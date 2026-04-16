Nouveautés de GitLab 18.11

L'IA génère du code plus vite que n'importe quelle équipe de sécurité ne peut le vérifier. Ce qui était autrefois un backlog gérable de vulnérabilités issues des tests statiques de sécurité des applications (SAST) est devenu une liste difficile à analyser. Dans GitLab, lorsqu'un scan SAST se termine, les résultats passent d'abord par la détection des faux positifs. Grâce à ce nouveau flow agentique, les véritables vulnérabilités confirmées sont acheminées vers le pipeline de résolution, où la plateforme analyse la vulnérabilité en contexte, génère un correctif et le valide par des tests automatisés. Ce flow permet de :