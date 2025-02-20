Nouveautés de GitLab 17.9

GitLab 17.9 apporte la prise en charge de GitLab Duo avec des modèles auto-hébergés à la disponibilité générale, permettant aux organisations ayant des exigences strictes en matière de données d'héberger des modèles IA aux côtés de leurs propres exigences d'infrastructure privée. Les déploiements parallèles pour GitLab Pages, les phases de pipeline personnalisées et la transition Dependency Scanning basée sur SBOM démontrent l'investissement continu de la plateforme dans la souveraineté de l'IA, la productivité des équipes de développement et l'alignement sur les normes du secteur.