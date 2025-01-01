GitLab Transcend
Rejoignez les leaders du secteur technologique pour un événement exclusif dans une douzaine de villes à travers le monde, afin d'explorer le véritable potentiel de l'IA agentique pour la livraison logicielle.
Aperçu
Découvrez les prochaines étapes de votre parcours de modernisation dans les domaines du DevOps, de la sécurité et de l'IA avec des témoignages d'organisations comme la vôtre, un aperçu exclusif des dernières innovations de GitLab et des échanges avec vos pairs ainsi que les leaders de GitLab.
Échangez avec les leaders locaux du secteur technologique
Élargissez votre réseau et échangez avec les leaders du secteur lors de cet événement accessible uniquement sur invitation.
Apprenez de vos pairs
Découvrez les leaders qui utilisent l'IA pour transformer la façon dont leurs équipes livrent des logiciels, sans compromettre la qualité ni la sécurité.
Découvrez le prochain chapitre de GitLab
Obtenez un aperçu de notre roadmap produit à venir et de nos domaines d'investissement.
Participez à des démonstrations interactives
Bénéficiez de démonstrations pratiques présentées par nos experts produit.
Partagez vos retours à nos équipes
Faites part de vos retours sur la vision et la roadmap de GitLab directement avec les équipes produit de GitLab.
Et repartez avec des goodies exclusifs
Vous ne repartirez pas les mains vides : des goodies GitLab vous serons offerts.
New York
10 février 2026, 16 h – 19 h ESTDétails de l'événement
San Jose
10 février 2026, 13 h – 16 h PSTDétails de l'événement
Dallas
10 février 2026, 15 h – 18 h CSTDétails de l'événement
Atlanta
10 février 2026, 16 h – 19 h ESTDétails de l'événement
Washington, DC
10 février 2026, 11 h – 14 h ESTDétails de l'événement
Londres
10 février 2026, 15 h – 19 h GMTDétails de l'événement
Munich
10 février 2026, 15 h – 19 h CETDétails de l'événement
Paris
10 février 2026, 19 h – 23 h CETDétails de l'événement
Riyadh
10 février 2026, 9 h – 12 h GMT+3Détails de l'événement
