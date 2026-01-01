Vous souhaitez découvrir ce que GitLab Ultimate peut offrir à votre équipe ?
Barclays PLC est l'une des institutions financières les plus influentes au monde. Avec environ 93 000 collaborateurs, elle sert des millions de clients dans 38 pays. Ce leader bancaire multinational, actif dans la banque de détail comme dans la banque de gros, occupe une place centrale sur les marchés financiers internationaux. Barclays a adopté GitLab Ultimate fin 2024 non seulement pour simplifier et moderniser le cœur de sa chaîne d'outils de développement, mais aussi pour augmenter l'autonomie des équipes de développement, accélérer l'innovation et renforcer sa position de leader technologique dans les services financiers. La plateforme DevSecOps intégrée de GitLab, qui comprend des capacités d'IA native via GitLab Duo, a joué un rôle déterminant dans cette transformation.
« GitLab Duo aide nos équipes de développement à générer des solutions plus rapidement et plus efficacement afin d'accroître la compétitivité de notre entreprise. L'appétit pour GitLab est immense. Chaque jour, des personnes souhaitent s'inscrire pour l'utiliser ! »
Au Royaume-Uni, Barclays fait partie des « Big Four », soit les quatre plus grandes institutions financières du pays. Elle y joue un rôle essentiel sur les marchés bancaires de détail et commerciaux. Avec un revenu total de 29,1 milliards de livres sterling en 2025, l'organisation va bien au-delà de la banque de détail traditionnelle. Elle propose une gamme complète de services financiers, notamment la gestion de patrimoine, la banque d'entreprise, la banque d'investissement et les services de paiement. Barclays s'est aussi distinguée par une initiative pionnière : elle a introduit le premier distributeur automatique de billets en 1967 et a ainsi changé la façon dont les gens interagissent avec leur argent et ouvert la voie aux pratiques de banque en libre-service et numérique que des millions de personnes dans le monde considèrent aujourd'hui comme acquises.
Le même esprit d'innovation qui a conduit Barclays à lancer le premier distributeur automatique de billets au monde l'a inspirée, des décennies plus tard, à engager une transformation numérique avec notamment une refonte de la façon dont ses équipes de développement conçoivent et déploient des logiciels. L'objectif : accélérer la création de produits mieux adaptés à ses millions de clients dans le monde, faciliter la conformité et la sécurité, et améliorer en profondeur l'expérience développeur pour les 24 000 membres de l'équipe DevSecOps qui gèrent plus de 1 200 applications.
Barclays souhaitait également relever des défis spécifiques :
• Remédier à l'absence de contrôles obligatoires et standardisés qui entravaient la vitesse, la collaboration et l'efficacité
• Rationaliser un écosystème de développement fragmenté devenu complexe
• Créer un système avec une documentation plus cohérente et alignée
• Améliorer le processus d'intégration des nouveaux collaborateurs
• Changer la perception selon laquelle la technologie des banques ne suit pas le rythme
Pour relever tous ces défis, Barclays s'est tournée vers GitLab et a adopté sa plateforme de bout en bout en 2023. « Nous voulions une plateforme de classe mondiale pour améliorer l'expérience de nos équipes de développement et livrer de meilleurs produits plus rapidement, tout en renforçant la sécurité et la conformité », déclare Chris Hutchison, Enterprise Toolchain Director chez Barclays. « Nous avons choisi GitLab parce que nous avions confiance en sa capacité à nous offrir les bases solides dont nous avions besoin. »
En tant qu'institution financière mondiale de premier plan traitant des millions de transactions clients chaque jour, Barclays maintient les normes de sécurité les plus élevées tout au long de son cycle de vie de développement logiciel. Chris Hutchison a trouvé encourageant que, malgré des outils et procédures encore en cours d'amélioration, ce qui est courant pour des entreprises de cette taille, Barclays ait déjà réalisé des avancées significatives pour simplifier les efforts de sécurité et renforcer leur efficacité.
« Il est tellement plus simple pour les équipes de sécuriser nos logiciels », affirme-t-il. « Nous détectons les vulnérabilités plus tôt dans le cycle de vie du développement logiciel (SDLC), et il est plus facile d'y remédier. L'ensemble de notre processus s'est amélioré et, à mesure que nous continuons à utiliser davantage de fonctionnalités de la plateforme GitLab, je ne vois que des progrès à venir. »
Bien que la banque prévoie d'utiliser les outils d'analyse automatisée de GitLab à l'avenir, elle met déjà à profit les capacités d'automatisation de la plateforme pour imposer et standardiser les contrôles de sécurité et de release des équipes et supprimer les tâches manuelles telles que les vérifications de commit, l'application des règles de merge requests et la gestion des identifiants. Les résultats de ces analyses apparaissent désormais en un seul endroit dans GitLab afin de renforcer la visibilité des équipes sur la posture de sécurité sans qu'elles aient à naviguer entre plusieurs outils.
« Nous voulions que toutes les exigences obligatoires de sécurité et de pipeline soient intégrées à la plateforme », déclare Chris Hutchison. « Avoir les résultats des analyses dans GitLab, plutôt que dans divers outils, signifie que vous n'avez pas à aller les chercher. Désormais, il est plus facile de prendre des décisions, car nous disposons d'une vue d'ensemble facilement accessible de l'ensemble de la structure de l'organisation. Nous pouvons trouver les vulnérabilités plus rapidement et savoir combien d'équipes ou de projets seraient touchés par cette vulnérabilité. »
Il note que Barclays prévoit d'utiliser encore plus de contrôles obligatoires pour renforcer davantage les politiques de sécurité et le caractère préventif des tâches.
« En déplaçant continuellement la sécurité amont et en supprimant les silos entre nos équipes de développement et de sécurité, nous détectons et corrigeons les vulnérabilités avant qu'elles ne soient intégrées aux solutions et avant qu'un produit ne soit lancé », déclare Chris Hutchison. « Nous avons ainsi moins de frais liés à la construction des pipelines de développement, augmentons naturellement notre fréquence de release et réduisons considérablement les obstacles au déploiement. »
En décembre 2024, Barclays a lancé GitLab Duo avec 6 000 licences. En moins d'un an, 23 000 collaborateurs utilisaient régulièrement les capacités d'IA native intégrées directement à la plateforme.
« Il s'agit d'augmenter la productivité des équipes et de leur donner plus de temps pour laisser libre cours à leur créativité », déclare Chris Hutchison. « GitLab Duo a accéléré l'expérience de développement : il augmente les capacités des équipes en gérant les tâches routinières pour que celles-ci puissent se concentrer sur la résolution de problèmes de plus haut niveau et l'architecture. Les équipes l'utilisent beaucoup. »
Chris Hutchison indique qu'il y avait au départ un certain scepticisme quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans une institution financière. Il était lui-même sceptique et note que le fait d'évoluer dans un environnement hautement réglementé et fondé sur la confiance rend les préoccupations habituelles concernant la confidentialité des données et la sécurité autour de l'IA encore plus aiguës.
Cependant, il confie avoir rapidement pris conscience que ne pas utiliser l'IA exposait l'organisation à un risque plus grand : celui de prendre du retard. « L'IA n'est pas une menace », déclare-t-il. « C'est au contraire une véritable amélioration de notre capacité à avoir un impact plus fort dans notre secteur, car elle nous permet de livrer du code de meilleure qualité. »
C'est sa relation avec l'équipe de GitLab qui lui a donné la confiance nécessaire pour utiliser GitLab Duo sereinement. « L'engagement juridique explicite que nous avons avec GitLab a été déterminant : GitLab ne conserve aucune de nos données ni de notre code, et ceux-ci ne sont pas utilisés pour entraîner des modèles. Notre partenariat avec GitLab nous donne la certitude que nous utilisons la plateforme en toute sécurité. »
Barclays utilise GitLab Duo Chat comme assistant d'IA conversationnel pour aider à la génération de code, aux explications de code et à la génération de tests, ainsi qu'à la refactorisation et aux corrections de code aux côtés de ses équipes de développement pendant la programmation. Mais l'utilisation va au-delà de l'aide au développement.
Selon Chris Hutchison, l'une des fonctionnalités de GitLab Duo qui a véritablement changé la donne pour lui est l'analyse des causes profondes, une fonctionnalité de dépannage utilisée pour analyser les job logs en échec afin de déterminer la source d'un problème et de suggérer une correction.
« Cela fait partie de la stratégie de GitLab qui consiste à intégrer l'IA dans tous les aspects du SDLC », précise-t-il. « Il était environ 19 h 00 un soir quand j'ai reçu un message d'une personne dans un autre pays, qui m'a dit que son pipeline ne fonctionnait pas et qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Elle voulait que je le débogue. J'ai simplement appuyé sur le bouton de dépannage de GitLab Duo, et j'ai immédiatement obtenu une explication de ce qui n'allait pas. Le problème a été résolu en quelques secondes. J'ai ensuite appris à cette personne comment le faire elle-même. »
Tout scepticisme ou doute concernant l'utilisation d'outils d'IA native a été balayé au sein des équipes, selon Chris Hutchison, qui note également que l'IA renforce la confiance et la productivité des développeurs plus jeunes. Quant aux développeurs plus expérimentés, ils utilisent GitLab Duo pour éliminer les tâches fastidieuses, vérifier leur travail et accélérer leur efficacité.
À l'avenir, Chris Hutchison se concentrera sur l'IA agentique, avec des capacités autonomes qui vont au-delà des simples prompts pour surveiller, planifier et exécuter en continu tout au long du cycle de vie du développement. Pour une banque qui opère à l'échelle de Barclays, les possibilités sont considérables.
Afin de réaliser cette vision, Chris Hutchison mise sur les capacités de GitLab Duo, qui permet aux agents d'IA sur la plateforme de GitLab de surveiller en permanence les projets, afin que les équipes puissent anticiper les problèmes potentiels en production, identifier et résoudre proactivement les vulnérabilités, et optimiser les applications pour des performances maximales. « Je pense qu'une IA agentique capable d'offrir une assistance contextuelle et de planifier, d'exécuter et de s'adapter de manière autonome pour atteindre un objectif représentera un changement profond dans notre façon de travailler », ajoute-t-il. « Je pense que ce qui nous enthousiasme le plus, c'est de passer d'interactions d'IA ponctuelles à une activité plus globale. Cette approche pourrait transformer en profondeur notre banque. »
En renforçant sa plateforme DevSecOps de base avec GitLab (réduction des changements de contexte inutiles, standardisation des contrôles, facilitation du dépannage et accélération du développement), Barclays continue d'apporter des améliorations notables à l'expérience développeur globale.
« Ce type d'avantages finissent par s'accumuler et font une véritable différence pour toutes nos équipes », déclare Chris Hutchison, qui note que l'organisation est désormais perçue comme un leader d'opinion en matière de DevSecOps.
Grâce à une plateforme de développement plus cohérente et des normes plus claires, les nouvelles recrues peuvent être opérationnelles dès leur premier jour, et effectuent souvent leur premier commit au cours de leur première semaine.
« L'expérience utilisateur a fait un immense bond en avant », déclare-t-il. « Auparavant, l'environnement de travail était parfois complexe en raison de tous les changements de contexte, des données déformées entre les outils et des charges de travail manuelles. Désormais, tout est simplement plus facile et plus agréable. Comme il y a moins de frustrations, les équipes sont plus heureuses, ce qui, en fin de compte, a un impact commercial important. »
De l'expérience développeur à la sécurité en passant par l'IA, la transformation a été si évidente que Chris Hutchison a écrit directement à GitLab : « Même si je travaille avec GitLab depuis moins de deux ans, je peux dire que c'est l'un des moments forts de ma carrière. La plateforme nous permet de moderniser la façon dont nous construisons et sécurisons les logiciels, mais aussi d'offrir à nos ingénieurs une meilleure expérience, ce qui est fondamental pour répondre aux attentes de nos clients. »
Toutes les informations et personnes mentionnées dans cette étude de cas sont exactes à la date de publication.