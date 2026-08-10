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Orchestration des agents

Découvrez toute la puissance de l'ingénierie logicielle agentique avec GitLab Duo Agent Platform.

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Une journée avec GitLab Duo Agent Platform

Dans cette démo, vous découvrirez une journée complète de travail aux côtés d'une équipe d'agents d'IA dans GitLab Duo Agent Platform : correction d'un pipeline en échec, optimisation de la configuration CI/CD, gestion du backlog, livraison d'une fonctionnalité avec développement et revue assistés par agent, classement des vulnérabilités de sécurité et création d'un tableau de bord pour la création de rapports en direct.

Last updated Aug 10, 2026

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GitLab Orbit

Dans cette démo, découvrez comment GitLab Orbit fournit aux agents d'IA des données ancrées pour réfléchir et agir plus rapidement avec moins de tokens. GitLab Orbit est le graphe de contexte du cycle de développement logiciel de GitLab Duo Agent Platform et transforme votre code, vos merge requests, vos pipelines, vos déploiements, vos vulnérabilités et la propriété du code en un graphe unique, dynamique et interrogeable.

Last updated Jun 30, 2026

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Résolution agentique des vulnérabilités SAST

Dans cette démo, vous découvrirez comment GitLab Duo Agent Platform analyse et corrige automatiquement les vulnérabilités SAST grâce au flow Agentic SAST vulnerability resolution.

Last updated Mar 5, 2026

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Flow SAST False Positive Detection

Dans cette démo, vous découvrirez le flow SAST False Positive Detection de GitLab Duo. Les équipes peuvent désormais classer plus rapidement les vulnérabilités en identifiant les faux positifs pour des vulnérabilités de sécurité de gravité critique ou élevée.

Last updated Feb 17, 2026

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Agents externes gérés par GitLab

Dans cette démo, vous découvrirez comment intégrer des agents externes gérés par GitLab (Claude et Codex) à votre projet et comment les utiliser.

Last updated Feb 5, 2026

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Tableau de bord des GitLab Credits

Dans cette démo, vous découvrirez comment acheter des GitLab Credits à utiliser dans GitLab Duo Agent Platform.

Last updated Feb 3, 2026

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GitLab Duo Agentic Chat

Découvrez les fonctionnalités interactives de GitLab Duo Agentic Chat qui fournissent une assistance intelligente et contextuelle pour vos tâches de développement grâce à des conseils en temps réel.

Last updated Dec 25, 2025

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Flows personnalisables

Workflows multi-agents orchestrant des agents d'IA spécialisés dotés d'une expertise spécifique pour accomplir de manière autonome des tâches complexes de bout en bout.

Last updated Dec 23, 2025

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Agents personnalisables

Découvrez comment créer des agents personnalisés spécialisés et adaptés aux besoins spécifiques de votre équipe et les utiliser dans GitLab Duo Agentic Chat.

Last updated Dec 16, 2025

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Agents externes : Amazon Q Developer

Les agents externes exécutent des outils d'IA externes via l'exécution de runner, déclenchée par des événements GitLab, tels que des mentions ou des attributions de tickets/merge requests.

Last updated Oct 29, 2025

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Serveur MCP

Découvrez comment GitLab MCP Server permet à des outils, tels que Cursor ou Windsurf, d'accéder en toute sécurité aux données GitLab, sans que les développeurs aient à quitter leur workflow, tout en réduisant les changements de contexte.

Last updated Sep 10, 2025

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Client MCP

Découvrez comment GitLab Duo, via son client MCP, se connecte à des serveurs MCP externes pour s'intégrer à des outils, tels que Slack, Jira, Grafana et la console AWS, rationalisant ainsi les workflows et éliminant les changements de contexte.

Last updated Aug 5, 2025

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À venir

Catalogue d'IA

Découvrez le catalogue d'IA de GitLab Duo Agent Platform.

À venir

Flows par défaut

Découvrez des flows par défaut préintégrés qui rationalisent les tâches et les workflows de développement courants.

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