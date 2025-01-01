GitLab Transcend

Rejoignez les leaders du secteur technologique pour un événement exclusif dans une douzaine de villes à travers le monde, afin d'explorer le véritable potentiel de l'IA agentique pour la livraison logicielle.

Aperçu

Découvrez les prochaines étapes de votre parcours de modernisation dans les domaines du DevOps, de la sécurité et de l'IA avec des témoignages d'organisations comme la vôtre, un aperçu exclusif des dernières innovations de GitLab et des échanges avec vos pairs ainsi que les leaders de GitLab.

Échangez avec les leaders locaux du secteur technologique

Élargissez votre réseau et échangez avec les leaders du secteur lors de cet événement accessible uniquement sur invitation.

Apprenez de vos pairs

Découvrez les leaders qui utilisent l'IA pour transformer la façon dont leurs équipes livrent des logiciels, sans compromettre la qualité ni la sécurité.

Découvrez le prochain chapitre de GitLab

Obtenez un aperçu de notre roadmap produit à venir et de nos domaines d'investissement.

Participez à des démonstrations interactives

Bénéficiez de démonstrations pratiques présentées par nos experts produit.

Partagez vos retours à nos équipes

Faites part de vos retours sur la vision et la roadmap de GitLab directement avec les équipes produit de GitLab.

Et repartez avec des goodies exclusifs

Vous ne repartirez pas les mains vides : des goodies GitLab vous serons offerts.

skyline de New York

New York

10 février 2026, 16 h – 19 h EST

Détails de l'événement
skyline de San Jose

San Jose

10 février 2026, 13 h – 16 h PST

Détails de l'événement
skyline de Dallas

Dallas

10 février 2026, 15 h – 18 h CST

Détails de l'événement
skyline d'Atlanta

Atlanta

10 février 2026, 16 h – 19 h EST

Détails de l'événement
skyline de Washington, DC

Washington, DC

10 février 2026, 11 h – 14 h EST

Détails de l'événement
skyline de Londres

Londres

10 février 2026, 15 h – 19 h GMT

Détails de l'événement
skyline de Munich

Munich

10 février 2026, 15 h – 19 h CET

Détails de l'événement
skyline de Paris

Paris

10 février 2026, 19 h – 23 h CET

Détails de l'événement
skyline de Riyadh

Riyadh

10 février 2026, 9 h – 12 h GMT+3

Détails de l'événement

