Nouveautés de GitLab 18.11

L'agent Data Analyst est désormais en disponibilité générale
Posez des questions en langage naturel et visualisez les données dans l'Agentic Chat pour réduire les besoins de création de tableaux de bord.
Restez informé des dernières fonctionnalités et améliorations.
Remédiation autonome pour réduire les risques dans le développement logiciel, deux nouveaux agents de base pour le CI et les analyses, des garde-fous budgétaires et des plafonds d'utilisation pour GitLab Credits, et bien plus encore.
Analysez les vulnérabilités, générez des correctifs et créez des merge requests prêtes pour la revue afin de réduire les goulots d'étranglement.Lire l'article de blog
L'IA génère du code plus vite que n'importe quelle équipe de sécurité ne peut le vérifier. Ce qui était autrefois un backlog gérable de vulnérabilités issues des tests statiques de sécurité des applications (SAST) est devenu une liste difficile à analyser. Dans GitLab, lorsqu'un scan SAST se termine, les résultats passent d'abord par la détection des faux positifs. Grâce à ce nouveau flow agentique, les véritables vulnérabilités confirmées sont acheminées vers le pipeline de résolution, où la plateforme analyse la vulnérabilité en contexte, génère un correctif et le valide par des tests automatisés. Ce flow permet de :
Résoudre les vulnérabilités avant qu'elles n'atteignent la production afin de réduire les 11 heures mensuelles estimées que les équipes de développement consacrent à la remédiation post-release.
Réduire les changements de contexte en produisant des merge requests prêtes pour la revue avec des scores de confiance afin que les équipes de développement puissent les corriger sans quitter leur workflow.
Enchaîner la détection des faux positifs avec la résolution automatisée afin que seules les véritables vulnérabilités confirmées reçoivent des correctifs générés, et que le bruit dans le pipeline de remédiation soit réduit.
Avec la disponibilité générale, l'agent Data Analyst couvre les merge requests, les tickets, les projets, les pipelines et les jobs, en interrogeant les données déjà présentes dans GitLab en langage naturel, sans nécessiter de connaissances GLQL ni de demande de tableau de bord. Cet agent permet de :
Visualiser le temps de cycle des merge requests, les taux de réussite des pipelines, la fréquence de déploiement, les schémas de contribution et les métriques de santé des projets via des requêtes conversationnelles dans l'Agentic Chat.
Transformer les réponses en requêtes GLQL réutilisables à intégrer dans les wikis, les tickets ou les descriptions de merge requests, avec exportation directe vers les tableaux de bord prévue dans la roadmap.
Fonctionner au sein de GitLab avec un contexte toujours à jour, sans outils d'analyse tiers à maintenir ni pipelines de synchronisation de données à gérer.
Posez des questions en langage naturel et visualisez les données dans l'Agentic Chat pour réduire les besoins de création de tableaux de bord.
Les organisations qui étendent l'utilisation de l'IA agentique à l'ensemble du cycle de développement logiciel ont besoin de pouvoir prévoir les coûts à mesure que l'adoption progresse. Les plafonds de dépenses pour GitLab Credits offrent un contrôle direct aux responsables technologiques. Ces garde-fous budgétaires permettent de :
Définir un plafond mensuel fixe pour la consommation à la demande de GitLab Credits au niveau de l'abonnement, avec une application automatique qui suspend l'accès à GitLab Duo Agent Platform lorsque le plafond est atteint, avec réinitialisation à chaque période de facturation.
Réduire le risque qu'un seul utilisateur consomme une part disproportionnée grâce à des limites de crédits par utilisateur.
Offrir une visibilité sur le statut des plafonds dans le tableau de bord GitLab Credits, avec notifications par e-mail aux responsables de la facturation lorsque les plafonds d'abonnement sont atteints.
Donner aux responsables de la facturation et aux propriétaires des espaces de nommage un contrôle direct sur la consommation, l'allocation et l'application via le portail clients et l'API GraphQL.
Agent CI Expert (version bêta)
AI
Verify
L'IA a accéléré l'écriture de code, mais l'intégration de ce code dans un pipeline fonctionnel reste une tâche que la plupart des équipes réalisent des jours ou des semaines plus tard, voire jamais. L'agent CI Expert inspecte votre dépôt, détecte le langage et le framework, et propose un pipeline de build et de test fonctionnel avec des explications en langage clair pour chaque décision. Cet agent permet de :
Générer des configurations de build et de test valides et exécutables, adaptées à la structure réelle du dépôt, sans écriture manuelle de YAML.
Permettre aux équipes de développement d'obtenir un pipeline fonctionnel en quelques minutes grâce à un flow guidé de premier pipeline dans l'Agentic Chat, même sans expérience préalable en CI.
Utiliser la sémantique native de GitLab CI sans nécessiter de traduction de configuration.
Découvrez comment l'agent CI Expert inspecte votre dépôt, détecte le langage et le framework, et propose un pipeline de build et de test fonctionnel.
Le dernier modèle d'Anthropic est désormais disponible dans GitLab Duo Agent Platform via la sélection de modèle dans l'Agentic Chat et dans l'ensemble des workflows agentiques. Pour les équipes qui exécutent des agents sur l'ensemble du cycle de vie de livraison logicielle, Opus 4.7 apporte des améliorations significatives pour les tâches complexes et multi-étapes nécessitant un raisonnement soutenu et un suivi précis des instructions. Ce modèle :
A obtenu des performances supérieures à Sonnet 4.6 et Opus 4.6 dans les évaluations internes de GitLab.
Interprète les instructions avec plus de précision que les modèles précédents, de sorte que les agents gérant des séquences de remédiation multi-étapes ou des tâches conditionnelles complètent chaque étape conformément aux spécifications, pour des résultats plus prévisibles et auditables.
Maintient une cohérence sur le long terme pour l'investigation des échecs de pipeline, l'analyse des logs et les propositions de correctifs, en résolvant les problèmes de manière cohérente sans perte de contexte en cours d'exécution.
GitLab Duo Agent Platform prend désormais en charge Mistral AI comme plateforme LLM pour les déploiements de modèles auto-gérés, rejoignant AWS Bedrock, Google Vertex AI, Azure OpenAI, Anthropic et OpenAI parmi les plateformes prises en charge. Les clients GitLab Self-Managed peuvent configurer les modèles Mistral AI via la passerelle API pour les utiliser avec les agents et les flows. Cette option de déploiement est conçue pour :
Élargir le choix de modèles pour les organisations ayant déjà investi dans Mistral AI, avec des besoins de prise en charge multilingue ou des exigences réglementaires concernant des fournisseurs de modèles spécifiques.
Maintenir le même plan de contrôle gouverné pour tous les modèles connectés, qu'ils soient gérés par GitLab ou auto-hébergés.
Offrir aux organisations réglementées utilisant des instances auto-gérées plus de flexibilité pour utiliser des modèles approuvés sans acheminer les données via des fournisseurs externes.
La remédiation autonome ne fonctionne que si le signal qui la pilote est fiable. Lorsque les scores de sévérité ne reflètent pas l'exploitabilité réelle, les équipes de développement cessent de faire confiance au signal et commencent à l'ignorer. Cette fonctionnalité vise à réduire le travail de triage et garantit que les équipes de développement se concentrent sur les résultats les plus importants pour leur activité. Ces fonctionnalités sont conçues pour :
Attribuer des scores CVSS 4.0 aux vulnérabilités pour une évaluation des risques plus granulaire, alignée sur le dernier standard du secteur, consultable sur la page de détails de la vulnérabilité et interrogeable via l'API.
Définir des politiques de gestion des vulnérabilités qui ajustent automatiquement la sévérité en fonction de l'identifiant CVE, de l'identifiant CWE, du chemin de fichier et du répertoire, afin d'aligner le backlog sur le risque métier réel.
Configurer des politiques d'approbation des merge requests en utilisant le statut dans la base de données des vulnérabilités exploitées connues (Known Exploited Vulnerabilities ou KEV) et les seuils de score EPSS (Exploit Prediction Scoring System) pour bloquer ou exiger une approbation lorsque les résultats comportent des données d'exploitabilité réelle.
Visualiser les CWE les plus courants à travers les projets dans le nouveau graphique du tableau de bord Top CWE, pour aider les équipes à identifier les schémas de vulnérabilités et à traiter les risques systémiques à la source.
Limitez chaque jeton d'accès personnel (PAT) à des ressources et des actions spécifiques pour réduire les dommages potentiels en cas de fuite ou de compromission d'un jeton. Les PAT granulaires sont disponibles dans tous les forfaits, y compris la version gratuite. Cette fonctionnalité permet de :
Limiter l'exposition de sécurité : un jeton compromis ne peut accéder qu'au projet ou au groupe spécifique auquel il a été rattaché, et non à l'ensemble de votre environnement GitLab.
Couvrir la majorité de l'API REST GitLab dans cette version bêta, avec une couverture complète de l'API REST, l'application GraphQL et les contrôles de politiques administrateur prévus pour la disponibilité générale.
Ne nécessiter aucune migration : les PAT existants continuent de fonctionner, et vous adoptez les jetons granulaires à votre propre rythme.
Comptes de service : désormais disponibles dans la version gratuite et dans les sous-groupes et projets
Manage
Les comptes de service sont désormais disponibles sur GitLab.com dans tous les forfaits, y compris la version gratuite (jusqu'à 100 par groupe principal). Les équipes peuvent également créer des comptes de service directement dans les sous-groupes et les projets avec une portée limitée. Ce changement permet de :
Réduire les obstacles pour les équipes qui utilisent des comptes de service dans les pipelines et les intégrations tierces où les identifiants doivent rester stables indépendamment des changements d'équipe.
Prendre en charge les comptes de service au niveau du projet, limités à leur propre projet, pour un contrôle d'accès plus strict dans les organisations qui ont besoin d'une isolation au niveau de l'espace de nommage.
Les instances auto-gérées peuvent désormais utiliser ClickHouse comme backend d'analyse prêt pour la production afin d'alimenter les tableaux de bord et les points de terminaison API qui requièrent des requêtes de données performantes à grande échelle. Cette intégration permet de :
Traiter les requêtes d'analyses trop volumineuses ou trop lentes pour PostgreSQL, avec des temps de réponse inférieurs à la seconde sur des tableaux de bord couvrant des millions de jobs CI, de pipelines ou d'enregistrements de vulnérabilités.
Proposer des options de configuration avec votre propre cluster ou ClickHouse Cloud, avec des instructions de configuration mises à jour pour les deux approches.
GitLab est désormais disponible en tant que plugin sur le marketplace Cursor et connecte Cursor à votre instance GitLab via le serveur MCP GitLab. Les équipes de développement qui utilisent Cursor comme IDE principal n'ont plus besoin de basculer entre leur éditeur et GitLab pour accéder aux fonctionnalités d'IA, consulter les tickets, examiner les merge requests ou déclencher des automatisations. Cette intégration gérée par Cursor est conçue pour :
Connecter les utilisateurs de Cursor aux tickets GitLab, aux merge requests, aux pipelines et à la recherche de code via le serveur MCP GitLab avec l'authentification OAuth pour GitLab.com.
Accéder aux fonctionnalités de GitLab Duo Agent Platform directement dans Cursor, y compris les agents, les flows, la gestion des tickets et des merge requests, la gestion des pipelines et l'assistance à la création de pipelines CI/CD.