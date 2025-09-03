Depuis plus de dix ans, GitLab s'engage en faveur de la transparence, de l'indépendance et d'une approche axée sur les développeurs. Au vu de l'évolution actuelle du secteur, ces aspects sont plus importants que jamais. Dans les entreprises, trois questions sont au cœur des discussions : qui contrôle réellement l'infrastructure de développement ? Comment le code est-il utilisé dans les systèmes d'IA ? Que se passe-t-il lorsque les priorités des fournisseurs ne répondent plus tout à fait aux exigences ?

Le mois dernier, nous avons annoncé la sortie de GitLab 18.3, la dernière version de notre plateforme DevSecOps avec l’IA native. Agent Insights, qui fait partie de GitLab Duo Agent Platform, offre une visibilité sur les processus décisionnels des agents. La prise en charge étendue des modèles d'IA signifie qu'il n'y a aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Par ailleurs, des contrôles de gouvernance améliorés permettent d’assurer la conformité dans plusieurs juridictions.

Ces nouveautés sont plus que de simples fonctionnalités. Elles témoignent de la transparence, de l'indépendance et de l'approche axée sur les équipes de développement qui caractérisent GitLab. Voici comment cette stratégie se traduit en pratique.

Transparence de l'IA à chaque étape du cycle de développement DevSecOps

Chez GitLab, notre engagement de longue date en faveur de la transparence répond directement à ces préoccupations. À mesure que l'intelligence artificielle s'intègre dans les workflows de développement, les entreprises s'inquiètent à juste titre de la façon dont leur code et leurs données sont utilisés pour entraîner l'IA.

Lancé en avril 2024, le Centre pour la transparence de l'IA de GitLab fournit une documentation claire sur nos pratiques en matière de gouvernance des données, de protection de la vie privée et de principes éthiques relatifs à l'IA. Contrairement aux plateformes qui exploitent des fonctionnalités d'IA avec des politiques d'utilisation des données peu claires, GitLab privilégie la transparence pour que ses clients puissent comprendre exactement comment leurs données sont traitées, stockées et protégées, et garantit que la plateforme ne les utilise pas pour entraîner l'IA.

Notre approche se distingue également par la flexibilité des modèles et notre indépendance vis-à-vis des fournisseurs. Tandis que certaines plateformes obligent leurs clients à utiliser un seul fournisseur de grands modèles de langage (LLM) et créent des dépendances supplémentaires vis-à-vis des fournisseurs et des points de défaillance potentiels, les fonctionnalités d'IA de GitLab s'appuient sur une variété de modèles. Cette approche nous permet de prendre en charge un large éventail de cas d'utilisation et d'offrir à nos clients la flexibilité nécessaire pour s'aligner sur leurs priorités stratégiques.

À mesure que nous développons GitLab Duo Agent Platform, nous continuons à prioriser le contrôle des données et le maintien de contrôles humains complets. Par ailleurs, GitLab Duo Self-Hosted offre une souveraineté complète des données avec des options de déploiement air-gapped, des politiques de conservation des données zero-day et la possibilité de traiter toutes les requêtes d'IA au sein de votre propre infrastructure.

En mai 2024, nous avons élaboré un plan de continuité IA que nous mettons régulièrement à jour. Ce dernier contient un engagement de premier plan dans le secteur comme la capacité d'évaluer et de passer à un nouveau modèle dans les 30 jours si un fournisseur modifie ses pratiques en matière de données client. Cette approche proactive de la gestion des risques liés aux fournisseurs d'IA reflète notre engagement en faveur du contrôle client.

Choix du déploiement et du fournisseur cloud

Vous devez pouvoir choisir comment et où déployer votre environnement DevSecOps. Dans ce domaine, GitLab offre une véritable flexibilité de déploiement. Les entreprises peuvent utiliser leurs propres serveurs, le SaaS multilocataire ou GitLab Dedicated, notre solution SaaS monolocataire entièrement gérée, sans compromettre les fonctionnalités ni subir des restrictions artificielles conçues pour favoriser le verrouillage de l'écosystème. GitLab est également compatible avec toutes les solutions cloud, ce qui permet aux clients d'utiliser le fournisseur qui convient le mieux à leurs besoins et à leur environnement.

Cette flexibilité s'avère inestimable face à des exigences juridictionnelles complexes et des défis réglementaires toujours plus nombreux. Lorsque de nouvelles lois sur la localisation des données apparaissent, comme nous l'avons vu dans l'Union européenne et d'autres régions, les entreprises qui utilisent GitLab peuvent rapidement adapter leurs stratégies de déploiement sans être limitées par des dépendances liées à leur écosystème.

Du point de vue des achats et de la gestion des risques, l'indépendance de la plateforme offre également un levier crucial dans les négociations de contrat. Les entreprises ne sont pas contraintes de signer des accords de licence restrictifs qui privilégient les intérêts des fournisseurs au détriment des besoins des clients. Cette indépendance devient particulièrement décisive à mesure que les entreprises se montrent plus vigilantes quant au contrôle de leur pile IA.

Sécurité et conformité : intégrées et toujours prioritaires

La sécurité et la conformité sont désormais tout aussi importantes que les fonctionnalités de développement et doivent être intégrées à la plateforme, et non ajoutées après coup. L'approche de GitLab, basée sur une plateforme unique, offre des avantages significatifs par rapport aux plateformes fragmentées qui s'appuient sur des modules complémentaires tiers pour proposer des fonctionnalités de sécurité et de gouvernance rudimentaires. Cette différence architecturale a des implications importantes en matière de risques juridiques potentiels, d’efficacité opérationnelle et de conformité réglementaire. Chaque outil supplémentaire représente un point de défaillance potentiel supplémentaire, un nouvel ensemble de conditions générales à négocier et une source de risque additionnelle.

GitLab fournit des fonctionnalités intégrées complètes en matière de sécurité et de conformité, y compris des frameworks de conformité personnalisés, des tests dynamiques de sécurité des applications (DAST), des tests d’API par injection de données aléatoires, des tests à données aléatoires guidé par la couverture de code et des tests d'Infrastructure as Code. Ces fonctionnalités sont intégrées en natif à la plateforme, ce qui permet une application cohérente des politiques et réduit la complexité de la conformité et les coûts supplémentaires liés à la gestion de plusieurs outils tiers.

Notre Centre de conformité offre aux équipes un espace centralisé pour gérer les normes et rapports de conformité, les rapports de violations et les frameworks de conformité de leur groupe. Cette approche unifiée de la gestion de la conformité est particulièrement précieuse pour les entreprises qui opèrent dans des secteurs hautement réglementés où les pistes d'audit et la documentation relative à la conformité sont essentielles.

À l'écoute de notre communauté open source

Les meilleurs outils sont façonnés par les personnes qui les utilisent. Notre engagement envers l'open source et notre communauté sont au cœur de GitLab depuis notre création. Par exemple, notre programme Co-Create est une initiative collaborative qui permet à nos clients de travailler directement avec les équipes d'ingénierie de GitLab afin d’apporter des améliorations à la plateforme, comme des fonctionnalités ou des correctifs.

Notre engagement en faveur de la transparence reste fondamental pour notre activité. Notre système de suivi des tickets ouverts, qui permet aux utilisateurs de suivre nos progrès et d'échanger directement avec les équipes de GitLab sur les améliorations produit en est un bon exemple. Nous avons récemment lancé notre initiative « Healthy Backlog » pour donner à nos clients une visibilité encore plus grande sur notre calendrier et traiter leurs retours plus efficacement.

Notre approche permet non seulement aux entreprises de contribuer à l'innovation open source et d'en tirer parti, mais aussi d'assurer la gouvernance, les pistes d'audit et les contrôles de sécurité requis pour les environnements réglementés.

Gouvernance des données : vos données, vos règles

Vous conservez un contrôle total sur vos données et leur traitement. La gouvernance des données est devenue un facteur de plus en plus critique dans les décisions technologiques des entreprises, en raison d’un ensemble complexe de lois nationales et régionales sur la protection des données et d’une préoccupation croissante concernant le contrôle des données sensibles, comme le code source, les informations client, les initiatives stratégiques et la veille concurrentielle.

Avec GitLab, vous pouvez gérer le niveau d’accès aux fonctionnalités alimentées par l'IA au sein de la plateforme, qui vont au-delà des simples contrôles d'accès pour inclure des normes de chiffrement et des fonctionnalités d'audit conformes aux cadres réglementaires. De plus, le code et les données clients ne sont jamais utilisés pour entraîner des modèles d'IA.

Le choix est clair

GitLab continue d'être à la pointe de l'innovation en matière de plateforme DevSecOps avec l'IA native, comment en témoigne notre dernière version 18.3, tout en restant fidèle aux engagements d'indépendance et de transparence qui nous ont toujours guidés.

Contrôle total ou dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ? Transparence ou incertitude ? Engagement envers l'innovation ou simple rouage dans un écosystème plus large ? Pour les clients, le choix est clair.

GitLab fournit les bases d'une transformation numérique durable qui trouve le juste équilibre entre innovation et indépendance afin d'aider les entreprises à créer de la valeur commerciale pour leurs clients.

Essayez GitLab Ultimate gratuitement avec GitLab Duo dès aujourd'hui.