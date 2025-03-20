Nouveautés de GitLab

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Nouveautés de GitLab 17.10

Mar 20, 2025
Dernière sortie

Les revues de code alimentées par l'IA sont lancées en version bêta, tandis que les vues GLQL et les métriques DORA élargissent les capacités analytiques pour les équipes de développement.

Automatisation des revues de code et innovation analytique

GitLab 17.10 introduit GitLab Duo Code Review en version bêta pour fournir des retours immédiats alimentés par l'IA sur les merge requests. Les vues GLQL en version bêta, la visualisation des métriques DORA au niveau du projet et le nouveau design de création de tickets atteignant la disponibilité générale démontrent l'investissement continu de GitLab dans la sophistication analytique et l'expérience utilisateur moderne.

GitLab Duo Code Review (Bêta)

AI

Code

Secure

Obtenez des retours immédiats alimentés par l'IA sur les merge requests en ajoutant @GitLabDuo comme relecteur ou en mentionnant @GitLabDuo dans les commentaires. Cette fonctionnalité disponible en version bêta permet aux équipes de :

  • Détecter les problèmes plus tôt sans attendre les relecteurs humains.

  • Obtenir des retours IA sur les merge requests, réduisant les goulots d'étranglement pour les auteurs et les relecteurs.

  • Maintenir des normes de revue cohérentes dans toutes les contributions.

  • Libérer les relecteurs humains pour se concentrer sur l'architecture et le mentorat.

Vues GitLab Query Language (GLQL) (Bêta)

Manage

Plan

Créez un suivi de travail dynamique et en temps réel directement dans les workflows existants en intégrant des requêtes de données en direct dans les blocs de code Markdown. Les équipes peuvent :

  • Intégrer les vues GLQL dans les pages Wiki, les descriptions d'épopées, les commentaires de tickets et les merge requests.

  • Filtrer à l'aide d'expressions logiques et d'opérateurs sur les champs assignataire, auteur, libellé et jalon.

  • Personnaliser les présentations sous forme de tableaux ou de listes avec visibilité des champs contrôlée et limites de résultats.

  • Accéder aux informations sans quitter le flux de travail actuel.

Panneau Projets par métrique DORA

Analyze

Consultez tous les projets de votre groupe de niveau supérieur avec une répartition selon les quatre métriques DORA dans le tableau de bord des flux de valeur. Ce panneau aide les dirigeants à :

  • Identifier les projets performants, moyennement performants et peu performants dans l'ensemble de l'organisation.

  • Prendre des décisions basées sur les données pour allouer les ressources efficacement.

  • Concentrer les initiatives sur l'amélioration de la vitesse, de la stabilité et de la fiabilité de la livraison logicielle.

Mise à jour du design « Créer un ticket » (maintenant en disponibilité générale)

Plan

Les tickets partagent désormais un cadre commun avec les epics et les tâches, offrant des mises à jour en temps réel et des améliorations du workflow. Les améliorations clés incluent :

  • Vue en panneau latéral pour ouvrir les éléments à partir de listes ou de tableaux pour une visualisation rapide sans changement de contexte habituel.

  • L'action « Changer le type » pour convertir les types entre epics, tickets et tâches.

  • Éléments de développement consolidés (merge requests, branches, drapeaux de fonctionnalité) dans une seule liste.

  • Options de liaison améliorées avec glisser-déposer pour modifier les types de liens.