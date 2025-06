Il est essentiel pour l'entreprise de veiller à ce qu'Opigno fonctionne correctement, mais aussi qu'il soit mis à jour avec les dernières fonctionnalités et qu'il réponde aux besoins des clients.

L'entreprise était freinée par la fragmentation de la chaîne d'outils qui entraînait des processus disjoints et une visibilité limitée sur ses pipelines CI/CD. Avec seulement deux ingénieurs prenant en charge une plateforme utilisée par des millions de personnes, l'équipe DevSecOps de Connect-i était submergée par des tâches manuelles fastidieuses. Le développement et le déploiement des mises à jour étaient lents, fastidieux et sujets aux erreurs, ce qui rendait difficile le maintien de la compétitivité de leur plateforme d'entreprise et de la mise à jour de leur produit principal. Pour une entreprise qui fournit des logiciels critiques à des organisations mondiales, cet écart entre les capacités et les attentes devait être corrigé.

En 2022, Connect-i a adopté l'édition Community de la plateforme DevSecOps de GitLab, abandonnant ainsi une mosaïque complexe d'outils qui comprenait le dépôt Packagist, Bitbucket et Jenkins. Cette consolidation en une seule plateforme a immédiatement rationalisé leurs processus de développement et éliminé les problèmes d'intégration.

En 2023, l'entreprise est passée à GitLab Premium pour tirer parti d'encore plus de fonctionnalités et de capacités, telles que les services de support client, les fonctionnalités de sécurité et de contrôle renforcées et les fonctionnalités supplémentaires de gestion de projet. Cette décision lui a permis de gagner en productivité, d'éliminer les pertes de temps et de s'assurer que la sécurité est une priorité dès le début du développement. Elle lui a également permis de réduire de 30 % sa charge de travail en matière de sécurité.

« La qualité de notre logiciel s'est considérablement améliorée », déclare Axel Minck, PDG de Connect-i. « Le fait de tout avoir (code, problèmes, CI/CD et tests) sur une seule plateforme nous a aidés à accélérer notre travail de 30 % à 40 %. Cela a facilité la collaboration, réduit les erreurs et nous a permis de publier des mises à jour rapidement, en particulier pour notre version Entreprise, où la qualité et la rapidité sont vraiment importantes. »

Connect-i a utilisé GitLab pour créer de nouvelles fonctionnalités dans deux versions successives d'Opigno. L'entreprise travaille maintenant sur une autre version majeure, qu'elle développe entièrement avec la plateforme DevSecOps. « Nous gérons l'ensemble du cycle de vie du développement dans GitLab, du développement du code aux revues, au contrôle de la qualité, à la documentation et aux pipelines CI/CD personnalisés avec l'analyse et les tests du code de linting », ajoute Axel Minck. « GitLab a été essentiel pour transformer ce produit, nous donnant un contrôle total sur tous les aspects du développement et garantissant sa qualité. »

Il note également que l'entreprise crée des logiciels plus rapidement et plus efficacement, car les tâches manuelles qui prenaient auparavant des jours sont désormais effectuées en quelques heures grâce à l'automatisation. Et ils sont également plus confiants que le code est plus sécurisé avec l'analyse des conteneurs intégrée, les tests statiques de sécurité des applications et les tests dynamiques de sécurité des applications.

« Sans aucun doute, la centralisation de nos workflows dans GitLab a éliminé les changements de contexte inutiles et les surcharges de la chaîne d'outils », explique Axel Minck. « Tout cela joue un rôle majeur en nous permettant de détecter les vulnérabilités rapidement, à la fois dans le code et dans l'infrastructure. C'est essentiel pour nous et nos clients professionnels, qui attendent des logiciels sécurisés et conformes. »