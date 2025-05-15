Nouveautés de GitLab 18.0

Les capacités natives de l'IA rencontrent la sécurité d'entreprise
Les capacités natives de l'IA rencontrent la sécurité d'entreprise
GitLab 18.0 intègre GitLab Duo nativement avec les niveaux GitLab Premium et GitLab Ultimate, permet les revues de code automatiques à grande échelle et introduit la rémédiation proactive des vulnérabilités pour les clients GitLab Dedicated. Ces avancées démontrent l'engagement de GitLab à rendre l'assistance IA omniprésente dans le cycle de développement tout en renforçant la posture de sécurité d'entreprise.