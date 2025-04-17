Nouveautés de GitLab 17.11

GitLab 17.11 transforme les frameworks de conformité de simples labels de projet en systèmes de gouvernance complets avec exigences et contrôles personnalisés. Le lancement du plugin Eclipse IDE, l'expansion continue des fonctionnalités Self-Hosted et les balises de conteneur protégées démontrent l'investissement de GitLab dans la gouvernance, l'accessibilité de l'IA et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.