GitLab sur VMware Tanzu

Découvrez les solutions conjointes GitLab et VMware Tanzu GitLab est une plateforme DevOps phare de la marketplace VMware Tanzu. En tant que plateforme open source, GitLab s'intègre à vos processus actuels, vous permettant de bénéficier d'un cycle de développement logiciel complet tout en préservant votre investissement dans votre chaîne d'outils actuelle. Tirez parti des solutions conjointes GitLab et VMware Tanzu pour créer un pipeline d'intégration continue (CI) avec Kubernetes, activer la vérification continue, et plus encore.

VMware Tanzu Application Service (TAS) Tirez parti des workflows automatisés avec l'outil de CI/CD pour déployer les applications ava, .NET et Node sur TAS. GitLab sur TAS est une solution conjointe pour le développement cloud-native, la migration d'applications existantes et la modernisation. En savoir plus

VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKGI) validé Helm chart fournit GitLab aux clusters Kubernetes basés sur VMware avec VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKGI). Visitez GitLab via l'interface Web et interagissez avec elle via l'application de ligne de commande Git standardisée. GitLab fonctionne avec TKGI sans dépendre de TAS. En savoir plus

Observabilité de VMware Tanzu par Wavefront Bénéficiez d'une observabilité 3D avec l'intégration GitLab Wavefront, dotée d'un tableau de bord GitLab pour les statistiques HTTP, de processus et de réseau. Récupérez et transmettez les indicateurs GitLab à Wavefront en installant l'agent Telegraf et en activant le plug-in d'intrant Prometheus. En savoir plus

CloudHealth et GitLab Ensemble, l'outil CI/CD de GitLab et CloudHealth fournissent des opérations Jour 2 pour la gestion du budget et des ressources avec un accès facile aux informations via une intégration API. Activez des vérifications de pipeline et des règles de gouvernance spécifiques au projet pour réduire l'empreinte de vos déploiements. En savoir plus