GitLab est nommée Leader dans le rapport Forrester Wave™ dédié aux plateformes DevOps, T2 2025. GitLab a reçu les scores les plus élevés possibles pour les critères de planification/d'alignement de projets, d'automatisation des compilations et d'intégration continue, et de sécurité des pipelines.

GitLab favorise la collaboration des équipes en charge du développement, de la sécurité et des opérations à chaque étape du cycle de développement logiciel. Elles ont ainsi les moyens de livrer des logiciels sécurisés plus rapidement tout en réduisant la complexité opérationnelle. Plus de 50 millions d'utilisateurs enregistrés et plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 100 font confiance à GitLab pour livrer plus rapidement des logiciels plus performants et plus sécurisés.