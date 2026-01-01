Comment Carrefour a divisé par deux son délai de mise sur le marché grâce à GitLab
Acteur majeur de la distribution mondiale, Carrefour s'appuie sur ses logiciels pour assurer le bon fonctionnement de ses opérations quotidiennes, des courses en ligne au passage en caisse en magasin. Avec des milliers de magasins, des réseaux logistiques complexes et des activités e-commerce en pleine croissance, la capacité d'innovation de l'entreprise est essentielles à sa réussite à long terme. En adoptant GitLab comme base d'une software factory unifiée, Carrefour a transformé sa livraison logicielle, passant d'un environnement fragmenté et surchargé d'outils à une plateforme évolutive, fluide et sécurisée qui accélère l'innovation.
GitLab est devenu un levier stratégique de notre standardisation DevSecOps, nous permettant d'obtenir des gains significatifs et mesurables en termes d'efficacité et de sécurité. À mesure que la plateforme évolue, nous prévoyons que ses fonctionnalités intégrées d'IA et de DevOps accéléreront davantage notre transformation technologique.
La mission de Carrefour de devenir une entreprise de distribution numérique implique de considérer l'ingénierie logicielle comme une compétence métier essentielle. Le numérique façonne désormais la manière dont l'entreprise conçoit, déploie et gère l'expérience client au quotidien, du e-commerce aux magasins en passant par les opérations de distribution. Cette transformation se traduit par des améliorations plus rapides des services de courses en ligne, davantage d'expériences numériques en magasin, ainsi que des opérations fiables et prévisibles sur l'ensemble des canaux physiques et digitaux.
À mesure que Carrefour investissait dans les capacités numériques de tous ses domaines d'activité, les équipes ont adopté les outils et pratiques les mieux adaptés à leurs besoins locaux. Au fil du temps, cette diversité a mis en évidence la nécessité d'harmoniser les pratiques de livraison et d'améliorer la visibilité entre les équipes et les pays, notamment en matière de sécurité.
Carrefour a réorganisé ses équipes logicielles autour d'usines numériques, chacune alignée sur un domaine métier tel que le e-commerce, la supply chain ou les magasins. Ces usines numériques gèrent leurs produits de bout en bout, ce qui permet aux équipes de réagir plus rapidement en cas de problème ou d'amélioration nécessaire, en minimisant l'impact.
Une software factory centralisée, construite sur GitLab, leur fournit des outils, des standards et des métriques partagés. Carrefour a consolidé la gestion du code source, le CI/CD, la sécurité et les métriques au sein d'une plateforme DevSecOps unifiée.
« Nous devions permettre à chaque équipe de livrer de manière cohérente, sans friction », explique Yohan Torjman, directeur de la plateforme data de Carrefour et ancien directeur de la software factory. « GitLab nous offre une méthode commune pour développer, tester, sécuriser et déployer nos logiciels, tout en laissant les équipes avancer rapidement. »
GitLab prend désormais en charge environ 17 000 dépôts et 1 300 développeurs, alimentant les systèmes dans les domaines du e-commerce, de la logistique, des entrepôts et des environnements de point de vente (PDV). Grâce à GitLab, Carrefour a réduit de 50 % les coûts et les efforts nécessaires à la maintenance de son environnement fragmenté. L’entreprise a également réduit de 60 % les demandes d’assistance pour la plateforme, alors même que le nombre d'utilisateurs et de projets continuait de croître.
L'automatisation intégrée et le libre-service ont permis de réduire les activités de maintenance et de support de la plateforme de plus de 450 heures par mois, tandis que la standardisation des outils a réduit la durée d’intégration des développeurs de deux à quatre jours à seulement une demi-journée. Au sein des équipes les plus matures, comme celle du e-commerce, la productivité a doublé.
« GitLab est désormais au cœur de la manière dont nous développons et livrons nos logiciels chez Carrefour », déclare Yohan Torjman. « La plateforme nous permet d'intégrer les capacités numériques directement dans l'entreprise, en particulier là où les clients interagissent avec nous. »
L'intégration directe de la sécurité dans le workflow de développement a constitué un volet essentiel de cette transformation. Avec GitLab, les scans de sécurité sont passés d'environ 70 projets à l'ensemble des dépôts par défaut, couvrant le code, les dépendances, les licences et l'infrastructure.
« Dès lors que la sécurité est intégrée dans le pipeline, tout le monde est couvert, sans exception », affirme Guillaume Cécile, directeur des opérations de sécurité informatique. « La visibilité dont nous disposons aujourd'hui avec GitLab est exceptionnelle. »
Des tableaux de bord centralisés offrent une vue unifiée de l'ensemble des équipes, tandis que le Quality Engineering (QE) Score et le TechScore de Carrefour mesurent la qualité du code, la couverture des tests, la sécurité et la conformité technique sur plus de 200 produits critiques. Ces indicateurs servent à définir les objectifs et les mesures d’incitation des équipes, les aidant à s'améliorer en continu.
Carrefour a traduit ces indicateurs mesurables en résultats métier tangibles. Pour les équipes qui déploient régulièrement des logiciels, comme celle du e-commerce, le délai entre la demande métier et la mise en production a été divisé par deux, et la cadence de déploiement est passée d'une fréquence mensuelle à quotidienne, soit une multiplication par 30 de la fréquence des releases. Les incidents en production ont diminué d'environ 25 %, tandis que la disponibilité de la plateforme atteint 99,91 %. La consolidation a également réduit de 60 % la charge de travail de l'équipe sécurité, générant plus de 350 000 $ d'économies annuelles sur les outils de sécurité.
GitLab est désormais le socle des systèmes de vente au détail les plus critiques de Carrefour, notamment les plateformes de courses en ligne, la gestion de la logistique et des entrepôts, ainsi que les déploiements de PDV en magasin. GitLab a également permis la mise en place du modèle Git-to-Cloud de Carrefour, créant un chemin automatisé du commit de code au déploiement sécurisé dans le cloud.
« Cette accélération vers le cloud n'aurait pas été possible sans GitLab », déclare Yohan Torjman. « La plateforme nous a permis de moderniser nos applications de manière structurée, et non de simplement les migrer telles quelles. »
Ces améliorations ont un impact direct sur l’expérience client des services numériques de Carrefour, qu'il s'agisse de la rapidité d'apparition de nouvelles fonctionnalités ou de la fiabilité des systèmes lors des pics de demande.
Avec une software factory unifiée en place, Carrefour se concentre désormais sur l'amplification de ces gains grâce au développement assisté par l'IA. Les premières expérimentations avec GitLab Duo et les workflows basés sur des agents portent déjà leurs fruits. Les revues automatisées de merge requests ont réduit le temps de revue de 20-40 minutes à moins de 5 minutes, avec un taux d'acceptation pouvant atteindre 70 % pour les suggestions générées par l'IA.
« La première chose que nous avons remarquée avec GitLab Duo, c'est à quel point le workflow est devenu plus fluide », explique Yohan Torjman. « Les équipes de développement restent concentrées sur la création de valeur au lieu d'attendre les revues. »
En réduisant les frictions pour les équipes de développement, Carrefour consacre davantage de temps à l'amélioration des fonctionnalités destinées aux clients et moins au retravail manuel, accélérant ainsi l'innovation sans compromettre la qualité.
« GitLab a fondamentalement changé la manière dont nos équipes collaborent », affirme Guillaume Cécile. « Le développement, la sécurité et les opérations partagent désormais le même langage, la même plateforme et la même façon de travailler. »
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