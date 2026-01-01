Avant de migrer vers la plateforme DevSecOps de bout en bout de GitLab, Agoda gérait une chaîne d'outils complexe composée d'au moins neuf outils. Cette combinaison d'outils, ainsi que la nécessité de les intégrer et de les prendre en charge, était devenue un problème chronophage pour les six équipes DevOps logicielles de l'entreprise, qui totalisent environ 50 personnes. De plus, aucun membre de l'équipe ne maîtrisait parfaitement tous les outils. Si un ou deux spécialistes d'un outil spécifique étaient absents, l'équipe se retrouvait dans l'incapacité de l'utiliser.

« Le quotidien de nos développeurs était réparti entre plusieurs services différents », explique Nadav Robas, DevOps & DevSecOps manager chez Agoda. « Nous passions énormément de temps à gérer les mises à niveau et les correctifs de sécurité, et nous avions du mal à maintenir autant d'accords de niveau de service pour tous ces outils. Les équipes consacraient presque tout leur temps à la maintenance, c'était un véritable cauchemar. »

Nadav Robas souligne que la chaîne d'outils problématique d'Agoda ralentissait la mise sur le marché et la vitesse d'intégration, mais créait aussi des défis en matière de gouvernance et de conformité. Or, la lenteur constitue un problème majeur pour le développement logiciel et pour l'activité d'une entreprise dans son ensemble.

Par ailleurs, Nadav Robas indique qu'Agoda cherchait également à réduire les coûts et à améliorer la qualité et la sécurité des logiciels.

La liste des problèmes à résoudre et des avantages à obtenir était longue. Les responsables techniques d'Agoda savaient qu'ils avaient besoin d'une plateforme DevSecOps pour relever ces défis. Et ils savaient que GitLab était celle qu'il leur fallait.