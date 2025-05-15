Nouveautés de GitLab 18.0

GitLab 18.0 intègre GitLab Duo nativement avec les niveaux GitLab Premium et GitLab Ultimate, permet les revues de code automatiques à grande échelle et introduit la rémédiation proactive des vulnérabilités pour les clients GitLab Dedicated. Ces avancées démontrent l'engagement de GitLab à rendre l'assistance IA omniprésente dans le cycle de développement tout en renforçant la posture de sécurité d'entreprise.