Nouveautés de GitLab

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Nouveautés de GitLab 18.0

May 15, 2025
Dernière sortie

L'IA intégrée nativement avec GitLab Premium et GitLab Ultimate, tandis que les revues de code automatisées et la protection proactive des vulnérabilités renforcent le DevSecOps d'entreprise.

Le DevSecOps intelligent sur le devant de la scène

GitLab Duo Agent Platform, une plateforme d'orchestration DevSecOps pour les humains et les agents d'IA, exploite l'IA agentique pour la collaboration dans l'ensemble du cycle de développement logiciel.

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Les capacités natives de l'IA rencontrent la sécurité d'entreprise

GitLab 18.0 intègre GitLab Duo nativement avec les niveaux GitLab Premium et GitLab Ultimate, permet les revues de code automatiques à grande échelle et introduit la rémédiation proactive des vulnérabilités pour les clients GitLab Dedicated. Ces avancées démontrent l'engagement de GitLab à rendre l'assistance IA omniprésente dans le cycle de développement tout en renforçant la posture de sécurité d'entreprise.

GitLab Premium et GitLab Ultimate avec GitLab Duo

AI

GitLab Duo est maintenant intégré nativement avec les abonnements GitLab Premium et GitLab Ultimate, rendant l'assistance IA disponible dans l'ensemble de votre workflow de développement. Les équipes peuvent :

  • Accéder aux suggestions de code, Chat et autres fonctionnalités Duo sans achats de modules complémentaires séparés.

  • Activer l'assistance IA pour tous les utilisateurs GitLab Premium et GitLab Ultimate dans l'ensemble de votre organisation.

  • Tirer parti des capacités d'IA, de la planification au déploiement.

  • Adopter l'IA à grande échelle en fonction des besoins de l'équipe et des exigences du workflow.

Revues automatiques avec GitLab Duo Code Review

AI

Code

Configurez GitLab Duo Code Review pour s'exécuter automatiquement sur toutes les merge requests en mettant à jour les paramètres de merge request du projet. Cette automatisation garantit que :

  • Tout le code reçoit une revue initiale de manière cohérente dans l'ensemble de votre code source.

  • Les améliorations de la qualité du code se produisent sans demandes de revue manuelles.

  • Les normes de revue s'appliquent uniformément à chaque contribution.

  • Les ingénieurs seniors peuvent se concentrer sur les décisions architecturales tandis que les revues initiales se font automatiquement.

Contexte amélioré de GitLab Duo Code Review

AI

Code

Obtenez des retours plus conscients du contexte de GitLab Duo Code Review en analysant des signaux supplémentaires de votre code source et des modèles de développement. Les équipes de développement reçoivent :

  • Des retours alignés avec leurs normes de codage spécifiques et les conventions de l'équipe.

  • Des commentaires de revue de code qui comprennent l'architecture du projet pour des suggestions plus pertinentes.

  • Des recommandations exploitables basées sur vos modèles de développement établis.

Versions internes disponibles pour GitLab Dedicated

Manage

Secure

Les instances GitLab Dedicated sont rémédiées pour les vulnérabilités critiques avant la divulgation publique par le biais de versions internes. Cette capacité fournit :

  • Protection des environnements de développement avant que les vulnérabilités ne deviennent publiquement connues.

  • Rémédiation automatique par le biais de procédures de maintenance d'urgence sans action client requise.

  • Posture de sécurité proactive qui répond aux exigences de conformité d'entreprise et de l'industrie réglementée.