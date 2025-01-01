Accélérez l'innovation à grande échelle avec une approche DevSecOps alimentée par l'IA sur la plateforme AWS.
Quand le DevSecOps rencontre l'IA agentique
De la planification des fonctionnalités au développement, en passant par la génération de tests unitaires pilotée par l'IA, les revues automatisées de merge requests et les mises à niveau de code source Java. Le tout intégré dans vos workflows GitLab existants.
Rationalisez le développement de l'idée à la production
- Accélérez la livraison de fonctionnalités tout en appliquant les normes de développement internes
- Créez des descriptions dans les tickets, générez des plans de mise en oeuvre en fonction de votre code source existant et produisez des merge requests complètes prêtes pour la revue d'équipe
Automatisez les tests pour livrer en toute confiance
- Qualité de test constante pour toutes les applications, avec une couverture de test accrue et un effort manuel de rédaction de tests réduit
- Analysez le code et créez automatiquement des tests unitaires complets qui comprennent la logique de votre application et les interactions avec les services AWS
Modernisez les applications héritées
- Réduisez le temps de mise à niveau de Java tout en maintenant une piste d'audit claire de toutes les transformations
- Analysez votre code source Java, créez un plan de mise à niveau complet et générez des merge requests contenant toutes les modifications de code nécessaires
Corrigez les vulnérabilités de sécurité
- Livrez du code sécurisé plus rapidement en réduisant le délai entre la détection des vulnérabilités et leur correction
- Expliquez les vulnérabilités détectées de façon claire et détaillée, puis corrigez-les en un seul clic en fonction des modifications de code recommandées
Accélérez les revues de code
- Réduisez la durée des cycles de revue de code avec des merges de meilleure qualité lors du déploiement
- Insérez des commentaires inline suggérant des améliorations basées sur les normes de développement et des corrections en un clic pour les modifications de code suggérées
Découvrez GitLab Duo combiné à Amazon Q
Découvrez comment GitLab Duo combiné à Amazon Q transforme votre workflow de développement avec une visite guidée de nos fonctionnalités. Expérimentez la puissance des agents d'IA agentique travaillant dans votre environnement GitLab, sans aucune configuration requise.
Fonctionnalités clés que vous découvrirez :
- Actions rapides avec les commandes /q pour une assistance IA instantanée
- Développement autonome de fonctionnalités, des tickets aux merge requests
- Revues de code et analyse de sécurité alimentées par l'IA
- Workflows de modernisation du code hérité
- Collaboration en temps réel avec des agents d'IA
