Nouveautés de GitLab 18.4

AI Catalog (version bêta)
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AI
Une bibliothèque partagée d'agents réutilisables et spécialisés qui permet aux équipes de développement de :
Créer des agents personnalisés avec des comportements et des outils définis.
Partager des agents au niveau du projet ou de l'entreprise.
Tester les agents avant le déploiement pour garantir des performances prévisibles.
Construire des cas d'utilisation courants comme le scanning de sécurité, la rédaction de documentation ou la validation de déploiement.