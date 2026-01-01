Les trains à grande vitesse de la Deutsche Bahn sont des symboles nationaux de l'ingénierie et de l'efficacité allemandes : l'entreprise a donc besoin d'un moyen tout aussi rapide et efficace pour développer des logiciels destinés à ses millions d'utilisateurs. Elle a également besoin d'une application de voyage performante et complète pour accompagner les personnes qui souhaitent réserver des billets et obtenir des informations actualisées sur les horaires.

La compagnie ferroviaire nationale allemande, l'un des plus grands opérateurs ferroviaires d'Europe, a adopté la plateforme DevSecOps de bout en bout de GitLab en 2016 pour créer un système de réservation de classe mondiale, faciliter la conformité réglementaire et instaurer une culture collaborative où les utilisateurs partagent du code et des informations sur les projets.

Nous avons construit notre principale plateforme numérique, à savoir l'interface servant à nos millions de clients, de A à Z avec GitLab. Ce logiciel est essentiel à notre succès, par conséquent GitLab l'est aussi. - Lukas Pradel, Software Engineer, Deutsche Bahn

Basée à Berlin, la Deutsche Bahn a été fondée en 1994 après la réunification allemande. Elle opère en tant qu'entreprise privée entièrement détenue par l'État allemand. Aujourd'hui, elle gère environ 33 500 kilomètres de voies ferrées et occupe une position unique en tant que colonne vertébrale du transport national : elle relie pratiquement chaque ville et commune grâce à son réseau étendu. Avec près de 340 000 employés et près de 2 milliards de passagers par an, elle se distingue par son modèle économique intégré, ses services de transport de passagers longue distance et régionaux, ses opérations de fret et sa logistique mondiale.

DB Navigator : une application essentielle pour 23 millions de visiteurs uniques

Pour des millions de voyageurs allemands, l'application DB Navigator de la Deutsche Bahn n'est pas une simple application, c'est un lien essentiel avec le vaste réseau ferroviaire de l'organisation. Il s'agit de l'application la plus utilisée de la Deutsche Bahn : en 2023, elle a traité 1,5 milliard de demandes d'informations de voyage, pour une moyenne de 42 millions de visiteurs mensuels cette même année. L'application sert d'interface numérique principale pour des millions de clients et constitue un moteur essentiel de ventes de billets et une source d'informations de voyage et de planification d'itinéraires en temps réel. C'est le logiciel le plus important de la Deutsche Bahn.

L'organisation l'a construit de A à Z avec GitLab.

Pour développer l'application DB Navigator, environ 400 personnes réparties dans environ 35 équipes DevSecOps ont utilisé la plateforme GitLab pour partager du code, de la documentation et des bonnes pratiques. GitLab leur a également permis de partager de manière collaborative des informations sur différents projets et d'échanger des conseils.

« Nous avons une communauté si importante et un paysage informatique si complexe chez Deutsche Bahn que nous avons cherché à favoriser un moyen pour différentes équipes de partager du code, des bibliothèques et des informations », déclare Martin Ortmann, Product Owner chez Deutsche Bahn. « Une plateforme collaborative nous permet de favoriser l'apprentissage et les discussions, ce qui s'est révélé un grand avantage pour nous. »

« Les gens ont créé des communautés variées où ils discutent de tous les aspects du développement, y compris la résolution de goulots d'étranglement et l'amélioration de l'efficacité », ajoute-t-il. « GitLab est important pour notre collaboration. »

Ce type de collaboration a permis de développer DB Navigator, le logiciel phare de l'entreprise, plus rapidement et plus efficacement.

« Nous avons créé notre principale plateforme numérique, à savoir l'interface servant à nos millions de clients, de A à Z avec GitLab », déclare Lukas Pradel. « Ce logiciel est essentiel à notre succès, par conséquent GitLab l'est aussi. »

Lorsque la Deutsche Bahn a adopté GitLab à l'origine, l'entreprise a commencé par utiliser GitLab Community Edition, qui fournit des fonctionnalités DevSecOps de base, y compris un nombre illimité de dépôts publics et privés. « Cette édition nous a vraiment aidés », déclare Martin Ortmann.

L'organisation et ses équipes DevSecOps voulaient cependant davantage de fonctionnalités qui leur permettraient de développer efficacement des applications comme DB Navigator. Et pour obtenir davantage de fonctionnalités de planification, d'analyses et de rapports, ainsi qu'une assistance prioritaire, ils sont passés à GitLab Premium en 2023. Aujourd'hui, ils comptent 11 500 utilisateurs actifs, 75 000 dépôts hébergés et un taux de réussite de 91 % pour les déploiements continus.

Une partie de cette satisfaction des équipes de développement est due au fait que GitLab Premium offre la possibilité d'utiliser davantage de fonctionnalités de planification, comme les tableaux de merge requests, les tickets, les roadmaps et les epics. Ces fonctionnalités étaient disponibles dans l'édition GitLab Community, mais les équipes DevSecOps ont estimé que leur utilisation était plus fluide dans GitLab Premium et ont encouragé davantage de personnes à tirer parti des fonctionnalités supplémentaires. Les règles d'approbation sont automatiquement appliquées, et un outil de recherche de code séparé n'est plus nécessaire avec la mise à niveau. « Comme nous n'avons pas eu à acheter un autre outil, nous avons pu économiser cette dépense et cette complexité », déclare Lukas Pradel, à propos des capacités de recherche avancée de GitLab Premium pour les recherches inter-dépôts et la détection de vulnérabilités.

Pour les équipes de développement, l'expérience est plus fluide en raison de l'application des règles d'approbation et de l'intégration de la recherche de code en texte intégral au produit (plus besoin de passer à un produit séparé).

Rationalisation : réduire la complexité et les coûts de la chaîne d'outils

La Deutsche Bahn a également pu réduire sa chaîne d'outils ainsi que les dépenses et les défis associés grâce à la plateforme DevSecOps de bout en bout de GitLab. Lukas Pradel affirme même que GitLab a permis d'économiser 15 % sur les coûts d'infrastructure.

Heiko Maaß, ingénieur système chez Deutsche Bahn, note que la configuration Jenkins précédente était « très complexe » et comprenait un ensemble de plug-ins pour le moteur de pipeline.

Ils avaient également au moins une demi-douzaine d'instances Jenkins parmi les différentes équipes. Chaque instance, avec ses propres configurations, était gérée par ces équipes individuelles. Cette évolution décentralisée a entraîné des inefficacités au niveau des ressources, une perte de temps, des silos de connaissances et des frais de maintenance. Aujourd'hui, avec GitLab, la Deutsche Bahn a pu éliminer la plupart de ses instances Jenkins, et l'équipe de Martin Ortmann gère seule la plateforme DevSecOps afin de libérer toutes les autres équipes de la charge mentale liée à la maintenance des outils.

La Deutsche Bahn s'oriente vers un remplacement complet de Jenkins par GitLab.

« Tous ces plug-ins Jenkins devaient souvent être mis à jour en raison de problèmes de sécurité, et nous devions effectuer des mises à niveau chaque mois. C'était très chronophage », déclare Heiko Maaß. « Ces tâches n'ont maintenant plus lieu d'être, nous pouvons donc utiliser ce temps pour créer de nouvelles fonctionnalités au lieu de maintenir Jenkins. »

Simplifier la conformité : alléger les complexités et la charge des équipes

À la tête du réseau de transport le plus étendu du pays, la Deutsche Bahn doit se conformer à un cadre réglementaire étendu. Cette tâche peut s'avérer difficile en cas de processus et de documentation incohérents, d'une coordination manuelle des tâches de conformité, de lacunes de visibilité et de transferts manuels entre outils ou équipes. La Deutsche Bahn a réussi à éviter ces écueils en utilisant l'application unique de GitLab, qui a automatisé les contrôles de conformité, facilité la documentation cohérente, introduit la politique en tant que code et standardisé les workflows.

« Avant d'utiliser GitLab Premium, une grande partie de notre travail de conformité était manuelle », déclare Heiko Maaß. « Par exemple, dans certains cas, il fallait rédiger des tickets et signaler que nous avions effectué une revue de code pour respecter les réglementations de conformité. Nous devions constamment veiller à ce que les approbations ne soient pas oubliées. Désormais, nous avons une automatisation qui facilite ces tâches. Tout est documenté, ce qui nous permet de prouver notre conformité à tout moment. Nous avons vraiment renforcé la satisfaction de nos équipes de développement et diminué leurs préoccupations. »

Fiabilité : l'assistance GitLab offre une aide immédiate

Avec GitLab Premium, l'équipe de la Deutsche Bahn a accès à l'assistance GitLab, qui lui fournit une aide en cas de besoin afin de pouvoir travailler en toute sérénité. Martin Ortmann affirme que ce service, qui offre une aide au dépannage, plusieurs canaux d'assistance, des contacts d'aide dédiés et une assistance à la mise à niveau, a facilité le travail et renforcé la fiabilité des systèmes.

Les services ferroviaires étant considérés comme une infrastructure critique en Allemagne, les départements techniques de l'organisation le sont également. Cela signifie que les équipes DevSecOps de la Deutsche Bahn sont sous pression constante pour fournir une réponse rapide aux incidents, maintenir les performances des applications sous charge et assurer une disponibilité continue. L'assistance GitLab les aide à y parvenir.

« Cette assistance fournisseur est importante pour nous, car elle nous permet d'agir rapidement en cas d'incident », déclare Martin Ortmann.

L'organisation s'est appuyée sur cette assistance lorsqu'elle avait besoin d'aide pour configurer l'architecture GitLab avec Kubernetes. « Nous savions que nous avions besoin de GitLab et de ses équipes d'assistance pour déterminer la meilleure façon de procéder, tout en maintenant la stabilité du système », déclare Martin Ortmann. « Nous avons reçu une réponse immédiate, à notre grand soulagement. »

La valeur immédiate de l'assistance GitLab a confirmé que l'entreprise avait pris la bonne décision en passant à GitLab Premium. Et ses équipes de développement étaient du même avis.

« Il y a eu un afflux d'utilisateurs vers GitLab Premium. Nous avons enregistré 40 % d'utilisateurs de plus que prévu », déclare Martin Ortmann. « Avec le recul, rien de bien surprenant. Des membres de nos équipes ont commencé à venir me voir pour me demander quand nous allions passer à GitLab Premium, car ils réclamaient une mise à niveau. Tout a été porté par les équipes de développement, et la mise à niveau a vraiment augmenté leur satisfaction. »

Avec GitLab Premium au cœur de son infrastructure critique, la Deutsche Bahn continue de fournir les services ferroviaires fiables dont des millions de passagers dépendent quotidiennement, tout en développant les innovations numériques qui façonneront l'avenir du transport en Allemagne.