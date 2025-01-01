« GitLab est bien plus qu'un simple gestionnaire de code source. Il possède tout un écosystème : gestion intégrée des tâches, CI intégré, etc., qui est totalement absent de nos solutions précédentes. Ce sont les principaux aspects qui ont motivé notre approche initiale », ajoute Nicolas Jautée.

GitLab possède un avantage remarquable : la plateforme peut être intégrée dans tout environnement existant. En effet, pour les équipes, il est plus simple d'utiliser un outil qui peut être installé et maîtrisé rapidement. De plus, GitLab s'est démarqué de ses concurrents grâce à ses fonctionnalités supérieures, notamment la gestion du code, mais aussi la possibilité de déléguer la gestion à long terme du contenu aux responsables de périmètre.

Les équipes chargées de l'infrastructure utilisent désormais GitLab pour l'automatisation, y compris la construction de machines sur un cloud privé. Les processus de sortie d'applications sont également basés dans GitLab. « Ce n'est pas exactement ce que nous avions prévu. Nous avions au départ pour objectif d'héberger le code de nos applications métier, mais d'autres équipes, par extension, ont vu des avantages supplémentaires dans la plateforme », explique Sedat Guclu.

Crédit Agricole CIB compte désormais des utilisateurs GitLab à la fois côté IT et côté métier, et utilise l'outil pour des tâches informatiques ainsi que des guides ou tutoriels. Certains membres de l'équipe utilisent les modules Mermaid ou LaTeX qui s'intègrent dans GitLab pour générer de la documentation scientifique. « Ce sont d'autres exemples d'utilisation que nous n'avions pas prévus. L'engouement est allé bien au-delà de ce que nous avions imaginé à l'origine, étant donné que nous avons commencé avec un petit nombre d'utilisateurs. La première année, nous avions 400 utilisateurs. Aujourd'hui, nous comptons 2 000 utilisateurs Enterprise, et ce nombre augmente chaque jour. L'usage de la plateforme est désormais autonome, ce qui nous a énormément aidés, tant en ce qui concerne la standardisation que l'automatisation », ajoute Sedat Guclu.

L'intégration a également été simplifiée et rationalisée avec GitLab, comme l'explique Sedat Guclu : « Nous avions autrefois besoin de cinq à dix jours pour toute intégration. Aujourd'hui, il nous suffit d'une journée. L'espace peut être créé en quelques heures, et si la personne dispose déjà des autorisations, le processus ne demande que quelques minutes. Ensuite, la personne peut gérer l'ensemble du processus et créer ses propres dépôts. »

Les équipes de développement peuvent désormais effectuer elles-mêmes des migrations de code existant. L'avantage principal est que cela leur permet de faire des migrations de test pour tester le code récupéré et adapter les environnements afin de pouvoir les exécuter en parallèle du développement de l'application. Entre-temps, elles peuvent faire des tests dans GitLab et continuer les livraisons, car une solution corrective d'urgence n'est pas nécessaire sur l'application. « En ce qui concerne les migrations, nous sommes passés de presque un mois avec les stratégies de migration précédentes à quelques jours qui peuvent être adaptés aux priorités du projet. Ce sont les équipes qui décident du moment de la migration, des modalités de test et de la configuration de leurs usines logicielles en parallèle afin de continuer à livrer les applications existantes tout en vérifiant que les tâches sont effectuées de la même manière dans GitLab. C'est une évolution réellement pratique », explique Sedat Guclu.

D'ici fin 2021, Crédit Agricole CIB prévoit d'héberger tout le code open source dans GitLab. Au cours des trois années qui ont suivi l'adoption de GitLab, le groupe est passé de zéro utilisateur à 1 500 sans imposer la plateforme aux équipes. Il existe désormais une grande chaîne d'automatisation avec plus de 200 runners, ce qui signifie que Crédit Agricole CIB a non seulement adopté GitLab pour la gestion du code, mais aussi pour l'automatisation. « Des Data Scientists utilisent également GitLab pour des bloc-notes qu'ils développent avec Anaconda ou des outils similaires, alors qu'ils n'avaient jamais utilisé ce type de solution auparavant. Ils ne voyaient aucun avantage à la gestion de leur code source dans ce type d'outil. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous ont dit », explique Sedat Guclu. « Aujourd'hui, nous constatons qu'ils demandent également ce type de solution, car ils peuvent collaborer plus facilement avec les autres membres de leur équipe. »

Le succès de l'adoption de GitLab au sein de Crédit Agricole CIB a contribué à la promotion de la plateforme en tant que standard au sein du groupe Crédit Agricole, avec un accent mis sur les initiatives innersource et open source.