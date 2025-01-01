Radio France utilisait GitLab pour Git et Jenkins pour les compilations en production, les images de produits et tous les déploiements. Les équipes de développement devaient constamment basculer entre GitLab pour le code source et Jenkins pour toutes les compilations en production. Les équipes de Radio France souhaitaient fusionner les deux technologies afin d'éviter les changements de contexte constants. Idéalement, elles voulaient une solution unique qui pouvait être utilisée pour la gestion de code et le déploiement.

Jenkins présentait également des problèmes de configuration. Tous les jobs étaient configurés par l'équipe CI/CD, ce qui empêchait les développeurs d'apporter des modifications aux déploiements en production. Les équipes souhaitaient en effet pouvoir gérer leur propre code sans avoir à attendre les autorisations de l'équipe CI/CD.

« Nous voulions que les équipes de développement gèrent leur déploiement en production. Chaque équipe et projet a sa propre culture. Nous déployons des sites web, des API et de nombreux projets. Nous n'avons pas tous les mêmes défis », explique Julien Vey, Operational Excellence Manager.

Selon Julien Vey, le workflow est très statique dans Jenkins. Les équipes ne peuvent pas personnaliser leurs projets ni ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités. La nouvelle solution dont ils avaient besoin devait également offrir une intégration facile, des jobs personnalisables et de nouvelles fonctionnalités sans gestion excessive.