Nouveautés de GitLab 17.7

GitLab 17.7 introduit la résolution automatisée des vulnérabilités lorsque les menaces ne sont plus détectées, le regroupement des rapports de vulnérabilité pour un tri efficace et le nouveau rôle Planificateur pour un contrôle d'accès plus granulaire. Le suivi de l'utilisation des composants CI/CD fournit aux équipes DevOps des informations sur l'adoption de la plateforme dans l'ensemble de leur organisation.