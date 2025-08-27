Dans les grandes institutions financières, le contraste entre la sécurité déployée à l'entrée des bâtiments et celle appliquée au sein des équipes est saisissant. À l'entrée, gardes armés, scanners biométriques, murs renforcés et multiples points de contrôle assurent la sécurité. Tandis qu’à l'intérieur, les équipes de développement créent les algorithmes qui alimentent la finance mondiale sur une infrastructure partagée avec des millions d'inconnus.

Les logiciels utilisés par les institutions financières actuelles sont tout sauf ordinaires. Ils comprennent des modèles de risque de crédit qui protègent des milliards d'actifs, des algorithmes de traitement des paiements qui gèrent des millions de transactions, des plateformes d'intelligence client qui pilotent la stratégie commerciale, et des systèmes réglementaires qui garantissent la conformité opérationnelle. Le tout alimenté par un code source qui sert à la fois de cœur opérationnel et d'actif stratégique.

Quand l'infrastructure partagée devient un risque systémique

L'essor des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) a créé une réalité inconfortable pour les institutions financières. Chaque locataire partagé devient un risque tiers non maîtrisé qui transforme les incidents à l'échelle de la plateforme en perturbations à l'échelle du secteur. C'est exactement ce type de risque de concentration qui attire de plus en plus l'attention des régulateurs.

Patrick Opet, Chief Information Security Officer de JPMorgan Chase, a récemment lancé un avertissement sévère au secteur dans une lettre ouverte adressée aux fournisseurs tiers. Il souligne que l'adoption du SaaS « crée une vulnérabilité substantielle qui affaiblit le système économique mondial » en intégrant « un risque de concentration dans les infrastructures critiques du monde entier ». La lettre fait remarquer qu'« une attaque contre un fournisseur majeur de SaaS ou de PaaS peut immédiatement se répercuter sur ses clients » et créer exactement le risque systémique que les plateformes cloud multi-locataires dédiées à la gestion du code source, aux compilations CI, aux déploiements CD et aux scans de sécurité introduisent.

Imaginez la complexité réglementaire que cela engendre. Dans des environnements partagés, votre posture de conformité est à la merci d'incidents potentiels qui touchent d'autres locataires ainsi que des risques de concentration des fournisseurs à grande surface d'attaque. Une mauvaise configuration affectant n'importe quelle organisation sur la plateforme peut avoir un impact plus large sur l'ensemble de l'écosystème.

Les défis liés à la souveraineté des données aggravent ce risque. Les plateformes partagées répartissent les charges de travail entre plusieurs régions et juridictions, souvent sans contrôle granulaire sur l'endroit où votre code source s'exécute. Pour les institutions soumises à des exigences réglementaires strictes, cette répartition géographique peut créer des lacunes en matière de conformité qui sont difficiles à combler.

À cela s'ajoute l'effet d'amplification. Chaque locataire partagé devient un risque tiers indirect pour vos opérations. Ses vulnérabilités augmentent votre surface d'attaque, ses incidents peuvent impacter votre disponibilité et ses compromissions peuvent affecter votre environnement.

Une plateforme conçue pour vos données les plus sensibles

GitLab reconnaît que votre code source mérite le même niveau de sécurité que vos données clients les plus sensibles. Plutôt que de vous forcer à choisir entre l'efficacité à l'échelle du cloud et la sécurité de votre entreprise, GitLab offre les deux grâce à GitLab Dedicated, une infrastructure spécialement conçue qui garantit une isolation complète.

Vos workflows de développement, vos dépôts de code source et vos pipelines CI/CD s'exécutent dans un environnement exclusivement dédié à votre organisation. Les runners hébergés sur GitLab Dedicated illustrent parfaitement cette approche. Ces runners se connectent de manière sécurisée à votre centre de données via des liens privés sortants, vous permettant d'accéder à vos services privés et de garantir que vos données ne soient pas exposées sur l'internet public. L'architecture de mise à l'échelle automatique fournit les performances dont vous avez besoin, sans compromettre la sécurité ni le contrôle.

Repenser le contrôle

Pour les institutions financières, minimiser les risques partagés n'est qu'une partie de l'équation. La véritable résilience nécessite un contrôle précis sur la façon dont les systèmes fonctionnent, évoluent et se conforment aux frameworks réglementaires. GitLab Dedicated assure une souveraineté complète des données à travers plusieurs niveaux de contrôle client. Vous conservez une autorité complète sur les clés de chiffrement grâce aux capacités BYOK (Bring Your Own Key), qui garantissent que le code source et les données de configuration sensibles restent accessibles uniquement à votre organisation. Même GitLab ne peut pas accéder à vos données chiffrées sans vos clés.

La résidence des données devient un choix plutôt qu'une contrainte. Vous pouvez sélectionner la région AWS de votre choix pour répondre aux exigences réglementaires et aux politiques de gouvernance des données de votre organisation, tout en conservant le contrôle total sur l'endroit où votre code source sensible et votre propriété intellectuelle sont stockés.

Ce contrôle s'étend aux frameworks de conformité requis par les institutions financières. La plateforme fournit des pistes d'audit complètes et des fonctionnalités de journalisation qui soutiennent les efforts de conformité aux réglementations des services financiers.

Si vous avez des questions de conformité, vous pouvez collaborer directement avec l'équipe d’assistance dédiée de GitLab, composée de professionnels expérimentés qui comprennent les défis réglementaires auxquels sont confrontées les organisations dans les secteurs hautement réglementés.

Excellence opérationnelle sans charge opérationnelle

GitLab Dedicated assure une haute disponibilité avec une reprise après sinistre intégrée qui garantit la résilience de vos opérations de développement même en cas de défaillance de l’infrastructure. Les ressources dédiées s’adaptent aux besoins de votre organisation et évitent les fluctuations de performances inhérentes aux environnements partagés.

L'approche zéro maintenance de l'infrastructure CI/CD élimine une charge opérationnelle importante. Vos équipes se concentrent sur le développement tandis que GitLab gère l'infrastructure sous-jacente, la mise à l'échelle automatique et la maintenance, y compris l'application rapide de correctifs de sécurité pour protéger votre propriété intellectuelle critique face aux menaces émergentes. Cette efficacité opérationnelle ne se fait pas au détriment de la sécurité : l'infrastructure dédiée offre des contrôles à l'échelle de l'entreprise et fournit des performances à l'échelle du cloud.

La réalité concurrentielle

Alors que certaines institutions débattent des stratégies d'infrastructure, les leaders du secteur prennent des mesures décisives. NatWest Group, l'une des plus grandes institutions financières du Royaume-Uni, a choisi GitLab Dedicated pour transformer ses capacités d'ingénierie :

« NatWest Group a adopté GitLab Dedicated pour permettre aux ingénieurs d'utiliser une plateforme d'ingénierie cloud commune, capable de fournir rapidement, fréquemment et en toute sécurité de nouveaux résultats aux clients grâce à des tests automatisés de haute qualité, une infrastructure à la demande et un déploiement direct. Cette nouvelle plateforme améliore considérablement la collaboration entre les équipes, augmente la productivité des développeurs et libère la créativité grâce à une interface unifiée pour le développement logiciel. » Adam Leggett, Platform Lead - Engineering Platforms, NatWest

Le choix stratégique

Les institutions financières les plus prospères font face à un défi unique : elles courent les plus grands risques en raison de leurs infrastructures partagées, mais elles disposent également des ressources nécessaires pour concevoir de meilleures solutions.

Pour les leaders du secteur, la question suivante est déterminante face à la concurrence : Accepterez-vous les risques liés aux infrastructures partagées comme le prix de la transformation numérique, ou investirez-vous dans une infrastructure qui accorde à votre code source l'importance stratégique qu'il mérite ?

Vos algorithmes de trading ne sont pas partagés. Vos modèles de risque ne sont pas partagés. Vos données clients ne sont pas partagées.

Pourquoi votre plateforme de développement est-elle partagée ?

Prêt à traiter votre code source comme un actif stratégique ? Discutons ensemble de la manière dont GitLab Dedicated fournit la sécurité, la conformité et les performances dont les institutions financières ont besoin, sans les compromis liés à une infrastructure partagée.