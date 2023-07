Politique de cookies de GitLab

La présente Politique en matière de cookies complète les informations contenues dans notre Déclaration de confidentialité et explique comment nous utilisons les cookies et les technologies associées pour gérer et fournir nos sites Web, produits et services GitLab, collectivement dénommés les « Services ».

Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur votre ordinateur. Les pixels sont de petites quantités de code sur une page Web ou dans un courriel qui permettent de fournir un contenu, tel qu'une image graphique sur une page Web.