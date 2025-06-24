Nouveautés de GitLab 18.1

Registre virtuel Maven (Bêta) : centraliser la gestion des dépendances d'entreprise
Registre virtuel Maven (Bêta) : centraliser la gestion des dépendances d'entreprise
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Le registre Maven combine plusieurs dépôts en un seul point de terminaison, élimine les requêtes séquentielles et réduit la complexité de la configuration afin que les équipes de développement puissent se concentrer sur le codage plutôt que sur la gestion des dépôts :
La mise en cache intelligente accélère les temps de build pour permettre aux équipes d'itérer et de livrer plus rapidement.
Les scans de sécurité en temps réel sur toutes les dépendances fournissent une détection continue des vulnérabilités sans vérifications manuelles.
L'échelle d'entreprise prend en charge 20 registres virtuels avec 20 en amont chacun pour répondre aux besoins complexes des grandes organisations.