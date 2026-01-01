Carrefour a réorganisé ses équipes logicielles autour d'usines numériques, chacune alignée sur un domaine métier tel que le e-commerce, la supply chain ou les magasins. Ces usines numériques gèrent leurs produits de bout en bout, ce qui permet aux équipes de réagir plus rapidement en cas de problème ou d'amélioration nécessaire, en minimisant l'impact.

Une software factory centralisée, construite sur GitLab, leur fournit des outils, des standards et des métriques partagés. Carrefour a consolidé la gestion du code source, le CI/CD, la sécurité et les métriques au sein d'une plateforme DevSecOps unifiée.

« Nous devions permettre à chaque équipe de livrer de manière cohérente, sans friction », explique Yohan Torjman, directeur de la plateforme data de Carrefour et ancien directeur de la software factory. « GitLab nous offre une méthode commune pour développer, tester, sécuriser et déployer nos logiciels, tout en laissant les équipes avancer rapidement. »

GitLab prend désormais en charge environ 17 000 dépôts et 1 300 développeurs, alimentant les systèmes dans les domaines du e-commerce, de la logistique, des entrepôts et des environnements de point de vente (PDV). Grâce à GitLab, Carrefour a réduit de 50 % les coûts et les efforts nécessaires à la maintenance de son environnement fragmenté. L’entreprise a également réduit de 60 % les demandes d’assistance pour la plateforme, alors même que le nombre d'utilisateurs et de projets continuait de croître.

L'automatisation intégrée et le libre-service ont permis de réduire les activités de maintenance et de support de la plateforme de plus de 450 heures par mois, tandis que la standardisation des outils a réduit la durée d’intégration des développeurs de deux à quatre jours à seulement une demi-journée. Au sein des équipes les plus matures, comme celle du e-commerce, la productivité a doublé.

« GitLab est désormais au cœur de la manière dont nous développons et livrons nos logiciels chez Carrefour », déclare Yohan Torjman. « La plateforme nous permet d'intégrer les capacités numériques directement dans l'entreprise, en particulier là où les clients interagissent avec nous. »