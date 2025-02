La plateforme GEO est la pierre angulaire de McKenzie Intelligence Services. Couvrant l'intégralité du globe, elle cartographie toutes les catastrophes naturelles et d'origine humaine. Elle peut obtenir et étudier des images de l'ensemble de la trajectoire d'un ouragan ou des dommages causés à une maison par exemple. Les analystes de l'entreprise utilisent la plateforme GEO, ainsi que les données (images aériennes et satellite) qui y sont importées et stockées, pour représenter sous forme graphique le risque avant qu'une tempête ne se produise, étudier la vitesse du vent, les dommages causés par le feu et les ondes de tempête pendant l'ouragan, puis évaluer les dommages qui en découlent.

Le système gère entre 100 gigaoctets et 1 téraoctet de données par catastrophe. Il conserve au total des dizaines de centaines de téraoctets de données. Compte tenu de la nature sensible de ces informations et de leur portée mondiale, il doit répondre à des normes de sécurité rigoureuses et respecter les diverses réglementations en vigueur dans différents pays. MIS peut répondre à ces deux besoins critiques, car la plateforme GEO a été conçue et est continuellement mise à jour avec GitLab.

« C'est notre seul produit. Il est donc absolument essentiel pour l'entreprise », explique Andrei Nita, Chief Technology Officer chez McKenzie Intelligence Services. « La majorité de notre chiffre d'affaires provient du système GEO. C'est la preuve qu'il s'agit d'un produit très bien géré, efficace et sécurisé. C'est la raison pour laquelle nous utilisons GitLab. »

Le système a été développé entièrement avec la plateforme DevSecOps, en utilisant les pipelines CI/CD et les fonctionnalités de sécurité automatisées de GitLab, ainsi que les conteneurs et le registre Docker de GitLab. L'entreprise stocke également l'intégralité de son code base dans GitLab.