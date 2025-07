IA agentique

L'IA agentique donne un nouveau souffle au développement logiciel, car elle permet aux développeurs de créer des logiciels à une échelle auparavant inimaginable. Toutefois, elle soulève des questions importantes du point de vue de la visibilité et de la sécurité. En revanche, avec la plateforme DevSecOps de GitLab, vous bénéficiez de toutes ces fonctionnalités tout en renforçant les aspects de sécurité et de contrôle, et pouvez accélérer votre processus de développement.