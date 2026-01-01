En tant qu'institution financière mondiale de premier plan traitant des millions de transactions clients chaque jour, Barclays maintient les normes de sécurité les plus élevées tout au long de son cycle de vie de développement logiciel. Chris Hutchison a trouvé encourageant que, malgré des outils et procédures encore en cours d'amélioration, ce qui est courant pour des entreprises de cette taille, Barclays ait déjà réalisé des avancées significatives pour simplifier les efforts de sécurité et renforcer leur efficacité.

« Il est tellement plus simple pour les équipes de sécuriser nos logiciels », affirme-t-il. « Nous détectons les vulnérabilités plus tôt dans le cycle de vie du développement logiciel ( SDLC), et il est plus facile d'y remédier. L'ensemble de notre processus s'est amélioré et, à mesure que nous continuons à utiliser davantage de fonctionnalités de la plateforme GitLab, je ne vois que des progrès à venir. »

Bien que la banque prévoie d'utiliser les outils d'analyse automatisée de GitLab à l'avenir, elle met déjà à profit les capacités d'automatisation de la plateforme pour imposer et standardiser les contrôles de sécurité et de release des équipes et supprimer les tâches manuelles telles que les vérifications de commit, l'application des règles de merge requests et la gestion des identifiants. Les résultats de ces analyses apparaissent désormais en un seul endroit dans GitLab afin de renforcer la visibilité des équipes sur la posture de sécurité sans qu'elles aient à naviguer entre plusieurs outils.

« Nous voulions que toutes les exigences obligatoires de sécurité et de pipeline soient intégrées à la plateforme », déclare Chris Hutchison. « Avoir les résultats des analyses dans GitLab, plutôt que dans divers outils, signifie que vous n'avez pas à aller les chercher. Désormais, il est plus facile de prendre des décisions, car nous disposons d'une vue d'ensemble facilement accessible de l'ensemble de la structure de l'organisation. Nous pouvons trouver les vulnérabilités plus rapidement et savoir combien d'équipes ou de projets seraient touchés par cette vulnérabilité. »

Il note que Barclays prévoit d'utiliser encore plus de contrôles obligatoires pour renforcer davantage les politiques de sécurité et le caractère préventif des tâches.

« En déplaçant continuellement la sécurité amont et en supprimant les silos entre nos équipes de développement et de sécurité, nous détectons et corrigeons les vulnérabilités avant qu'elles ne soient intégrées aux solutions et avant qu'un produit ne soit lancé », déclare Chris Hutchison. « Nous avons ainsi moins de frais liés à la construction des pipelines de développement, augmentons naturellement notre fréquence de release et réduisons considérablement les obstacles au déploiement. »