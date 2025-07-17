Nouveautés de GitLab 18.2

Statuts de workflow personnalisés
Statuts de workflow personnalisés
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Les équipes de développement peuvent aller au-delà du suivi basique des projets avec des statuts configurables qui reflètent les workflows réels :
Définissez les workflows pour une création de rapports précise et remplacez les contournements de labels par une visibilité réelle.
Mettez à jour le statut de plusieurs éléments avec des opérations en masse dans les portefeuilles simultanément.
Les automatisations de tableau peuvent être configurées avec des transitions de workflow précises pour améliorer la précision dans les étapes du workflow.