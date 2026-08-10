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GitLab Orbit

Dans cette démo, découvrez comment GitLab Orbit fournit aux agents d'IA des données ancrées pour réfléchir et agir plus rapidement avec moins de tokens. GitLab Orbit est le graphe de contexte du cycle de développement logiciel de GitLab Duo Agent Platform et transforme votre code, vos merge requests, vos pipelines, vos déploiements, vos vulnérabilités et la propriété du code en un graphe unique, dynamique et interrogeable.