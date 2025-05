L'intelligence artificielle n'est plus un concept futuriste : c'est aujourd'hui un élément fondamental dans la création d'applications. Les entreprises tirent parti de l'IA générative pour changer radicalement la façon dont leurs équipes créent, sécurisent et livrent des logiciels. Selon l'étude GitLab, 78 % des professionnels du développement, de la sécurité et des opérations utilisent déjà l'IA ou prévoient de le faire au cours des deux prochaines années.

Si vous n'avez pas commencé à utiliser l'IA dans votre processus de développement logiciel, c'est le moment. Pour les entreprises qui l'utilisent déjà, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Où que vous en soyez dans votre parcours, vous pouvez prendre des mesures claires pour que votre entreprise puisse utiliser l'IA.