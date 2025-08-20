GitLab 18.3 : nouveautés

Regardez la démo des intégrations
Découvrez comment GitLab 18.4 intègre n'importe quel agent d'IA dans votre workflow. Fini les changements d'outil, il vous suffit de mentionner @Claude dans vos merge requests.
Restez informé des dernières fonctionnalités et améliorations.
Vues intégrées pour afficher le statut en temps réel, nouveaux workflows, rapports de conformité améliorés, gouvernance d'entreprise et plus encore.
Avec GitLab 18.3, nous faisons progresser la collaboration humain-IA avec des flows, la gouvernance et des intégrations.Lire l'article de blog
Extension des intégrations et de l'interopérabilité
Manage
Code
AI
Deploy
Operate
Activez les agents de première partie et tiers dans les workflows de développement pour donner aux équipes de développement la possibilité de choisir les bons outils d'IA au sein de la gouvernance et du contexte de GitLab :
Le serveur MCP fournit une intégration IA standardisée et sécurisée avec les projets et API GitLab.
La prise en charge d'agents CLI permet de mentionner @Claude Code, Codex, Amazon Q, Google Gemini ou opencode dans les tickets ou merge requests afin de générer du code ou des commentaires.
L'Agentic Chat pour Visual Studio et l'interface utilisateur de GitLab fournissent un accès aux agents GitLab Duo en mode natif où vous travaillez pour réduire les changements de contexte.
La prise en charge étendue de modèles d'IA (GitLab Self-Hosted) permet d'exécuter GPT (20B/120B), Claude 4 et plus via vLLM, Azure ou AWS Bedrock.
Découvrez comment GitLab 18.4 intègre n'importe quel agent d'IA dans votre workflow. Fini les changements d'outil, il vous suffit de mentionner @Claude dans vos merge requests.
Flows de développement automatisés
AI
Plan
Code
Deploy
Éliminez les tâches répétitives avec des workflows multi-agents qui transforment les idées en code en quelques minutes et aident les équipes à se concentrer sur des tâches de plus grande valeur :
Le flow « Ticket à MR » convertit automatiquement les tickets en merge requests avec des plans de mise en œuvre et du code prêt pour la production.
Le flow « Conversion de fichier CI pour les Flows Jenkins » migre les configurations CI/CD Jenkins vers les pipelines GitLab CI sans réécriture manuelle.
Découvrez comment l'IA transforme un simple ticket en code prêt pour la production avec des plans d'implémentation. Fini le codage manuel, il vous suffit de décrire le problème.
Découvrez comment l'IA convertit automatiquement vos configurations Jenkins en pipelines GitLab CI. La conversion de code est fiable, et la validation rapide et facile.
Graphe de connaissances : intelligence de code en temps réel
Code
Analyze
Plan
AI
Les données contextuelles aident les agents et les équipes à comprendre les codes sources complexes et à économiser des heures sur la recherche et la refactorisation :
L'indexation de code en temps réel accélère la recherche et la navigation.
Les dépendances sont cartographiées et les relations de fichiers sont précisées dans tout le code source.
Les agents d'IA disposent d'un contexte plus riche et fournissent des réponses plus précises.
Gouvernance d'entreprise
Manage
Operate
AI
Secure
Adoptez l'IA en toute confiance avec visibilité et contrôle. Les nouvelles fonctionnalités de gouvernance garantissent la transparence et la conformité des actions des agents aux standards de sécurité de l'organisation :
Agent Insights suit et optimise la façon dont les agents prennent leurs décisions.
La fonctionnalité de revue de code de GitLab Duo pour GitLab Self-Hosted fournit une revue de code alimentée par l'IA avec souveraineté des données.
Les configurations de modèles hybrides combinent les modèles d'IA GitLab Self-Hosted et ceux gérés par GitLab.
OAuth 2.0 pour serveur MCP fournit une authentification moderne et sécurisée aux ressources protégées.
Découvrez comment Agent Insights suit chaque décision de l'IA avec une transparence totale. Vous gardez le contrôle, car chaque action des agents est documentée.
Découvrez comment la revue de code de GitLab Duo fournit des retours intelligents tout en assurant la sécurité de votre code. Vos données ne quittent jamais votre infrastructure.
Plateforme Secure by Design : une gouvernance évolutive
Secure
Manage
Operate
Deploy
Appliquez les principes du moindre privilège et la conformité à grande échelle. GitLab 18.3 intègre la sécurité et la gouvernance dans tout le cycle de développement logiciel pour que les entreprises puissent standardiser leurs processus sans ralentir les équipes :
Les rôles d'administrateur personnalisés créent des rôles spécialisés avec un accès administrateur précis.
Les frameworks de conformité au niveau de l'instance appliquent les politiques une seule fois et les propagent dans les groupes et projets.
Le rapport amélioré des violations fournit des alertes immédiates et exploitables liées aux contrôles de conformité.
Les tokens de job CI/CD affinés limitent les tokens aux seuls points de terminaison API requis.
L'intégration AWS Secrets Manager récupère les secrets de façon sécurisée dans les jobs CI/CD via OpenID Connect (OIDC).
Gestion des artefacts
Deploy
Operate
Manage
Protégez-vous contre les vulnérabilités et les pannes en garantissant l'immuabilité des artefacts et des images et leur gestion cohérente dans toute la chaîne d'approvisionnement :
La prise en charge des revues Conan fournit des identifiants immuables pour les packages C++.
Les tags de conteneurs immuables empêchent la modification d'images de production critiques.
La protection de l'immuabilité a été étendue pour npm, PyPI, Maven, NuGet, Helm et plus encore.
Vues intégrées (alimentées par GLQL)
Plan
Analyze
Donnez aux équipes un accès aux données de projet en temps réel là où elles travaillent. Les vues intégrées transforment les wikis, tickets et epics en tableaux de bord vivants qui sont mis à jour automatiquement :
Insérez des requêtes GLQL en temps réel dans les tickets, epics et merge requests.
Personnalisez vos vues avec des fonctions comme
currentUser() et
today().
Filtrez avec plus de 25 champs dont les labels, les jalons et les indicateurs de progression.
Affichez les vues sous forme de tableaux ou listes qui se mettent à jour automatiquement.
Mises à jour additionnelles de l'expérience développeur
Code
Plan
Manage
Deploy
Operate
AI
Profitez d'une plus grande flexibilité dans la façon dont les équipes utilisent les modèles d'IA et gèrent les projets avec des fonctionnalités qui améliorent la personnalisation, la sécurité, et la productivité :
Personnalisez les instructions de la revue de code de GitLab Duo pour définir des normes de revue spécifiques au projet en YAML.
Apportez vos propres modèles (GitLab Self-Hosted) pour exécuter n'importe quel modèle compatible avec GitLab Duo.
La sélection de modèles hybrides (GitLab Self-Hosted) assigne des modèles par fonctionnalité pour associer évolutivité et sécurité.
Les violations de conformité sont mises en évidence dans des rapports améliorés qui relient directement les violations aux contrôles de framework.
Le contrôle de source dans le Web IDE permet de créer/supprimer des branches, de modifier des commits et de forcer le push directement dans le navigateur.
La migration par transfert direct déplace de façon fiable les groupes/projets volumineux entre les instances GitLab.