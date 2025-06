Pourquoi choisir une plateforme DevSecOps unifiée ?

Face aux défis croissants du développement logiciel moderne, de nombreuses entreprises migrent vers le cloud et adoptent des processus DevSecOps. Elles sont cependant confrontées à un défi de taille : les nombreux outils et systèmes hérités ne sont pas adaptés à cette évolution et les obligent souvent à créer des intégrations complexes entre une multitude d'outils pour la gestion des tâches, les pipelines CI/CD, la sécurité, la surveillance, entre autres. Cette mosaïque d’outils entraîne une complexité opérationnelle, des coûts de maintenance élevés et freine la collaboration entre les équipes de développement et celles des opérations. Les développeurs, quant à eux, éprouvent de la frustration, car ils passent constamment d'un outil à l'autre pour un même workflow de développement, de la planification à la production.

Degré de complexité de l'intégration de plusieurs outils dans un processus DevSecOps





Bonne nouvelle, une solution existe : une plateforme DevSecOps complète offrant une approche unifiée du développement logiciel.

Cette plateforme est conçue pour les entreprises opérant dans des environnements cloud et DevSecOps : tous les aspects du développement logiciel (gestion du code, processus CI/CD, gestion des tâches, sécurité, automatisation pilotée par l'IA) s'effectuent depuis une seule interface. Ainsi, tous les workflows sont centralisés, offrant aux équipes de développement et des opérations une collaboration optimisée, une communication rationalisée et une réduction significative des complexités et des perturbations opérationnelles.

En outre, l'expérience développeur s'améliore considérablement : les ingénieurs sont beaucoup plus heureux de travailler avec un produit conçu spécifiquement pour les besoins du développement moderne.

Découvrez comment GitLab simplifie la gestion de projet, renforce la sécurité et la conformité, et intègre l’IA pour transformer le développement logiciel et aider les équipes à surmonter les défis courants.

Gestion de projet Agile intégrée

GitLab fournit une solution holistique qui rassemble toutes les fonctionnalités nécessaires pour la gestion des projets et des tâches. Cette intégration couvre toutes les étapes du développement logiciel, y compris les pipelines CI/CD. Les équipes peuvent ainsi suivre en temps réel la progression du projet. Les tickets et les epics sont directement liés aux processus d'automatisation. De la planification au déploiement en production, toutes les étapes s'effectuent sans accroc et améliore la transparence entre les équipes, réduit les retards et garantit que toutes les parties prenantes ont une vision claire de l'état du développement en temps réel.

Sécurité intégrée

La sécurité est au cœur de GitLab avec l'intégration de fonctionnalités de sécurité complètes. La plateforme intègre un large éventail de scanners de sécurité automatisés, notamment :

Fonctionnalités de scanning de sécurité intégrées dans le processus CI/CD à différentes étapes du développement





Ces contrôles de sécurité sont intégrés à chaque étape du cycle de développement logiciel, y compris dans les pipelines CI/CD offrant aux développeurs des retours immédiats sur les failles de sécurité potentielles, et ce dès le début du cycle de développement.

Conformité et exigences réglementaires

Au-delà de la productivité et de l'expérience utilisateur, de nombreuses entreprises, en particulier celles opérant dans les secteurs réglementés tels que les institutions financières ou les grandes entreprises, doivent s'assurer que leurs processus respectent des normes de sécurité et de conformité strictes. Elles doivent pouvoir appliquer des stratégies pour différents projets, par exemple en rendant obligatoire l'utilisation d'un scanner de sécurité chaque fois qu'un pipeline CI/CD s'exécute sur des branches de code spécifiques (par exemple, les branches principales ou protégées) ou en exigeant des approbations spécifiques avant de fusionner le code dans la branche principale.

Avec GitLab, tout devient plus facile grâce aux frameworks de conformité : cette fonctionnalité permet aux entreprises de définir et d'appliquer des stratégies structurées aux projets sélectionnés. Cette approche garantit la conformité en appliquant sans intervention manuelle des exigences réglementaires et de sécurité, tout en maintenant le workflow de développement fluide et efficace.

Développement alimenté par l'IA

GitLab Duo offre une assistance pilotée par l'IA à chaque étape du développement. Par conséquent, aucun outil externe n'est nécessaire. Chaque requête alimentée par l'IA est traitée dans le contexte complet du projet et du code base, ce qui permet de travailler de façon plus intelligente et plus efficace.

L'IA peut effectuer de nombreuses tâches, notamment :

générer automatiquement des descriptions de tâches

synthétiser les discussions des tickets, ce qui permet aux développeurs de gagner un temps précieux

enrichir la revue de code

suggérer des améliorations pour optimiser le code

automatiser la génération de tests

détecter et corriger les failles de sécurité

réaliser une analyse des causes profondes en cas d'échec des pipelines CI

garantir le respect de la confidentialité et la sécurité des données

Grâce à sa compréhension des besoins des entreprises opérant dans les secteurs fortement réglementés, en particulier dans les secteurs public et financier, GitLab offre une plateforme unique permettant d'exécuter des modèles d'IA dans un environnement sécurisé. GitLab Duo Self-Hosted permet de garder un contrôle total sur la confidentialité des données, la sécurité et le déploiement de grands modèles de langage (LLM) dans leur propre infrastructure, garantissant ainsi :

la protection de la confidentialité des données

la conformité aux exigences réglementaires

une sécurité maximale

tous les avantages de l’IA, sans dépendre d’un réseau externe ni exposer vos systèmes à des risques

GitLab, une plateforme moderne et complète

Les entreprises ont besoin d'une plateforme DevSecOps complète pour rationaliser les processus, renforcer la sécurité et accélérer l'innovation. C'est précisément ce qu'offre GitLab : une application unique, qui regroupe tous les outils essentiels aux équipes de développement, de sécurité et des opérations, avec une sécurité intégrée et une automatisation alimentée par l'IA.

Découvrez GitLab en pleine action avec ces démonstrations interactives :