Longtemps perçue comme réservée aux applications SaaS, l'approche DevSecOps s'impose désormais dans le développement de systèmes embarqués. Cette approche est portée par l'évolution du rôle des logiciels, qui sont devenus un facteur de différenciation majeur. Face aux nouvelles attentes du marché, les pratiques de développement modernes sont désormais incontournables. En réponse, les entreprises adoptent l'approche DevSecOps dans le développement de systèmes embarqués.

Cette approche consiste à appliquer des pratiques d'ingénierie collaborative, des chaînes d'outils intégrées et une automatisation des processus de compilation, de test et de sécurisation des logiciels au développement de systèmes embarqués. Elle introduit également les ajustements nécessaires pour tenir compte des spécificités matérielles.

Convergence des forces du marché

Les équipes en charge des systèmes embarqués doivent désormais faire face à une convergence de trois grandes forces du marché qui rendent la modernisation de leurs pratiques inévitable.

1. L'essor des produits définis par logiciel

Les produits autrefois définis principalement par leur composant matériel se différencient désormais par leurs capacités logicielles. Cette évolution est particulièrement visible sur le marché des véhicules définis par logiciel (SDV), dont la valeur devrait passer de 213,5 milliards de dollars en 2024 à 1,24 billions de dollars d'ici 2030, soit un taux de croissance annuel moyen de 34 %. La part du contenu logiciel embarqué de ces véhicules explose. D'ici fin 2025, chaque véhicule contiendra en moyenne 650 millions de lignes de code. Les approches traditionnelles du développement de systèmes embarqués ne parviennent pas à gérer ce niveau de complexité logicielle.

2. La virtualisation matérielle comme catalyseur technique

La virtualisation matérielle joue un rôle technique central dans l'approche DevSecOps pour le développement de systèmes embarqués. Les unités de commande électronique virtuelles (vECU), les processeurs ARM hébergés sur le cloud et les environnements de simulation sophistiqués sont de plus en plus répandus. Le matériel virtuel permet d'effectuer des tests qui nécessitaient autrefois du matériel physique.

Ces technologies de virtualisation posent les bases de l'intégration continue (CI). Toutefois, ce n'est que lorsqu'elles sont intégrées dans des workflows automatisés que leur utilisation fait sens. Combinés à des pratiques de développement collaboratif et à des pipelines CI/CD automatisés, les tests virtuels aident les équipes à détecter les problèmes beaucoup plus tôt, lorsque l'application de correctifs est bien moins onéreuse. Sans approche DevSecOps pour le développement de systèmes embarqués et sans outils pour orchestrer ces ressources virtuelles, les entreprises ne peuvent pas tirer profit de la virtualisation.

3. La pression concurrentielle et économique

Trois dynamiques corrélées modifient le paysage concurrentiel du développement de systèmes embarqués :

Les nouvelles générations d'ingénieurs ont des attentes bien précises. Comme l'explique un responsable du développement de systèmes embarqués chez un client de GitLab : « Les jeunes diplômés développant des systèmes embarqués ne connaissent pas les outils hérités comme Perforce. Ils ont été formés sur Git. S'ils doivent utiliser des outils dépassés, ils démissionnent au bout de six mois. » Les entreprises qui persistent à utiliser des outils obsolètes risquent de perdre leur capacité à attirer les meilleurs ingénieurs.

À l'inverse, les entreprises à la pointe de la technologie qui attirent les ingénieurs les plus talentueux avec des pratiques modernes ont un avantage majeur sur leurs concurrents et obtiennent des résultats remarquables. Par exemple, en 2024, SpaceX a réalisé le plus grand nombre de lancements orbitaux dans le monde. Les entreprises qui utilisent les dernières technologies excellent dans le développement logiciel et adoptent une culture de développement moderne. Elles obtiennent notamment des résultats que les entreprises qui continuent de faire appel à des outils traditionnels ont du mal à égaler.

Les longs cycles de rétroaction alourdissent considérablement les coûts du développement embarqué et rendent l'adoption d'une approche DevSecOps plus urgente que jamais. Lorsque les équipes de développement doivent patienter plusieurs semaines pour tester leur code sur des bancs d'essai matériels, la productivité chute intrinsèquement : les ingénieurs perdent le fil et doivent changer de contexte lorsque les résultats des tests leur parviennent. Ce phénomène s'aggrave encore lorsque des bogues sont découverts tardivement, et les correctifs deviennent plus coûteux à implémenter. Dans les systèmes embarqués, ces délais sont structurels.

Seule une approche DevSecOps permet de répondre efficacement à ces problématiques.

Axes de transformation prioritaires

Portées par ces dynamiques de marché, les entreprises avant-gardistes dans le domaine des systèmes embarqués adoptent une approche DevSecOps pour transformer en profondeur leurs pratiques.

Mise en place de tests continus

Les goulots d'étranglement matériels représentent l'une des contraintes les plus importantes du développement traditionnel de systèmes embarqués. Ces retards créent des conditions économiques défavorables dues à l'accès tardif au matériel et à l'augmentation des coûts qui en résultent. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d'adopter une approche multidimensionnelle :

Automatiser l'orchestration des bancs de test matériel partagés, souvent coûteux, entre les développeurs

Intégrer les tests SIL (Software-in-the-Loop) et HIL (Hardware-in-the-Loop) dans des pipelines CI automatisés

Standardiser les environnements de compilation avec un contrôle de version rigoureux

Avec le composant CI/CD On-Premises Device Cloud de GitLab, les équipes de développement de systèmes embarqués peuvent automatiser l'orchestration des tests de micrologiciels sur du matériel virtuel et réel. Elles réduisent ainsi plus facilement les cycles de rétroaction de plusieurs semaines à quelques heures et détectent les bogues dès le début du cycle du développement logiciel.

Automatisation de la conformité et de la sécurité

Les systèmes embarqués évoluent dans un environnement fortement réglementé, où les processus de conformité manuels ne sont plus viables. Les entreprises à la pointe automatisent la gouvernance de leurs processus de sécurité et de conformité en adoptant plusieurs pratiques clés :

Elles remplacent les workflows manuels par des frameworks de conformité automatisés.

Elles intègrent des outils spécialisés de sécurité fonctionnelle, de cybersécurité et de qualité du code dans des pipelines CI automatisés.

Elles automatisent les workflows d'approbation, en appliquant systématiquement des revues de code et en maintenant des pistes d'audit complètes.

Elles configurent des frameworks de conformité alignés sur des normes sectorielles, telles que ISO 26262 ou DO-178C.

Cette approche permet une plus grande maturité en matière de conformité sans effectifs supplémentaires. Ce qui constituait autrefois un fardeau devient un avantage concurrentiel. Un grand constructeur de véhicules électriques exécute ainsi 120 000 jobs CI/CD par jour avec GitLab, dont une part importante inclut des contrôles de conformité. Grâce à cette automatisation, l'entreprise peut corriger les bogues et déployer des corrections sur ses véhicules dans l'heure qui suit leur découverte. Un tel niveau d'évolutivité et de réactivité serait extrêmement difficile à atteindre sans l'automatisation des workflows de conformité.

Innovation collaborative

Historiquement, pour des raisons commerciales et techniques légitimes, les équipes chargées du développement de systèmes embarqués travaillaient souvent seules à leur bureau. Les possibilités de collaboration étaient ainsi limitées. Pour remédier à cette situation, les entreprises innovantes fournissent une visibilité partagée du code grâce à un contrôle de version intégré et à des workflows CI/CD. Ces pratiques modernes attirent et fidélisent les ingénieurs tout en favorisant l'innovation. Comme le souligne le directeur DevOps d'un grand constructeur automobile à la pointe de la technologie (client de GitLab) : « Il est vraiment essentiel pour nous de travailler sur une seule plateforme où il est facile de vérifier le statut de nos workflows. Lorsque les développeurs soumettent une merge request, ils ont immédiatement une visibilité sur le statut du workflow concerné afin de pouvoir agir le plus rapidement possible. » Cette transparence accélère l'innovation. Elle permet aux constructeurs automobiles d'itérer rapidement sur les fonctionnalités logicielles qui différencient leurs véhicules sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Une fenêtre d'opportunité

Les leaders du développement de systèmes embarqués disposent aujourd'hui d'une fenêtre d'opportunité unique pour prendre une longueur d'avance en adoptant l'approche DevSecOps. Mais ils doivent agir rapidement, car à mesure que les logiciels deviennent le principal levier de différenciation des produits embarqués, l'écart entre les pionniers et les retardataires ne cessera de se creuser. Les entreprises qui réussiront cette transition réduiront leurs coûts, accéléreront leurs délais de mise sur le marché et développeront des logiciels plus innovants qui leur permettront de se différencier. Les leaders du secteur de demain seront ceux qui, dès aujourd'hui, font le choix de l'approche DevSecOps.