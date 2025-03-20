Nouveautés de GitLab 17.10

GitLab 17.10 introduit GitLab Duo Code Review en version bêta pour fournir des retours immédiats alimentés par l'IA sur les merge requests. Les vues GLQL en version bêta, la visualisation des métriques DORA au niveau du projet et le nouveau design de création de tickets atteignant la disponibilité générale démontrent l'investissement continu de GitLab dans la sophistication analytique et l'expérience utilisateur moderne.