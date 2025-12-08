Le SDLC (cycle de vie du développement logiciel) est une méthodologie qui vise à structurer l'ensemble du processus de développement logiciel, de la planification au déploiement. Il définit les étapes clés que suivent les équipes de développement et de gestion de projet pour livrer des logiciels de qualité de manière prévisible et efficace.

Dans cet article, découvrez le fonctionnement complet du SDLC, ses différentes phases et comment GitLab accompagne vos équipes à chaque étape du cycle de développement logiciel, avec une plateforme DevSecOps unifiée.

En résumé Le SDLC structure le développement logiciel en phases clés : planification, développement, tests, déploiement, suivi et amélioration continue. Avec l'évolution rapide des technologies, il intègre aujourd'hui une approche itérative et DevSecOps pour allier rapidité, qualité et sécurité. GitLab centralise ces étapes grâce à un ensemble de fonctionnalités alimentées par l'IA qui facilitent la collaboration entre les différentes parties prenantes d'un projet de développement logiciel. Résultat : des cycles de livraison plus rapides, une meilleure qualité logicielle et une sécurité renforcée à chaque étape.

Le SDLC s'adapte en permanence à son environnement technologique. Actuellement, l'écosystème économique impose une rapidité d'exécution optimale. Les logiciels doivent être conçus, développés, testés, déployés et maintenus en continu, avec la sécurité intégrée à chaque étape grâce à une approche DevSecOps.

Afin de réduire les délais et d'améliorer la qualité du logiciel, son cycle de vie suit désormais une logique itérative qui prend la forme suivante :

graph LR A[Planification] --> B[Développement] B --> C[Test] C --> D[Déploiement] D --> E[Supervision] E --> F[Amélioration]

Cette approche peut s'avérer complexe, tant elle combine d'étapes différentes interdépendantes.

Mais avec une plateforme unifiée comme GitLab, l'ensemble du cycle de développement logiciel est couvert de bout en bout.

Vos équipes peuvent ainsi travailler sur plusieurs projets simultanément, à des étapes de développement différentes, sans perdre en cohérence ni en performance.

Les acteurs impliqués (Dev, Ops, QA, Sec, Product Owner)

Le SDLC implique la collaboration de plusieurs acteurs clés, chacun ayant un rôle spécifique dans la réussite du projet :

Développeurs (Dev) : ils conçoivent et écrivent le code, puis l'intègrent en continu via des pipelines CI/CD. Ils assurent la traçabilité de chaque modification et collaborent via des systèmes de gestion de versions.

Opérations (Ops) : ils déploient, surveillent et assurent la maintenance des environnements de production. Ils collaborent étroitement avec les équipes de développement pour garantir des déploiements fluides et la stabilité des systèmes.

Qualité (QA) : ils testent le code tout au long du cycle de développement pour identifier les anomalies le plus tôt possible. Ils mettent en place des tests (manuels ou automatisés) pour garantir la conformité aux exigences fonctionnelles.

Sécurité (Sec) : ils effectuent des contrôles de sécurité dès les premières étapes du cycle de développement, selon le principe du « Shift Left ». Leur rôle est d'identifier les vulnérabilités et de renforcer la conformité du logiciel avant son déploiement.

Product Owner (PO) : il définit la vision du produit et priorise les fonctionnalités à développer. Il assure la cohérence entre les besoins métiers et les réalisations techniques de toutes les équipes.

Outils et environnements typiques (CI/CD, conteneurs, etc.)

Conteneurs Docker : ils permettent d'empaqueter les applications avec leurs dépendances dans des environnements isolés et portables, garantissant une cohérence entre le développement, les tests et la production.

: ils permettent d'empaqueter les applications avec leurs dépendances dans des environnements isolés et portables, garantissant une cohérence entre le développement, les tests et la production. Orchestration Kubernetes : elle automatise le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des conteneurs en production, assurant haute disponibilité et résilience des applications.

: elle automatise le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des conteneurs en production, assurant haute disponibilité et résilience des applications. Pipelines CI/CD : ils automatisent les tests, la validation et le déploiement du code pour garantir une livraison continue plus rapide tout en réduisant les risques d'erreur humaine.

: ils automatisent les tests, la validation et le déploiement du code pour garantir une livraison continue plus rapide tout en réduisant les risques d'erreur humaine. Registres de conteneurs : ils stockent et versionnent les images Docker pour faciliter leur distribution et leur déploiement.

L'ensemble de ces outils et environnements est nativement intégré à la plateforme GitLab. Depuis une interface centralisée, vous supervisez l'ensemble de vos workflows DevSecOps, du code source au déploiement en production, sans avoir à jongler entre plusieurs solutions.

Quelles sont les étapes du cycle de développement logiciel ?

1. Planification et analyse des besoins

La planification est à la base de tout projet SDLC. Cette étape nécessite une communication efficace entre l'équipe de développement et les parties prenantes du projet. Ensemble, ils effectuent une analyse coût-bénéfice, en prenant en compte les attentes fonctionnelles, techniques et business du projet. L'ensemble de ces éléments est formalisé dans un document de spécification des exigences logicielles (SRS), essentiel pour structurer, organiser et suivre chaque étape du cycle de développement logiciel.

2. Étude de faisabilité

Une fois les attentes et le programme établis, il est nécessaire d'analyser les contraintes spécifiques du projet.

Quelles sont les ressources techniques indispensables pour sa réalisation ?

Quels sont les délais imposés ?

Quel est le budget ?

Avec l'étude de faisabilité, les équipes évaluent les risques, planifient plus précisément les différentes étapes du projet et ajustent les attentes. La transparence doit être totale, notamment au niveau des budgets et des ressources à mobiliser. La plateforme GitLab intègre des outils de planification complets (tickets, epics, roadmaps, jalons, etc.) pour faciliter cette phase cruciale et assurer une visibilité complète sur l'avancement du projet.

3. Conception

Lors de la phase de conception, les ingénieurs logiciels procèdent à l'analyse des exigences afin d'identifier les meilleures solutions techniques pour créer le logiciel. Du choix des outils de développement (frameworks, langages, environnements) aux technologies d'infrastructure et d'architecture logicielle, les experts sélectionnent la méthode la plus optimale pour intégrer le nouveau logiciel à l'architecture informatique en place. Cette phase aboutit généralement à la création de documents de conception technique et de diagrammes d'architecture qui guideront le développement.

4. Développement

Le développement du code est une phase qui nécessite une grande rigueur. Elle se décline en plusieurs sous-étapes à respecter pour assurer la qualité et la cohérence du logiciel :

Écriture du code source selon les standards définis lors de la phase de conception.

selon les standards définis lors de la phase de conception. Contrôle de version pour assurer une traçabilité complète des modifications.

pour assurer une traçabilité complète des modifications. Tests unitaires et d'intégration pour garantir la stabilité des modules tout au long du projet.

pour garantir la stabilité des modules tout au long du projet. Documentation du code pour faciliter la compréhension de la logique et assurer la maintenabilité.

GitLab propose plusieurs fonctionnalités dédiées pour faciliter cette phase : Web IDE pour le développement en ligne, merge requests pour la revue de code collaborative, snippets pour le partage de code réutilisable, et une gestion complète du code source (SCM - Source Code Management) avec Git intégré.

5. Tests et validation

La phase de test s'effectue tout au long de la phase de développement. En effet, les équipes DevOps testent généralement leur code, immédiatement après chaque itération ou ajout de fonctionnalité. Cette approche permet de s'assurer, à chaque étape, que le code est stable, fonctionnel et sans bogue.

La phase de vérification impose également des tests de sécurité (SAST/DAST) et de conformité avec les exigences du document SRS.

Pour cela, elle combine des approches manuelles (revues de code, audits de sécurité) et des outils d'automatisation (intégration continue, pipelines CI/CD, tests automatisés).

Le reporting fait également partie intégrante du processus, afin de documenter les résultats et de garantir la traçabilité complète des tests tout au long du cycle de développement.

6. Déploiement

Les déploiements de logiciels en SDLC sont aujourd'hui largement automatisés grâce à l'intégration de pipelines CI/CD comme GitLab CI/CD.

Concrètement, le processus fonctionne de la manière suivante :

Les équipes de développement codent et testent sur des environnements de développement isolés.

La version de production reste accessible en continu par les utilisateurs finaux.

Les mises à jour et nouvelles fonctionnalités sont d'abord déployées sur des environnements de test ou de préproduction.

Via des processus d'intégration continue (CI) et de livraison continue (CD), les nouvelles versions sont automatiquement testées, validées et déployées en production.

Grâce à cette automatisation du cycle de déploiement, vous réduisez les erreurs humaines et garantissez des mises à jour continues sans interruption de service. GitLab CI/CD permet également de configurer des pipelines personnalisés avec des stratégies de déploiement avancées (Blue-Green, Canary, Rolling).

7. Maintenance et amélioration continue

Le cycle de vie d'un logiciel ne s'arrête pas à son déploiement. Il continue d'évoluer afin d'améliorer son expérience utilisateur et ses performances globales.

Cette phase repose sur deux piliers complémentaires :

Monitoring et observabilité : surveillance en temps réel des performances, détection proactive des anomalies, collecte des métriques d'utilisation et analyse des retours utilisateurs pour identifier les axes d'amélioration.

Maintenance et gouvernance : correction rapide des bogues détectés, application des correctifs de sécurité, optimisation continue des performances et respect des standards de conformité et de gouvernance.

GitLab intègre des fonctionnalités de monitoring (métriques, logs, traces) et de gouvernance (politiques de sécurité, audits de conformité, gestion des vulnérabilités) pour accompagner cette phase cruciale. L'objectif est de maintenir un alignement total avec les besoins des utilisateurs tout en garantissant la sécurité et la stabilité du logiciel en production.

Les 8 modèles SDLC

1. Waterfall (en cascade)

Le modèle en cascade organise les phases du cycle de vie de manière séquentielle. Chaque nouvelle phase dépend du résultat de la phase précédente. L'intérêt de cette méthode réside dans sa discipline et dans les résultats concrets et mesurables, tout au long du projet. Toutefois, le modèle Waterfall a tendance à manquer de flexibilité, car lorsqu'une phase est close, il est difficile de revenir en arrière pour apporter des modifications. C'est une approche SDLC plus adaptée aux petits projets où les exigences sont stables et bien définies dès le départ.

2. V-Model (validation et vérification)

Le V-Model est très proche du modèle Waterfall. Il s'en distingue par un système de tests planifiés à chaque étape afin de valider la conformité du développement selon les exigences initiales. C'est une version améliorée du modèle en cascade qui intègre une dimension de contrôle qualité continu dès les premières phases du projet.

3. Incremental Model (modèle incrémental)

Le modèle incrémental est constitué de plusieurs cycles successifs qui s'enchaînent de manière structurée.

Il s'appuie sur des exigences clairement définies dès le début du projet et respecte un plan de développement rigoureux. Le cycle SDLC se répète avec, à chaque fois, l'ajout de nouvelles fonctionnalités jusqu'à la livraison de la version finale.

L'originalité de ce modèle réside dans ses cycles qui se chevauchent pour permettre le développement de plusieurs modules en parallèle. Une approche flexible, mais qui peut complexifier la gestion de projet et la coordination des équipes.

4. Iterative Model (modèle itératif)

Le processus itératif organise les projets de développement logiciel en boucles successives d'amélioration.

La première itération se limite à quelques exigences fonctionnelles, la seconde en intègre davantage, et ainsi de suite. Les différentes versions du logiciel évoluent ainsi de manière itérative vers une complexité croissante jusqu'à obtenir une version finale prête pour la production.

Cette méthode se distingue par sa flexibilité, car à la fin de chaque itération, les exigences peuvent être ajustées selon les besoins et retours clients. Toutefois, ces cycles répétés peuvent entraîner un changement de direction complet du produit final et augmenter significativement les délais et les ressources allouées.

5. Spiral Model (modèle en spirale)

Le modèle en spirale combine les cycles répétitifs du modèle itératif et la linéarité du modèle en cascade. Il intègre également une dimension de gestion des risques plus marquée. En effet, il implique la création de prototypes à chaque nouvelle phase pour valider les choix techniques et fonctionnels. Il convient particulièrement aux projets complexes qui nécessitent des modifications fréquentes. Toutefois, il est coûteux et peu adapté aux projets de moindre portée.

6. Big Bang Model (modèle Big Bang)

Le modèle Big Bang est réservé aux prototypes de logiciel ou aux très petits projets. C'est un modèle à haut risque qui concentre toutes les ressources sur le développement sans planification formelle. Les exigences ne sont pas préalablement définies et approfondies. Elles sont seulement mises en œuvre lorsqu'elles se présentent en cours de développement.

7. Agile Model (modèle Agile)

Le modèle Agile intègre une approche à la fois itérative et incrémentale. C'est une méthode qui se concentre sur l'adaptabilité et la collaboration. Les phases du SDLC sont découpées en cycles courts (sprints) avec des livraisons fréquentes. L'accent est mis sur l'évaluation continue des exigences, des plans et des résultats avec une implication importante des utilisateurs. Cette implication peut toutefois être source de modifications excessives si elle n'est pas bien encadrée.

8. DevOps / DevSecOps Model (modèle DevOps et DevSecOps)

L'approche DevOps/DevSecOps promeut une gestion unifiée et automatisée du cycle de développement logiciel. GitLab illustre parfaitement ce modèle avec sa plateforme dans laquelle les équipes Dev, Sec et Ops disposent d'une vue complète de l'ensemble du SDLC pour planifier, coder, tester, déployer, améliorer et sécuriser leurs logiciels.

Les grandes évolutions apportées par ce modèle sont :

L'intégration de la sécurité tout au long du cycle de développement logiciel (DevSecOps)

L'automatisation des tests, déploiements et supervision

L'utilisation de l'IA pour simplifier les tâches répétitives et accélérer le développement logiciel

Le SDLC sécurisé (SSDLC) intègre la sécurité dès les premières phases du développement logiciel, selon le principe du « Shift Left ». GitLab vous aide à mettre en œuvre le concept de Secure by Design à l'aide de scanners de sécurité nativement intégrés dans les pipelines CI/CD. Cette approche place la sécurité et la gestion des risques au cœur de la conception du projet.

À chaque étape du cycle SDLC, des contrôles de sécurité automatisés assurent une protection continue du code et des dépendances :

Test statique de sécurité des applications (SAST) : analyse le code source avant exécution pour détecter les vulnérabilités potentielles.

: analyse le code source avant exécution pour détecter les vulnérabilités potentielles. Test dynamique de sécurité des applications (DAST) : teste les applications en fonctionnement pour identifier les failles dans des environnements réels.

: teste les applications en fonctionnement pour identifier les failles dans des environnements réels. Analyse des dépendances (Dependency Scanning) : vérifie les bibliothèques et dépendances pour repérer les versions vulnérables.

: vérifie les bibliothèques et dépendances pour repérer les versions vulnérables. Analyse des conteneurs (Container Scanning) : analyse les images de conteneurs pour détecter les failles avant le déploiement.

: analyse les images de conteneurs pour détecter les failles avant le déploiement. Détection des secrets (Secret Detection) : détecte les secrets (clés API, mots de passe) accidentellement exposés dans le code.

Cette approche permet de réduire significativement les vulnérabilités potentielles, d'accélérer la remédiation et de renforcer la conformité réglementaire.

Accélérez votre SDLC avec GitLab

Quel que soit le modèle SDLC que vous adoptez, la réussite de vos projets reposera sur trois piliers clés : une collaboration efficace entre équipes, une automatisation des processus et une sécurité intégrée tout au long du cycle de développement logiciel.

Avec sa plateforme DevSecOps unifiée, GitLab couvre l'intégralité du cycle de développement logiciel dans un seul et même endroit. De la planification au déploiement, vos équipes disposent d'un environnement centralisé pour coder, tester, sécuriser et livrer leurs applications en continu, sans multiplier les outils.

GitLab Duo, notre suite de fonctionnalités alimentées par l'IA, va encore plus loin en accélérant chaque phase du cycle de développement logiciel : génération de code, revue automatisée, résolution de vulnérabilités, création de tests et résumés de merge requests. L'IA s'intègre directement dans votre workflow pour réduire les tâches répétitives et permettre à vos équipes de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.

Résultat : des cycles de livraison plus rapides, une meilleure qualité logicielle et une sécurité renforcée à chaque étape.

Prêt à améliorer votre SDLC ?

FAQ sur le SDLC

Quelle est la différence entre le SDLC et le modèle Agile ?

Le SDLC est un processus utilisé pour la conception et le développement d'une application logicielle. Il est découpé en plusieurs tâches prédéfinies qui correspondent aux phases du cycle de vie d'un produit. Le modèle Agile est une approche du SDLC.

Le SDLC est-il adapté aux petites équipes ?

Oui. Grâce à des plateformes de développement logiciel comme GitLab, les processus de SDLC peuvent être facilement mis en place et maintenus par des équipes restreintes. Les automatisations natives simplifient les tâches, optimisent la productivité et la collaboration à chaque étape du cycle de développement.

Quelles sont les meilleures pratiques SDLC en 2026 ?

Le SDLC évolue en même temps que les technologies de développement. Actuellement, les meilleures pratiques de gestion de cycle intègrent une automatisation complète des pipelines CI/CD, une utilisation de l'IA (GitLab Duo), une sécurité proactive dès la planification du projet et une documentation continue pour garantir transparence et conformité.

GitLab est une plateforme DevSecOps alimentée par l'IA qui centralise toutes les fonctionnalités essentielles pour planifier, développer, tester, sécuriser et monitorer vos projets de développement depuis une interface unifiée. La plateforme dispose d'un environnement intégré qui simplifie l'organisation et la communication entre l'ensemble des acteurs impliqués et optimise la productivité des équipes grâce à des automatisations à chaque étape et à l'intégration de l'IA.

