Nouveautés de GitLab

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Nouveautés de GitLab 17.9

Feb 20, 2025
Dernière sortie

GitLab Duo Self-hosted est maintenant généralement disponible, avec de nouveaux sites GitLab Pages parallèles et des contrôles de phase de pipeline personnalisés.

La souveraineté des données IA rencontre la flexibilité du pipeline

GitLab 17.9 apporte la prise en charge de GitLab Duo avec des modèles auto-hébergés à la disponibilité générale, permettant aux organisations ayant des exigences strictes en matière de données d'héberger des modèles IA aux côtés de leurs propres exigences d'infrastructure privée. Les déploiements parallèles pour GitLab Pages, les phases de pipeline personnalisées et la transition Dependency Scanning basée sur SBOM démontrent l'investissement continu de la plateforme dans la souveraineté de l'IA, la productivité des équipes de développement et l'alignement sur les normes du secteur.

GitLab Duo et les modèles IA auto-hébergés (maintenant GA)

AI

Hébergez des modèles de langage volumineux sélectionnés dans votre propre infrastructure ou sur AWS Bedrock et configurez-les pour GitLab Duo Code Suggestions et Chat. Cette capacité permet aux équipes de :

  • Tirer parti de l'assistance IA tout en maintenant une souveraineté et une confidentialité complètes des données.

  • Utiliser des modèles hébergés sur site ou dans des environnements cloud privés.

  • Prendre en charge les modèles Mistral, Claude 3.5 Sonnet et OpenAI sur diverses plateformes.

  • Répondre aux exigences strictes de résidence des données et de conformité pour les industries réglementées.

Déploiements parallèles de GitLab Pages

Deploy

Créez plusieurs versions de vos sites GitLab Pages simultanément avec des déploiements parallèles, chacun accessible via des URL uniques basées sur les préfixes configurés. Les équipes peuvent :

  • Prévisualiser les modifications de conception ou les mises à jour de contenu avant la publication en production.

  • Tester les modifications du site dans les environnements de développement.

  • Examiner les modifications des merge requests avec des URL d'aperçu dédiées.

  • Maintenir plusieurs versions de site pour le contenu localisé ou les tests A/B.

Appliquer des phases personnalisées dans les politiques d'exécution du pipeline

Manage

Plan

Définissez et injectez des phases personnalisées à des endroits spécifiques de votre pipeline tout en maintenant les exigences de sécurité et de conformité. Cette capacité fournit :

  • Une personnalisation améliorée du pipeline en définissant des phases à des points d'exécution spécifiques pour un contrôle granulaire.

  • Une sécurité et une conformité améliorées en garantissant que les scans s'exécutent aux moments optimaux, par exemple après la construction mais avant le déploiement.

  • Une gestion flexible des politiques qui maintient le contrôle centralisé tout en permettant aux équipes de développement de personnaliser dans les garde-fous.

  • Une intégration transparente avec les phases de projet existantes et d'autres types de politiques.

Activer Dependency Scanning en utilisant un SBOM pour les projets Cargo, Conda, Cocoapods et Swift

Secure

Build

Passez à Dependency Scanning en utilisant un SBOM avec le nouvel analyseur remplaçant Gemnasium (fin du support en 18.0). Cet analyseur prend maintenant en charge :

  • Projets C/C++/Fortran/Go/Python/R utilisant Conda avec des fichiers conda-lock.yml.

  • Projets Objective-C utilisant Cocoapods avec des fichiers podfile.lock.

  • Projets Rust utilisant Cargo avec des fichiers cargo.lock.

  • Projets Swift utilisant Swift avec des fichiers package.resolved.