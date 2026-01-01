Agoda est une plateforme de voyage numérique, et la satisfaction ainsi que la productivité de ses développeurs ont joué un rôle essentiel dans sa croissance.
Agoda, désormais membre de Booking Holdings (Nasdaq : BKNG), aide les utilisateurs à découvrir le monde à moindre coût grâce à ses offres avantageuses au sein d'un réseau mondial de 3,6 millions d'hôtels et de propriétés de vacances. Agoda propose également des réservations pour des vols, des navettes aéroport et des activités. Le site Agoda.com et l'application mobile Agoda sont disponibles en 39 langues et bénéficient d'une assistance client 24 h/24 et 7 j/7.
Gérer notre chaîne d'outils tentaculaire était un véritable cauchemar pour nos développeurs. La consolidation sur GitLab nous a permis d'offrir une meilleure expérience à nos équipes de développement logiciel et de renforcer leur satisfaction au travail.
Basée à Singapour, l'entreprise Agoda emploie plus de 6 600 personnes sur 31 marchés. Elle s'engage à exploiter les meilleures technologies pour faciliter les voyages. Les équipes de développement logiciel d'Agoda doivent donc travailler rapidement, collaborer efficacement et garantir la sécurité des applications qu'elles créent pour leurs clients dans le monde entier.
Avec GitLab, Agoda a pu consolider diverses solutions ponctuelles, réduire les coûts et renforcer la sécurité, tout en maintenant un niveau de satisfaction des développeurs plus élevé que jamais, que ce soit dans la création d'une application mobile ou le déploiement d'une assistance dans une nouvelle langue.
Avant de migrer vers la plateforme DevSecOps de bout en bout de GitLab, Agoda gérait une chaîne d'outils complexe composée d'au moins neuf outils. Cette combinaison d'outils, ainsi que la nécessité de les intégrer et de les prendre en charge, était devenue un problème chronophage pour les six équipes DevOps logicielles de l'entreprise, qui totalisent environ 50 personnes. De plus, aucun membre de l'équipe ne maîtrisait parfaitement tous les outils. Si un ou deux spécialistes d'un outil spécifique étaient absents, l'équipe se retrouvait dans l'incapacité de l'utiliser.
« Le quotidien de nos développeurs était réparti entre plusieurs services différents », explique Nadav Robas, DevOps & DevSecOps manager chez Agoda. « Nous passions énormément de temps à gérer les mises à niveau et les correctifs de sécurité, et nous avions du mal à maintenir autant d'accords de niveau de service pour tous ces outils. Les équipes consacraient presque tout leur temps à la maintenance, c'était un véritable cauchemar. »
Nadav Robas souligne que la chaîne d'outils problématique d'Agoda ralentissait la mise sur le marché et la vitesse d'intégration, mais créait aussi des défis en matière de gouvernance et de conformité. Or, la lenteur constitue un problème majeur pour le développement logiciel et pour l'activité d'une entreprise dans son ensemble.
Par ailleurs, Nadav Robas indique qu'Agoda cherchait également à réduire les coûts et à améliorer la qualité et la sécurité des logiciels.
La liste des problèmes à résoudre et des avantages à obtenir était longue. Les responsables techniques d'Agoda savaient qu'ils avaient besoin d'une plateforme DevSecOps pour relever ces défis. Et ils savaient que GitLab était celle qu'il leur fallait.
« Je cherchais à libérer mes ingénieurs DevOps des tâches de maintenance quotidiennes, de la gestion de la durée de disponibilité et de l'apprentissage des connaissances métier », explique Nadav Robas. « Je ne voulais pas qu'ils deviennent des experts d'outils individuels. Je voulais plutôt qu'ils se concentrent sur l'essentiel : comment nous produisons du code et comment nous le déployons correctement. La solution résidait dans une plateforme. »
Nadav Robas et ses collègues ont décidé d'opter pour une plateforme DevSecOps unique, et GitLab s'est imposée naturellement. Il affirme même que c'était leur seule option.
« Quel autre outil aurais-je pu envisager ? », demande-t-il, notant qu'ils ont commencé avec GitLab Premium avant de passer à GitLab Ultimate. « Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choix dans le secteur. Certains outils ne sont pas assez matures pour que j'envisage de les présenter à ma direction. D'autres sont peut-être connus, mais ne sont pas faciles à maintenir dans un environnement sur site. Ils ne sont tout simplement pas assez évolutifs. Il n'y avait aucune chance qu'ils fonctionnent pour nous. »
En optant pour GitLab, les ingénieurs d'Agoda, qui travaillent principalement sur site, mais utilisent également un mélange d'Amazon Web Services et de Google Cloud Platform, ont pu utiliser l'exécuteur Kubernetes de GitLab pour remplacer les runners Docker Machine basés sur des machines virtuelles par Kubernetes. Cette transition, rapide et efficace grâce à GitLab, a finalement réduit le temps de démarrage et leur a permis de bénéficier de mises à niveau et de recréations plus rapides, d'une meilleure surveillance, d'une autoréparation ainsi que d'une mise à l'échelle automatique.
Depuis l'adoption de GitLab il y a deux ans, Agoda a éliminé quelques outils afin d'utiliser uniquement GitLab. L'entreprise est maintenant en train de remplacer tous les outils de sécurité restants. « Je pense qu'il y aura un gain énorme en passant à GitLab », déclare Nadav Robas. « La productivité et la satisfaction de nos développeurs n'en seront que renforcées. »
Nadav Robas explique qu'il était initialement inquiet à l'idée d'abandonner des outils que ses équipes utilisaient par le passé. Les développeurs auraient pu protester à l'idée de renoncer à des outils qu'ils connaissaient bien. Cependant, l'enquête bi-trimestrielle de l'entreprise menée auprès des employés, qui se concentre sur la satisfaction vis-à-vis des outils, lui a donné tort. Dès que les équipes DevSecOps ont commencé à dépasser la courbe d'apprentissage, les scores de satisfaction ont commencé à grimper. Désormais GitLab, toujours en cours d'adoption, obtient le deuxième score le plus élevé de tous les outils utilisés par Agoda.
« J'étais inquiet au début, même si je savais que c'était un excellent produit », ajoute-t-il. « Mais nous avons constaté que les équipes l'adorent vraiment. Nous voulions améliorer la satisfaction des développeurs, et nous y sommes parvenus. GitLab obtient un score de plus de quatre sur cinq, c'est vraiment remarquable. Et vous savez à quel point les professionnels de la technologie peuvent être exigeants lorsqu'il s'agit d'évaluer un outil. »
Outre l'augmentation de la satisfaction des développeurs, la réduction de la chaîne d'outils permet à Agoda d'économiser une somme considérable par an en frais de licence, d'assistance et de maintenance, selon Nadav Robas.
En utilisant l'application unique de GitLab, Agoda a pu mettre en place et appliquer des politiques de sécurité et intégrer la sécurité plus tôt dans le cycle de développement. En mettant un terme à l'intégration et à la gestion des multiples outils de sécurité, Agoda a aussi stoppé net la prolifération de ces outils et éliminé les complications, les dépenses et les erreurs associées.
« Cet investissement est rentable sur le plan des dépenses seules », déclare Nadav Robas. « De plus, les fonctionnalités de sécurité de la plateforme sont efficaces dans la mesure où elles couvrent tout ce que je recherche. J'ai désormais une source unique de vérité pour la gouvernance, la conformité et les audits de sécurité. Je dispose également d'une traçabilité de l'artefact au commit de code. »
« GitLab a fourni à nos équipes de développement une interface unifiée qu'elles peuvent utiliser pour voir tous les processus du cycle de développement logiciel sans avoir à passer d'un outil à l'autre », explique Nadav Robas. « Nous voulions consolider tous nos services sur une plateforme unique et nous l'avons fait. Nous sommes plus productifs, plus sécurisés, et nos équipes bénéficient d'une meilleure expérience. »
Agoda se prépare à utiliser les fonctionnalités d'intelligence artificielle de la plateforme DevSecOps de GitLab pour accélérer davantage son développement logiciel et renforcer sa sécurité.
« Nous sommes ravis de découvrir les fonctionnalités assistées par l'IA de GitLab, non seulement pour le codage, mais aussi pour chaque étape du cycle de développement logiciel, conformément à la vision de GitLab », déclare Nadav Robas, notant que les équipes d'Agoda ont testé les fonctionnalités d'IA de GitLab. « Lors de tests d'autres fonctionnalités d'IA DevOps sur le marché, nous avons constaté une augmentation de la vélocité de codage, mais pas encore une amélioration de la qualité. Nous avons hâte de découvrir la solution de GitLab et de l'adopter chez Agoda. »
Il note également qu'Agoda continuera à consolider sa chaîne d'outils et commencera à utiliser les fonctionnalités d'analyse de la plateforme GitLab. Il attend également avec impatience de fournir aux équipes de développement la possibilité de créer leurs propres environnements de développement, ce qui, selon lui, améliorera l'expérience globale des équipes et leur permettra de produire plus rapidement du code de haute qualité.
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