre GitFlow et GitLab Flow.

GitFlow est un workflow Git, c’est-à-dire un modèle de gestion des branches au sein d'un système de contrôle de version décentralisé pour les dépôts Git. Conçu pour organiser efficacement le développement logiciel, il a été introduit par Vincent Driessen en 2010. Il est adapté aux projets nécessitant une gestion rigoureuse des versions. Il est particulièrement populaire auprès des grandes équipes de développement.

Contrairement au développement basé sur le tronc, c'est-à-dire sur une seule branche principale, GitFlow repose sur des branches persistantes plutôt que des branches temporaires. GitFlow est particulièrement adapté aux projets ayant des cycles de sorties de nouvelles versions bien définis et aux bonnes pratiques de livraison continue de l'approche DevOps.

Étant donné que le workflow est structuré avec des branches spécifiques dans GitFlow, vous pouvez ajouter, par exemple, des branches de fonctionnalité ("feature branches") aux branches develop et main , ainsi que des branches release . GitFlow permet à votre équipe de comprendre plus facilement la structure du workflow et de savoir où ajouter les modifications dans le pipeline de développement.

GitFlow est un modèle de gestion des branches pour les dépôts Git qui utilise plusieurs branches principales en plus des branches de fonctionnalité. GitLab Flow, par ailleurs, vise à résoudre certains problèmes que pose GitFlow. Il simplifie le workflow, optimise le processus de développement, permettant ainsi à l'équipe de développement logiciel de travailler de manière plus efficace. Voici les principales différences entre les deux types de workflows.

Le workflow GitFlow

Le workflow GitFlow comporte les cinq types de branches suivantes :

main (branche de production) develop (branche de développement) feature (branche de fonctionnalité) release (branche de nouvelle version) hotfix (branche de correction urgente de bogue)

Si vous utilisez GitFlow pour le développement de code, vous disposez d'une branche principale et de branches intermédiaires. Il y a deux principales branches de longue durée : la branche main pour le code prêt pour être mis en production, et la branche develop pour intégrer le code en cours de développement. Dans GitFlow, la branche develop est utilisée pour stabiliser le code avant de le fusionner avec la branche main lorsqu’il est prêt. Les branches intermédiaires sont des branches dédiées à d'autres tâches. Vous pouvez par exemple créer des branches feature , release et hotfix , chacune ayant sa propre fonction.

Le workflow de GitLab Flow

GitLab Flow permet une intégration continue plus efficace en réduisant la complexité de GitFlow, notamment pour les tâches liées à la sortie des versions, à l'ajout de tags, au merge des branches, et bien plus encore.

GitLab Flow est une alternative simple à GitFlow qui allie un développement axé sur les fonctionnalités à une gestion de projets via des tickets. Il est conçu pour être plus simple, facile à comprendre et plus efficace, et inclut des bonnes pratiques pour les équipes de développement logiciel qui souhaitent livrer leurs fonctionnalités de manière fluide et de façon collaborative.

GitLab Flow est le workflow utilisé pour le développement de GitLab. Il est structuré autour des branches suivantes : la branche principale ( main ) ; la branche de préproduction ( pre-production ), autrement dit la branche de test avant la sortie de la nouvelle version ; la branche de production pour la gestion du code déployé ; les branches pour le développement des fonctionnalités ( feature ) et les corrections de bogues ( hotfix ). Les équipes peuvent ajouter autant de branches de préproduction qu'elles le souhaitent. Par exemple, il est possible de créer un flux depuis la branche main vers la branche de test, puis de la branche de test vers la branche de validation, et enfin, de la branche de validation vers la branche de production.

Les équipes gèrent ainsi des branches de fonctionnalité et des branches de production. Lorsque le code de la branche main est prêt pour le déploiement, il est fusionné dans la branche de production, puis déployé. GitLab Flow peut également inclure des branches release . Les équipes qui ont besoin d'une API publique doivent parfois gérer différentes versions simultanément. Avec GitLab Flow, elles peuvent créer et maintenir séparément des branches comme v1 et v2 . Ainsi, il est facile de repasser sur la branche v1 si des bogues sont détectés lors d'une revue de code.

Correction rapide des bogues

L'un des principaux avantages de GitFlow est que vous pouvez rapidement gérer les corrections de bogues dans l'environnement de production. Le workflow GitFlow est particulièrement utile pour les grandes équipes de développement logiciel travaillant sur des projets complexes.

Garantie des tests

Lors de la sortie d'une nouvelle version à partir d'une branche release , il vous est possible de configurer une période de test pendant laquelle les utilisateurs peuvent la tester dans un environnement de simulation. Cette phase peut être réalisée indépendamment du développement de code. En outre, les validations suivent un flux downstream pour s'assurer que chaque ligne de code est testée dans tous les environnements.

Optimisation du processus de développement logiciel

GitFlow vous permet de tirer le meilleur parti de Git. Vous pourrez ainsi rendre vos processus de développement logiciel bien plus efficaces.

Collaboration renforcée et résolution des conflits de merge

L'utilisation de GitFlow facilite la collaboration au sein d'une équipe, accélère la résolution des conflits de merge et assure une livraison continue bien plus efficace.

Voici une représentation schématique du workflow avec un exemple de configuration de GitFlow. Elle illustre la manière dont les branches sont organisées et interconnectées au sein du workflow.

FAQ sur GitLab Flow et GitFlow

Qu'est-ce que Git Feature Flow ?

Git Feature Flow est une variante simplifiée de GitFlow, spécialement conçue pour faciliter le développement basé sur les fonctionnalités.

GitLab Flow est-il un choix judicieux ?

Tout à fait. GitLab Flow permet de réduire la charge de travail liée à la sortie des nouvelles versions, à l'ajout de tags et le merge de branches, ces tâches représentant un défi courant rencontré avec les workflows Git traditionnels. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Que choisir entre GitLab Flow et GitFlow ?

GitFlow est structurellement mieux adapté aux grands projets avec des étapes de développement bien définies. GitLab Flow est plus flexible et convient aux projets nécessitant une livraison continue et une mise en production rapide pour un lancement fréquent de nouvelles versions.