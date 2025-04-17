Nouveautés de GitLab

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Nouveautés de GitLab 17.11

Apr 17, 2025
Dernière sortie

Les frameworks de conformité gagnent des exigences et des contrôles personnalisés, tandis que la prise en charge d'Eclipse IDE et les packages protégés élargissent les capacités de la plateforme.

Transformation de la gouvernance et ampleur de la plateforme

GitLab 17.11 transforme les frameworks de conformité de simples labels de projet en systèmes de gouvernance complets avec exigences et contrôles personnalisés. Le lancement du plugin Eclipse IDE, l'expansion continue des fonctionnalités Self-Hosted et les balises de conteneur protégées démontrent l'investissement de GitLab dans la gouvernance, l'accessibilité de l'IA et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.

Personnaliser les frameworks de conformité avec des exigences et des contrôles de conformité

Manage

Secure

Définissez des exigences spécifiques et des contrôles de conformité au sein des frameworks de conformité, les transformant de simples labels de projet en outils de gouvernance exploitables. Les organisations peuvent :

  • Mapper les exigences aux normes réglementaires telles que SOC 2, ISO 27001, HIPAA ou aux normes internes personnalisées.

  • Suivre l'état de conformité pour surveiller quels projets répondent aux exigences de contrôle spécifiques.

  • Démontrer la préparation aux audits avec des données de conformité structurées et rapportables.

  • Personnaliser l'application en appliquant différentes exigences en fonction des niveaux de risque du projet.

Plugin GitLab Eclipse (Bêta)

AI

Étendez les fonctionnalités de GitLab Duo directement dans l'IDE Eclipse avec le nouveau plugin GitLab Eclipse désormais disponible sur l'Eclipse Marketplace. Cette intégration fournit :

  • L'accès transparent à Gitlab Duo Chat et aux suggestions de code alimentées par l'IA dans Eclipse

  • Une assistance IA unifiée sur les IDE VS Code, JetBrains et Eclipse.

  • Un choix de développeur élargi pour les workflows assistés par l'IA.

Plus de fonctionnalités GitLab Duo désormais disponibles via les modèles auto-hébergés

AI

Élargissez les capacités d'IA dans les environnements auto-hébergés avec des fonctionnalités GitLab Duo supplémentaires désormais disponibles pour les organisations nécessitant une souveraineté complète des données. Les équipes peuvent :

  • Accéder à un ensemble de fonctionnalités GitLab Duo élargi tout en maintenant un déploiement sur site ou dans le cloud privé.

  • Respecter les exigences strictes de résidence des données et de conformité.

  • Atteindre la parité des fonctionnalités avec les offres GitLab Duo hébergées dans le cloud.

Améliorer la sécurité avec les balises de conteneur protégées

Manage

Plan

Contrôlez qui peut pousser ou supprimer des balises de conteneur spécifiques avec des règles de protection granulaires utilisant des modèles regex RE2. Cette fonctionnalité permet aux équipes de :

  • Créer jusqu'à cinq règles de protection par projet pour protéger les balises comme latest ou les versions sémantiques.

  • Restreindre les opérations de push et de suppression aux rôles Responsable, Propriétaire ou Administrateur.

  • Empêcher les balises protégées d'être supprimées par les politiques de nettoyage.

  • Protéger les images de conteneur critiques pour la production contre les modifications accidentelles ou non autorisées.

Export CycloneDX pour la liste des dépendances du projet

Secure

Deploy

Générez votre SBOM en exportant votre liste de dépendances au format CycloneDX largement adopté. Les organisations peuvent :

  • Respecter les exigences réglementaires pour la nomenclature des logiciels.

  • Permettre la compatibilité avec les outils d'analyse de sécurité dans leur écosystème.

  • Faciliter le suivi des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement logicielle.

  • Intégrer les workflows de traitement SBOM conformes aux normes du secteur.