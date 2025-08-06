Mise à jour : 6 août 2025
Surmontez la lenteur des boucles de rétroaction, la lourdeur des processus de conformité et l'isolement des équipes en adoptant une plateforme DevSecOps.
Longtemps perçue comme réservée aux applications SaaS, l'approche DevSecOps s'impose désormais dans le développement de systèmes embarqués. Cette approche est portée par l'évolution du rôle des logiciels, qui sont devenus un facteur de différenciation majeur. Face aux nouvelles attentes du marché, les pratiques de développement modernes sont désormais incontournables. En réponse, les entreprises adoptent l'approche DevSecOps dans le développement de systèmes embarqués.
Cette approche consiste à appliquer des pratiques d'ingénierie collaborative, des chaînes d'outils intégrées et une automatisation des processus de compilation, de test et de sécurisation des logiciels au développement de systèmes embarqués. Elle introduit également les ajustements nécessaires pour tenir compte des spécificités matérielles.
Les équipes en charge des systèmes embarqués doivent désormais faire face à une convergence de trois grandes forces du marché qui rendent la modernisation de leurs pratiques inévitable.
Les produits autrefois définis principalement par leur composant matériel se différencient désormais par leurs capacités logicielles. Cette évolution est particulièrement visible sur le marché des véhicules définis par logiciel (SDV), dont la valeur devrait passer de 213,5 milliards de dollars en 2024 à 1,24 billions de dollars d'ici 2030, soit un taux de croissance annuel moyen de 34 %. La part du contenu logiciel embarqué de ces véhicules explose. D'ici fin 2025, chaque véhicule contiendra en moyenne 650 millions de lignes de code. Les approches traditionnelles du développement de systèmes embarqués ne parviennent pas à gérer ce niveau de complexité logicielle.
La virtualisation matérielle joue un rôle technique central dans l'approche DevSecOps pour le développement de systèmes embarqués. Les unités de commande électronique virtuelles (vECU), les processeurs ARM hébergés sur le cloud et les environnements de simulation sophistiqués sont de plus en plus répandus. Le matériel virtuel permet d'effectuer des tests qui nécessitaient autrefois du matériel physique.
Ces technologies de virtualisation posent les bases de l'intégration continue (CI). Toutefois, ce n'est que lorsqu'elles sont intégrées dans des workflows automatisés que leur utilisation fait sens. Combinés à des pratiques de développement collaboratif et à des pipelines CI/CD automatisés, les tests virtuels aident les équipes à détecter les problèmes beaucoup plus tôt, lorsque l'application de correctifs est bien moins onéreuse. Sans approche DevSecOps pour le développement de systèmes embarqués et sans outils pour orchestrer ces ressources virtuelles, les entreprises ne peuvent pas tirer profit de la virtualisation.
Trois dynamiques corrélées modifient le paysage concurrentiel du développement de systèmes embarqués :
Seule une approche DevSecOps permet de répondre efficacement à ces problématiques.
Portées par ces dynamiques de marché, les entreprises avant-gardistes dans le domaine des systèmes embarqués adoptent une approche DevSecOps pour transformer en profondeur leurs pratiques.
Les goulots d'étranglement matériels représentent l'une des contraintes les plus importantes du développement traditionnel de systèmes embarqués. Ces retards créent des conditions économiques défavorables dues à l'accès tardif au matériel et à l'augmentation des coûts qui en résultent. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d'adopter une approche multidimensionnelle :
Avec le composant CI/CD On-Premises Device Cloud de GitLab, les équipes de développement de systèmes embarqués peuvent automatiser l'orchestration des tests de micrologiciels sur du matériel virtuel et réel. Elles réduisent ainsi plus facilement les cycles de rétroaction de plusieurs semaines à quelques heures et détectent les bogues dès le début du cycle du développement logiciel.
Les systèmes embarqués évoluent dans un environnement fortement réglementé, où les processus de conformité manuels ne sont plus viables. Les entreprises à la pointe automatisent la gouvernance de leurs processus de sécurité et de conformité en adoptant plusieurs pratiques clés :
Cette approche permet une plus grande maturité en matière de conformité sans effectifs supplémentaires. Ce qui constituait autrefois un fardeau devient un avantage concurrentiel. Un grand constructeur de véhicules électriques exécute ainsi 120 000 jobs CI/CD par jour avec GitLab, dont une part importante inclut des contrôles de conformité. Grâce à cette automatisation, l'entreprise peut corriger les bogues et déployer des corrections sur ses véhicules dans l'heure qui suit leur découverte. Un tel niveau d'évolutivité et de réactivité serait extrêmement difficile à atteindre sans l'automatisation des workflows de conformité.
Historiquement, pour des raisons commerciales et techniques légitimes, les équipes chargées du développement de systèmes embarqués travaillaient souvent seules à leur bureau. Les possibilités de collaboration étaient ainsi limitées. Pour remédier à cette situation, les entreprises innovantes fournissent une visibilité partagée du code grâce à un contrôle de version intégré et à des workflows CI/CD. Ces pratiques modernes attirent et fidélisent les ingénieurs tout en favorisant l'innovation. Comme le souligne le directeur DevOps d'un grand constructeur automobile à la pointe de la technologie (client de GitLab) : « Il est vraiment essentiel pour nous de travailler sur une seule plateforme où il est facile de vérifier le statut de nos workflows. Lorsque les développeurs soumettent une merge request, ils ont immédiatement une visibilité sur le statut du workflow concerné afin de pouvoir agir le plus rapidement possible. » Cette transparence accélère l'innovation. Elle permet aux constructeurs automobiles d'itérer rapidement sur les fonctionnalités logicielles qui différencient leurs véhicules sur un marché de plus en plus concurrentiel.
Les leaders du développement de systèmes embarqués disposent aujourd'hui d'une fenêtre d'opportunité unique pour prendre une longueur d'avance en adoptant l'approche DevSecOps. Mais ils doivent agir rapidement, car à mesure que les logiciels deviennent le principal levier de différenciation des produits embarqués, l'écart entre les pionniers et les retardataires ne cessera de se creuser. Les entreprises qui réussiront cette transition réduiront leurs coûts, accéléreront leurs délais de mise sur le marché et développeront des logiciels plus innovants qui leur permettront de se différencier. Les leaders du secteur de demain seront ceux qui, dès aujourd'hui, font le choix de l'approche DevSecOps.
Bien que cet article mette en lumière les raisons pour lesquelles il est désormais essentiel pour les équipes de développement de systèmes embarqués d'adopter l'approche DevSecOps, vous vous demandez peut-être par où commencer. Pour passer à l'action, découvrez comment mettre ces concepts en pratique dans notre guide : Accélérez le développement de systèmes embarqués avec GitLab.
