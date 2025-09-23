Nouveautés de GitLab

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Nouveautés de GitLab 18.4

Sep 23, 2025
Dernière sortie

Nouveaux workflows CI/CD, bibliothèque d'agents spécialisés, améliorations de GitLab Runner, gouvernance IA renforcée et plus encore.

Développement et automatisation avec l'IA native

Avec GitLab 18.4, nous faisons évoluer la façon dont les équipes et l'IA collaborent grâce à des agents personnalisés, une précision du code en contexte et des corrections automatiques de pipelines afin d'améliorer la productivité des équipes de développement.

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AI Catalog (version bêta)

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Code

AI

Une bibliothèque partagée d'agents réutilisables et spécialisés qui permet aux équipes de développement de :

  • Créer des agents personnalisés avec des comportements et des outils définis.

  • Partager des agents au niveau du projet ou de l'entreprise.

  • Tester les agents avant le déploiement pour garantir des performances prévisibles.

  • Construire des cas d'utilisation courants comme le scanning de sécurité, la rédaction de documentation ou la validation de déploiement.

Agentic Chat plus intelligent (version bêta)

Code

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AI

Les agents d'IA agissent comme des coéquipiers, permettant aux équipes de développement de :

  • Démarrer de nouvelles conversations ou de reprendre les précédentes avec des agents personnalisés.

  • Exécuter les agents de façon synchrone ou asynchrone.

  • Accéder aux vues de session avec logs, informations utilisateur et métadonnées d'outils pour plus de visibilité.

Améliorations du Knowledge Graph (version bêta)

Code

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AI

Les développeurs et les agents d'IA utilisent le graphe de connaissances pour accélérer la navigation dans le code source et répondre rapidement aux questions complexes. Les équipes de développement peuvent :

  • Utiliser l'indexation en temps réel pour cartographier les fichiers, les routes et les références dans les projets.

  • Utiliser la fonction « Aller à la définition », le suivi des références et la recherche dans le chat.

  • Poser des questions précises comme « qu'est-ce que ce changement impacte ? ».

  • Accélérer l'intégration, la recherche approfondie et les refactorisations en toute confiance.

Flow de correction des pipelines en échec (version bêta)

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AI

Deploy

Un nouveau flow maintient les pipelines de développement logiciel fonctionnels en équilibrant les corrections techniques et les priorités métier. Conçu pour maintenir les équipes dans leur workflow, il permet de :

  • Détecter et prioriser les échecs en fonction de leur importance métier.

  • Effectuer une analyse des causes profondes dans les logs, les dépendances et les changements récents.

  • Suggérer et appliquer des corrections alignées sur les échéances et priorités.

  • Créer automatiquement des merge requests avec le contexte métier.

Sélection de modèles GitLab Duo (disponibilité générale)

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Plan

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AI

Garantit une utilisation cohérente et conforme de l'IA dans toutes les fonctionnalités et espaces de nommage. GitLab 18.4 permet aux équipes de :

  • Définir les modèles par défaut au niveau de l'entreprise ou des fonctionnalités.

  • Appliquer des préférences cohérentes dans tous les espaces de nommage.

  • Prendre en charge GPT-OSS et GPT-5.

  • Note : la sélection de modèles n'est pas disponible pour les clients gitlab.com, et les modèles GPT ne sont pas pris en charge sur gitlab.com.

Sélection de modèles par l'utilisateur final (version bêta)

Manage

Code

AI

Lorsque la sélection de modèles au niveau du groupe n'est pas active, les équipes de développement peuvent choisir leur modèle préféré dans Agentic Chat. Cela permet :

  • Une sélection déroulante dans Agentic Chat pour changer facilement de modèle.

  • La persistance de la sélection entre les conversations.

Exclusion de contexte GitLab Duo (version bêta)

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Code

Operate

AI

Aide les équipes de développement à protéger les informations sensibles en contrôlant le contexte partagé avec les modèles d'IA. Cela permet de :

  • Exclure des fichiers spécifiques (par ex. secrets, algorithmes propriétaires).

  • Appliquer des règles basées sur le chemin par répertoire ou type de fichier.

  • Configurer au niveau du projet avec visibilité d'audit.

Nouveaux workflows CI/CD

Plan

Deploy

Operate

Les équipes de développement peuvent accélérer encore plus leurs workflows avec de nouveaux workflows pour :

  • Simuler des pipelines sur n'importe quelle branche pour tester et valider les changements avant d'effectuer un commit.

  • Utiliser les tokens de job CI/CD pour authentifier les requêtes Git push avec des permissions affinées.

Nouvelles capacités de sécurité

Secure

Analyze

Operate

Dans GitLab 18.4, les nouvelles capacités de sécurité permettent aux équipes de :

  • Accélérer les scans de détection de secrets et réduire le bruit en excluant les fichiers à faible signal.

  • Tracer rapidement les ID de pipeline originaux pour les vulnérabilités résolues au cas où elles réapparaîtraient.

IA Self-Hosted : prise en charge étendue de modèles

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Deploy

Operate

AI

Flexibilité supplémentaire pour les équipes de développement avec des modèles nouvellement ajoutés pour les déploiements GitLab Duo Enterprise self-hosted :

  • GPT-5 sur Azure OpenAI.

  • GPT-OSS 20B/120B via vLLM et Azure.

GitLab Runner 18.4

Deploy

Operate

Les équipes de développement peuvent exécuter des pipelines avec une fiabilité accrue grâce à ces améliorations dans GitLab Runner :

  • Corrections de démarrage FIPS.

  • Prise en charge du nouveau flag fastzip.

  • Amélioration du long-polling dans Kubernetes.

GitLab Dedicated : prise en charge étendue des régions AWS

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Deploy

Operate

Les équipes DevOps peuvent maintenant déployer GitLab Dedicated dans plus de régions avec une disponibilité de niveau entreprise et une reprise après sinistre (DR) grâce aux améliorations suivantes dans la version 18.4 :

  • Stockage basé sur io2 et reprise après sinistre.

  • Disponibilité de toutes les régions AWS dans Switchboard.