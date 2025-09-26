Dans un contexte où les équipes de développement doivent livrer toujours plus rapidement et où les équipes de sécurité découvrent toujours plus de failles, les entreprises font face à une tension permanente qui génère inévitablement des retards et multiplie les risques.

Face à ce défi, la gestion des vulnérabilités apporte une réponse concrète. En identifiant, priorisant et corrigeant les vulnérabilités de manière structurée, cette approche permet de maintenir la cadence de développement tout en renforçant la sécurité des logiciels.

Pour mettre en œuvre cette approche avec succès, ce guide vous présente les différents types de vulnérabilités et leurs risques, détaille chaque étape d'un processus de gestion efficace, et partage les meilleures pratiques en la matière. Vous découvrirez également comment la plateforme DevSecOps de GitLab peut optimiser cette démarche et sécuriser durablement vos développements logiciels.

Qu’est-ce que la gestion des vulnérabilités ?

La gestion des vulnérabilités, appelée aussi vulnerability management, représente l'ensemble des processus destinés à identifier et à neutraliser les risques liés aux failles de sécurité dans les systèmes d'information.

Cette discipline essentielle de la cybersécurité s'articule autour d'un cycle qui comprend la détection proactive des vulnérabilités, leur classification selon leur niveau de sévérité, la définition des priorités de remédiation, le suivi des actions correctives et l’amélioration constante des pratiques de sécurité pour anticiper au mieux les futures menaces.

Vous souhaitez renforcer la sécurité de vos logiciels ? Commencez un essai gratuit de GitLab Ultimate dès aujourd'hui !

Quels sont les différents types de vulnérabilité ?

Ces vulnérabilités, variées et en constante évolution, représentent une menace permanente pour les entreprises qui doivent s’adapter continuellement à un paysage de menaces en perpétuelle mutation. Dans une démarche de gestion structurée, il convient de distinguer deux grandes familles de vulnérabilités :

Les vulnérabilités techniques : elles sont liées aux logiciels, au matériel ou aux protocoles utilisés dans le système d'information. Les cyberattaques s'appuient le plus souvent sur des erreurs de programmation ou de configuration du code, des défauts conceptuels ou des versions obsolètes d'un logiciel. Les vulnérabilités des dépendances logicielles, les secrets exposés dans le code et les bogues non corrigés offrent aussi un angle d'attaque aux données du système.

elles sont liées aux logiciels, au matériel ou aux protocoles utilisés dans le système d'information. Les cyberattaques s'appuient le plus souvent sur des erreurs de programmation ou de configuration du code, des défauts conceptuels ou des versions obsolètes d'un logiciel. Les vulnérabilités des dépendances logicielles, les secrets exposés dans le code et les bogues non corrigés offrent aussi un angle d'attaque aux données du système. Le facteur humain : il constitue le second type de vulnérabilité que les outils de gestion des vulnérabilités cherchent à maîtriser. Il peut s’agir d’une erreur humaine comme des pratiques de codage non sécurisées, d’un manque de sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de sécurisation logicielle, ou encore d’une mauvaise communication entre les services de l’entreprise.

Quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion des vulnérabilités ?

Une vulnérabilité non corrigée peut avoir des effets désastreux, tant sur le plan financier qu'humain. C’est une menace potentielle pour les entreprises, avec des répercussions à de nombreux niveaux :

Atteinte aux actifs. La compromission de la sécurité peut entraîner la perte de ressources critiques, de données stratégiques et d'informations sensibles. Cela nuit aux processus internes, aux opérations commerciales et aux relations économiques de l'entreprise.

La compromission de la sécurité peut entraîner la perte de ressources critiques, de données stratégiques et d'informations sensibles. Cela nuit aux processus internes, aux opérations commerciales et aux relations économiques de l'entreprise. Pertes financières. Une faille de protection peut engendrer des coûts financiers considérables pour l’entreprise. Aux frais liés aux interruptions de service et aux pertes de productivité, il faut aussi ajouter la mise à jour des systèmes et parfois même le paiement de rançon aux cybercriminels.

Une faille de protection peut engendrer des coûts financiers considérables pour l’entreprise. Aux frais liés aux interruptions de service et aux pertes de productivité, il faut aussi ajouter la mise à jour des systèmes et parfois même le paiement de rançon aux cybercriminels. Conformité et amendes. Les incidents de sécurité exposent l'entreprise à des poursuites judiciaires et à des amendes importantes en cas de non-conformité des systèmes, de préjudices subis par des tiers, et de manquement à des réglementations telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Les incidents de sécurité exposent l'entreprise à des poursuites judiciaires et à des amendes importantes en cas de non-conformité des systèmes, de préjudices subis par des tiers, et de manquement à des réglementations telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Perte de réputation. La vulnérabilité d'une entreprise met aussi en danger sa réputation et son image de marque. Si des informations sensibles de clients ou partenaires sont exposées, la perte de confiance qui en résulte assombrit les perspectives commerciales de l'entreprise.

La vulnérabilité d'une entreprise met aussi en danger sa réputation et son image de marque. Si des informations sensibles de clients ou partenaires sont exposées, la perte de confiance qui en résulte assombrit les perspectives commerciales de l'entreprise. Impact sur la vélocité de développement. Les vulnérabilités découvertes tardivement dans le cycle de développement ralentissent considérablement les déploiements et augmentent les coûts de correction.

D’après notre rapport Global DevSecOps 2024 sur « La sécurité des applications à l'ère du numérique », 55 % des membres de l'équipe de sécurité affirment que les vulnérabilités sont principalement découvertes par la sécurité après le merge du code dans un environnement de test.

Pour se défendre, les entreprises se doivent d'adopter une approche proactive en matière de gestion des vulnérabilités et réduire ainsi au maximum leur surface d’attaque.

La complexité et la diversité des menaces exigent une réponse structurée et continue de la part des équipes de développement et de sécurité. Un processus de gestion des vulnérabilités efficace repose sur plusieurs étapes rigoureuses :

Identification des composants logiciels. Avant d'identifier des vulnérabilités, il est essentiel de connaître l'étendue du code et des dépendances utilisées. Cette étape consiste à identifier les bibliothèques, frameworks et composants présents dans les logiciels, afin d'avoir une vision claire des éléments à surveiller. Analyse des vulnérabilités. Cette étape consiste à rechercher activement toutes les vulnérabilités présentes dans le code source et les dépendances, en les comparant aux bases de connaissance des vulnérabilités connues afin d'identifier les menaces. Pour cela, il est recommandé de mettre en place des tests de sécurité automatisés (SAST, DAST, analyse des dépendances) afin de corriger ces vulnérabilités le plus tôt possible. Hiérarchisation des risques. En gestion des vulnérabilités, toute faiblesse ne présente pas le même niveau de risque. L'étape d'évaluation des risques permet de prioriser les failles en fonction de leur facilité d'exploitation, de leur niveau de sévérité, et de leur impact potentiel sur l’entreprise et ses clients. Correction et vérification. Une fois les vulnérabilités identifiées et hiérarchisées, les actions correctives interviennent à travers des corrections de code, des modifications architecturales ou des mises à jour de dépendances. Les corrections sont testées avant et après la mise en production pour garantir la résolution complète des vulnérabilités. Pour accélérer ce processus, GitLab permet notamment à ses utilisateurs de suggérer des corrections automatiques et de créer des merge requests à l’aide de l’IA. Surveillance continue. La surveillance en temps réel permet de détecter les nouvelles expositions aux menaces et de rester agile face à l'évolution des risques. Cette surveillance doit s’opérer tout au long du développement de logiciels, avant, pendant et après la mise en production.

Enfin, les processus et outils de gestion des vulnérabilités incluent une réévaluation périodique. Chaque étape est régulièrement réévaluée à mesure que le panorama des menaces change et que les logiciels et les langages de programmation évoluent. Ce cycle itératif garantit un niveau de sécurité optimal et actualisé. Une approche continue et adaptative de la gestion des vulnérabilités différencie une entreprise bien protégée d'une autre à risque.

Intégrez la sécurité à chaque étape du cycle de développement avec l’approche DevSecOps

L'approche DevSecOps représente un changement fondamental dans la gestion des vulnérabilités. Plutôt que de traiter la sécurité comme une étape finale, elle l'intègre tout au long du cycle de développement logiciel.

Cette approche « shift left » permet :

D’anticiper les risques : l'identification précoce des vulnérabilités réduit drastiquement les coûts de correction et évite les retards de livraison. Responsabiliser les équipes : la sécurité devient une responsabilité partagée, transformant chaque membre de l'équipe en gardien de la qualité du code.

l'identification précoce des vulnérabilités réduit drastiquement les coûts de correction et évite les retards de livraison. Responsabiliser les équipes : la sécurité devient une responsabilité partagée, transformant chaque membre de l'équipe en gardien de la qualité du code. Automatiser les processus : l'automatisation des analyses libère les équipes des tâches répétitives et accélère la résolution des problèmes.

l'automatisation des analyses libère les équipes des tâches répétitives et accélère la résolution des problèmes. Améliorer la collaboration entre les équipes : le rapprochement des équipes Dev et Sec favorise une communication fluide et une résolution plus rapide des vulnérabilités.

Les entreprises comme Airbus qui utilisent GitLab bénéficient de cette approche pour protéger leur code, grâce à l’ajout de scans de sécurité et de vulnérabilité aux tests d'intégration. « Auparavant, toute modification d'une portion du code affectait le fonctionnement d'une autre portion. Nous pouvons désormais identifier les problèmes éventuels dès qu'un développeur effectue un push du code », explique Logan Weber, Software Automation Engineer chez Airbus.

Gestion des vulnérabilités : nos bonnes pratiques

L'évolution rapide des technologies et l'augmentation constante des cybermenaces oblige chaque entreprise à mettre en place les meilleures pratiques de gestion des vulnérabilités (ou vulnerability management). Elles impliquent le changement des habitudes de travail, la modernisation des méthodes de communication, et la sensibilisation des équipes, y compris du management, à ces différents sujets.

Découvrez nos bonnes pratiques pour sécuriser vos logiciels :

Approche proactive. La prévention constitue le pilier d'une stratégie de sécurité efficace. Anticiper les vulnérabilités et déployer des mesures préventives s'avère infiniment plus rentable que de réagir après qu’une faille de sécurité ne soit exploitée. Cette démarche d'anticipation, associée à une capacité d'adaptation face aux évolutions technologiques, permet aux entreprises de transformer la gestion des vulnérabilités en avantage concurrentiel plutôt qu'en contrainte opérationnelle.

La prévention constitue le pilier d'une stratégie de sécurité efficace. Anticiper les vulnérabilités et déployer des mesures préventives s'avère infiniment plus rentable que de réagir après qu’une faille de sécurité ne soit exploitée. Cette démarche d'anticipation, associée à une capacité d'adaptation face aux évolutions technologiques, permet aux entreprises de transformer la gestion des vulnérabilités en avantage concurrentiel plutôt qu'en contrainte opérationnelle. Collaboration des équipes. Les processus bureaucratiques constituent un frein majeur à la résolution rapide des vulnérabilités, affectant plus de la moitié des équipes de sécurité selon notre Rapport Global DevSecOps 2024. Face à ce constat, l'établissement d'une communication directe et efficace entre les équipes DevSecOps devient essentiel. Cette collaboration optimisée facilite le partage d'informations stratégiques, accélère l'intégration des correctifs en production et garantit une prise en compte continue des enjeux de sécurité à chaque étape du développement logiciel.

Les processus bureaucratiques constituent un frein majeur à la résolution rapide des vulnérabilités, affectant plus de la moitié des équipes de sécurité selon notre Rapport Global DevSecOps 2024. Face à ce constat, l'établissement d'une communication directe et efficace entre les équipes DevSecOps devient essentiel. Cette collaboration optimisée facilite le partage d'informations stratégiques, accélère l'intégration des correctifs en production et garantit une prise en compte continue des enjeux de sécurité à chaque étape du développement logiciel. Formation des employés. Des équipes bien formées aux pratiques de codage sécurisé peuvent significativement réduire les vulnérabilités introduites dans le code. La sensibilisation aux vulnérabilités courantes, ainsi que l'utilisation d'outils d'analyse automatisée, renforcent la sécurité à chaque étape du SDLC.

Des équipes bien formées aux pratiques de codage sécurisé peuvent significativement réduire les vulnérabilités introduites dans le code. La sensibilisation aux vulnérabilités courantes, ainsi que l'utilisation d'outils d'analyse automatisée, renforcent la sécurité à chaque étape du SDLC. Consolidation des outils. Remplacer une multitude d'outils disparates par une plateforme unifiée réduit les inefficacités causées par le changement de contexte et améliore la visibilité globale sur la sécurité au sein de l’entreprise.

Des défis toujours à relever

Les bonnes pratiques en matière de gestion des vulnérabilités reposent avant tout sur l'implication et la collaboration de toutes les équipes autour de ces questions. Les défis sont d'autant plus grands que certaines difficultés accompagnent la sécurisation des logiciels dans les environnements de développement modernes :

La complexité croissante des dépendances logicielles complique l'identification des vulnérabilités et la prise de décision.

Une approche continue peut être difficile à maintenir pendant les périodes de forte activité de développement.

Les processus manuels d'analyse des vulnérabilités rendent le travail des équipes fastidieux et peu fiable.

Le manque de collaboration entre les équipes de développement et de sécurité ralentit le processus de résolution des vulnérabilités.

La détection tardive des failles de sécurité dans le cycle de développement engendre des coûts supplémentaires à l’entreprise.

Les exigences réglementaires complexifient la gestion des vulnérabilités.

Pour relever ces défis, les entreprises doivent s'appuyer sur des outils modernes, une meilleure intégration de la sécurité dans les processus de développement et une collaboration efficace entre les équipes.

GitLab adopte une approche DevSecOps intégrée qui permet aux équipes d'identifier et de corriger les vulnérabilités le plus tôt possible dans le cycle de développement logiciel.

Pour cela, la plateforme propose les fonctionnalités suivantes :

Scanners de sécurité : ces scanners incluent les tests statiques de sécurité des applications (SAST) et les tests dynamiques de sécurité des applications (DAST), l’analyse des dépendances, l’analyse des conteneurs, la détection des secrets, l’analyse de l'Infrastructure as Code (IaC), ainsi que les tests à données aléatoires. Ils s'exécutent automatiquement dans les pipelines CI/CD, garantissant une couverture de sécurité exhaustive sans ralentir le développement.

ces scanners incluent les tests statiques de sécurité des applications (SAST) et les tests dynamiques de sécurité des applications (DAST), l’analyse des dépendances, l’analyse des conteneurs, la détection des secrets, l’analyse de l'Infrastructure as Code (IaC), ainsi que les tests à données aléatoires. Ils s'exécutent automatiquement dans les pipelines CI/CD, garantissant une couverture de sécurité exhaustive sans ralentir le développement. GitLab Duo : GitLab Duo assiste les équipes de développement tout au long de leur processus de développement logiciel. Cette suite de fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle analyse les vulnérabilités détectées, fournit des explications contextuelles et propose des solutions de corrections adaptées, permettant une résolution plus rapide et plus efficace des problèmes de sécurité.

GitLab Duo assiste les équipes de développement tout au long de leur processus de développement logiciel. Cette suite de fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle analyse les vulnérabilités détectées, fournit des explications contextuelles et propose des solutions de corrections adaptées, permettant une résolution plus rapide et plus efficace des problèmes de sécurité. Tableaux de bord et rapports : les tableaux de bord de sécurité et rapports de vulnérabilités offrent une vue d'ensemble en temps réel du niveau de sécurité des logiciels. Cette visibilité facilite le suivi des corrections, la priorisation des actions et la communication avec les parties prenantes.

les tableaux de bord de sécurité et rapports de vulnérabilités offrent une vue d'ensemble en temps réel du niveau de sécurité des logiciels. Cette visibilité facilite le suivi des corrections, la priorisation des actions et la communication avec les parties prenantes. Processus d’approbation : la gestion des vulnérabilités commence aussi par une bonne gestion des droits de modifications. GitLab permet d’automatiser un processus d’approbation si des vulnérabilités sont détectées, garantissant une revue poussée des modifications introduisant des vulnérabilités potentielles.